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শেষ ষোলোর মারকাটারি লড়াই, ধুন্ধুমার অ্যাকশনে এমবাপে-হাল্যান্ডরা! ব্যাক-টু-ব্যাক ফাটাফাটি সব ম্যাচ

শেষ ষোলোর মারকাটারি লড়াই। ধুন্ধুমার অ্যাকশনে নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্ট,  ফ্রান্স বনাম সুইডেন, মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর। রইল ম্যাচের প্রিভিউ। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 30, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:52 PM IST
শেষ ষোলোর মারকাটারি লড়াই, ধুন্ধুমার অ্যাকশনে এমবাপে-হাল্যান্ডরা! ব্যাক-টু-ব্যাক ফাটাফাটি সব ম্যাচ
Image Credit: ধুন্ধুমার অ্যাকশনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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