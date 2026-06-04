FIFA World Cup 2026: ৫০০ কেজি কাঁচা মাছ ও ১১৬ কেজি চিজ! আটলান্টিক পেরিয়ে ঢুকল আমেরিকায়...বিশ্বকাপে 'বনভোজন' কোন টিমের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026) খেলতে আমেরিকায় (USA) এসেছে নরওয়ে (Norway)। নর্থ ক্যারোলিনার গ্রিনসবোরোতে (Greensboro, North Carolina) আর্লিং হ্যাল্যান্ড (Erling Haaland) এবং মার্টিন ওডেগার্ডরা (Martin Odegaard) বেস ক্যাম্প করেছেন। ২৮ বছর পর ফুটবলের শ্রেষ্ঠ ইভেন্টের গেট পাস পেয়েছে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশটি। বাড়ি থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে রয়েছেন হ্যাল্যান্ডরা। তবে ঘরের খাবারের স্বাদ পেতেই তাঁরা নিয়ে এসেছেন ৩০০ কেজি কাঁচা মাছ ও ১১৬ কেজি নরওয়ের বিখ্যাত ব্রাউন চিজ।
নরওয়ের 'মেছো' মানুষজনের চিজও খুব প্রিয়...
নরওয়ের মানুষজন মাছ খেতে খুবই ভালোবাসেন। আর্কটিক কড, হ্যালিবাট, হেরিং, সাইথে, আটলান্টিক স্যামন ও ম্যাকারেল সেখানে খুবই জনপ্রিয়। মাথায় রাখতে হবে নরওয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সামুদ্রিক খাদ্য রফতানিকারক দেশ এবং এখানকার ঠান্ডা ও পরিচ্ছন্ন জলের মাছ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। নরওয়ের ব্রাউন চিজ সেই দেশের ঐতিহ্যবাহী ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। মিষ্টি এবং ক্ষীরের মতো ঘন চিজ। দুধের ছানার জল এবং দুধ বা ক্রিম দীর্ঘক্ষণ জ্বাল দিয়ে ক্যারামেল তৈরি করে এই চিজ বানানো হয়। এর স্বাদ অনেকটা ক্যারামেলের মতো। আমাদের চেনা পেড়ার মতোই খেতে। মিষ্টি স্বাদ, বাদামের মিশ্রণ থাকে ভিতরে।
দলে অলিম্পিক্সজয়ী রাঁধুনিও রয়েছে!
হ্যাল্যান্ড-ওডেগার্ডরা নরওয়ে বিখ্যাত শেফ অ্যারন এস্পেল্যান্ড এবং এইরিক টুফটের সার্ভিস পাচ্ছেন বিশ্বকাপে। তাঁরা এসেছেন টিমের রান্নাবান্নার দায়িত্বটা বুঝে নিতে। এস্পেল্যান্ড ২০২০ সালে নরওয়ের কুলিনারি অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী রন্ধনশিল্পী। জাতীয় দলের দীর্ঘদিনের শেফেদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন তিনি, যাতে ফুটবলাররা নরওয়ের সেরা মানের উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত খাবার থেকে বঞ্চিত না হন। এস্পেল্যান্ড তাঁর দেশের মিডিয়া ভিজি-তে বলেছেন, 'দেখুন আমরা ঠিক সেটাই চাই যা আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়।নরওয়ের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানগুলি ব্যবহার করেই কাজ করি। ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন বিষয়টি সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খাবার পরিবেশন করতে পারাটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এত বিপুল পরিমাণ খাবার পরিবহণের লজিস্টিক দিকটিও বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। আধ টন (প্রায় ৫০০ কেজি) মাছ নিয়ে বিমানে চেপে আমেরিকা আসা মোটেও সহজ কাজ নয়।'
হ্যাল্যান্ডের উপর প্রচুর চাপ
নরওয়ে আশা করবে হ্যালান্ড ও ওডেগার্ডের নেতৃত্বে এক সোনালী প্রজন্ম দেশের ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুক। হ্যাল্যান্ড বলছেন, 'আমার উপর প্রচুর চাপ, তবে আমি এই চাপ উপভোগই করি। আমি যদি আর্লিং হ্যাল্যান্ড না হতাম, তাহলে আমি হ্যাল্যান্ডকে প্রচুর চাপ দিতাম। আমাদের হাতে এখন এক অসাধারণ প্রজন্ম রয়েছে। আমি তাদের ভরসায় এগিয়ে যেতে চাই। আমি পুরো ফেডারেশন এবং এর সংশ্লিষ্ট সবকিছুকেই এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই, যাতে আমরা বড় ফুটবল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারি। এটাই আমার লক্ষ্য। ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের পর থেকেই আমার বড় লক্ষ্য ছিল নরওয়েকে বিশ্বকাপ ও ইউরোতে নিয়ে যাওয়া’ দেখা যাক এবার নরওয়ে কত দূর যায়!
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বিশ্বকাপে কখনই ছাপ ফেলেনি নরওয়ে
নরওয়ে চলতি সপ্তাহে নর্থ ক্যারোলিনায় এসেছে। ৭ জুন নিউ জার্সিতে মরক্কোর বিরুদ্ধে টিম হ্যাল্যান্ড একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। স্টোলে সলবাকেনের শিষ্যরা ১৬ জুন তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবোরোর জিলেট স্টেডিয়ামে নরওয়ের প্রতিপক্ষ ইরাক। গ্রুপ আই-তে ফ্রান্স, সেনেগালের সঙ্গেও খেলবে নরওয়ে। এই নিয়ে মাত্র চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলছে তারা। ২৮ বছর আগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ওলে গুনার সোলশায়ার, টোরে আন্দ্রে ফ্লো এবং রনি জনসেনের মতো তারকাখচিত দল গ্রুপ পর্বের বাধা পেরিয়েছিল ঠিকই, তবে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইটালির কাছে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছিল।
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