/শেষ ষোলোর মারকাটারি লড়াই, ধুন্ধুমার অ্যাকশনে এমবাপে-হাল্যান্ডরা! ব্যাক-টু-ব্যাক ফাটাফাটি সব ম্যাচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩০ জুন রাত থেকে ১ জুলাই রয়েছে নকআউটের তিন হেভিওয়েট ডুয়েল। লড়াইয়ে নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্ট, ফ্রান্স বনাম সুইডেন ও মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর। নকআউটের বিধিমালায় কিন্তু কোনও লাইফলাইন নেই। বিজয়ী দল যাবে পরের রাউন্ডে। আর পরাজিত দলের এবারের মতো বিশ্বকাপ থেকে বিদায়।
নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্ট
জাপানকে হারিয়ে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল চলে গিয়েছে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের মুখোমুখি কারা? নরওয়ে না আইভরি কোস্ট? আর এই উত্তর পাওয়া যাবে আর কয়েক ঘণ্টায়। ডালাসের এটি এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে আর্লিং হাল্যান্ড, মার্টিন ওডেগার্ডের নরওয়ে মুখোমুখি হচ্ছে নিকোলাস পেপে ও আমাদ ডিয়ালোরা। কুরাসাও ও ইকুয়েডরকে বশ মানিয়ে খেলতে নামছে দিদিয়ের দ্রোগবার দেশ। ফ্রান্সের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেই সলবাকেনের দল খেলতে নামছে। যদিও নরওয়ের সামনে সুবর্ণ সুযোগ। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছে নরওয়ে। এই নিয়ে মাত্র চতুর্থবার বিশ্বকাপে। ১৯৯৮, ১৯৯৪ ও ১৯৮৮ সালের পর এই টুর্নামেন্টে নরওয়ে। শেষবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইটালির কাছে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছিল নরওয়েকে। দেখা যাক এবার ভাইকিং সেলিব্রেশন হয় কিনা!
ফ্রান্স বনাম সুইডেন
২০১৮ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চার বছর পর রানার্স! ফ্রান্সের সিভি এমনই। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আন্ডারডগ সুইডেন। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফ্রান্স বনাম সুইডেনের লড়াই একপেশে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিলিয়ান এমবাপে, উসমানে দেম্বেলে, বারকোলারা রয়েছেন আগুনে ফর্মে। গ্রুপ পর্বে ফ্রান্স ১০ গোল করেছে। ২ গোল হজম করেছে। দিদিয়ের দেশঁর দলের মতো আক্রমণভাগ এই বিশ্বকাপে খুব কম দলেরই আছে। টিউনিশিয়া, নেদারল্যান্ডস ও জাপানের বিরুদ্ধে খেলে শেষ ৩২-এ এসেছে ভিক্টর গায়োকেরেস, আলেকজান্ডার আইজ্য়াক, ভিক্টর লিন্ডেলফদের একেবারেই ধারাবাহিকতা নেই। নকআউট পর্বে পৌঁছানোর জন্য সুইডেনের পথ মোটেও সহজ ছিল না। তিউনিসিয়ার বিপক্ষে তাদের ৫-১ গোলের জয়ের পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসের কাছে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে হার এবং জাপানের সাথে ১-১ গোলে ড্র করে তারা সেই সাফল্যকে ম্লান করে দেয়। এই ধারাবাহিকতার অভাবের কারণে শিরোপার দাবিদার কোনো দলের বিপক্ষে নকআউট ম্যাচে তাদের ওপর আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সামগ্রিক ভাবে ফ্রান্সের চেয়ে সুইডেন অনেকটাই দুর্বল।
মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর
গ্রুপ পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিকের সঙ্গেই ক্লিনশিট! এহেন রেকর্ড নিয়েই বিশ্বকাপের নকআউটে নামছে টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক মেক্সিকো। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডর তাদের মুখে। আইভরি কোস্ট, কুরাসাও ও জার্মানির বিরুদ্ধে খেলা ইকুয়েডর আহামরি পারফর্ম করেনি। মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়ামে তাদের উপর বাজি ধরা রীতিমতো কঠিন। মেক্সিকোর সঙ্গে ইকুয়েডরের অতীতের সাক্ষাতও সুখকর হয়নি। ২৮ বারের দেখায় মেক্সিকো জিতেছে ১৭ বার। ইকুয়েডরের জয় ৪ বার। খেলা ৭বার ড্র হয়েছে। ২০০৬ সালের পর এই প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউট খেলবে বেকাচেসের ছেলেরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জার্মানিকে হারিয়ে দেওয়া ইকুয়েডর কি পারবে মেক্সিকোকে হারিয়ে দিতে?
নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্টের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ১০.৩০ থেকে
ফ্রান্স বনাম সুইডেনের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ২.৩০ থেকে
মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডরের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ১ জুলাই ভোর ৬.৩০ থেকে
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