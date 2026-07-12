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রেফারিকে তুলোধনা হাল্যান্ডের বাবার, ইংল্যান্ডের গোলমুখী বলের ধাক্কা স্কাইক্যামের তারে! ফুঁসছেন নরওয়ের কোচ

ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে রেফারিং নিয়ে রীতিমতো অসন্তুষ্ট নরওয়ে। সেই দেশের সুপারস্টার আরলিং হাল্যান্ডের বাবাও ফুঁসছেন....

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:09 PM IST
রেফারিকে তুলোধনা হাল্যান্ডের বাবার, ইংল্যান্ডের গোলমুখী বলের ধাক্কা স্কাইক্যামের তারে! ফুঁসছেন নরওয়ের কোচ
Image Credit: মানতে পারছেন না নরওয়ের কোচSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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