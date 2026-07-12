/রেফারিকে তুলোধনা হাল্যান্ডের বাবার, ইংল্যান্ডের গোলমুখী বলের ধাক্কা স্কাইক্যামের তারে! ফুঁসছেন নরওয়ের কোচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ২-১ গোলে নরওয়েকে হারিয়ে চলে গিয়েছে সেমিফাইনালে। লিয়োনেল মেসির ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে হ্যারি কেইনের 'থ্রি লায়ন্স'। আন্দ্রিস শেলডেরুপের গোলে ৩৬ মিনিটে নরওয়ে এগিয়ে ছিল। বিরতির ঠিক আগেই ৪৭ মিনিটে জুড বেলিংহ্যাম সমতা ফেরান ইংল্যান্ডকে। এরপর অতিরিক্ত সময় শুরুর ১৫৪ সেকেন্ডের মাথায় দ্বিতীয় গোল করে নরওয়ের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয় ইংল্যান্ড। তবে খেলার পরেও রেফারিং নিয়ে বির্তর্ক শেষ হচ্ছে না।
ফুঁসছেন হাল্যান্ডের বাবা
নরওয়ের নায়ক আর্লিং হাল্যান্ডের বাবা আলফি হাল্যান্ড ফুঁসছেন। নরওয়ের প্রাক্তন পেশাদার ফুটবলার যদিও হাল্যান্ডের দীর্ঘদিনের বন্ধু বেলিংহ্যামের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ছিঁড়ে খেয়েছেন রেফারিকে। ছেলের খেলা দেখতে সব ম্যাচেই মাঠে থাকেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'ওয়েল ডান বেলিংহ্যাম অ্যান্ড রেফারি।' এখানেই শেষ নয়, নরওয়ের কোচ স্টালে সোলবাকেনও ফুঁসছেন। খেলার শেষে বেলিংহ্যামের দ্বিতীয় গোল নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।
কোথায় আপত্তি নরওয়ের
নরওয়ের গোলকিপার নিল্যান্ডের ভাসানো গোলকিক, স্কাই ক্যামেরায় ধাক্কা লেগে হুট করে নীচে পড়ে যায় বলেই দাবি সোলবাকেনের। সেটাই ছিল গোলের 'বিল্ড আপ'! ওখান থেকেই আক্রমণে উঠেছিল ইংল্যান্ড। দুই সতীর্থের পা ঘুরে আসা বল ধরে জালে পাঠান বেলিংহ্যাম। গোলের পরই হাল্যান্ড-নিল্যান্ড ও সোলবাকেন রেফারির কাছে এই বিষয় নিয়ে আপত্তি জানান তবে রেফারি কর্ণপাত করেননি। সোলবাকেন বলেন, 'বলটা আকাশ থেকে সোজা নীচে পড়ায় গতিপথ বদলে গেল। তবে এই ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। আমার মনে হয় না আমরা আর ফুটবল খেলব। পরিস্থিতি এমনই এসে দাঁড়িয়েছে।'
ফিফার ভিডিয়ো বিবৃতি
'যদিও ফিফা ভিডিয়ো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, এরকম কিছুই ঘটেনি। ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার মিডিয়া সেল নিল্যান্ডের গোলকিকের ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছে, 'নরওয়ের বিরুদ্ধে ৪৫+২ মিনিটে ইংল্যান্ডের করা গোলের আগে, বাতাসে থাকা অবস্থায় কানেক্টেড বলের সেন্সরে বলের হার্টবিটে কোনও ওঠানামা পিক (ওঠানামা) দেখায়নি। ফলে বলটির গতিপথ যে উপরের তারে স্পর্শ হওয়ার পরই পরিবর্তন হয়েছে, এমন কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি।' ফিফা প্রযুক্তি দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ইংরেজদের দ্বিতীয় গোল ছিল ন্যায়সঙ্গত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)