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FIFA World Cup 2026: ৫০০ কেজি কাঁচা মাছ ও ১১৬ কেজি চিজ! আটলান্টিক পেরিয়ে ঢুকল আমেরিকায়...বিশ্বকাপে 'বনভোজন' কোন টিমের?

 FIFA World Cup 2026: ৫০০ কেজি কাঁচা মাছ ও ১১৬ কেজি চিজ নিয়ে কেন বিশ্বকাপে এল এই দেশ? সঙ্গে এসেছেন আবার অলিম্পিক্সজয়ী রাঁধুনিও...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 04, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:34 PM IST
FIFA World Cup 2026: ৫০০ কেজি কাঁচা মাছ ও ১১৬ কেজি চিজ! আটলান্টিক পেরিয়ে ঢুকল আমেরিকায়...বিশ্বকাপে 'বনভোজন' কোন টিমের?
Image Credit: আমেরিকায় নরওয়ের মাছের বাজার!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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