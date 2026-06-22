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'কোরআন মুখস্থ করে মসজিদের ইমাম হতে চাই'... বিশ্বকাপের মাঝেই অবসরের বিরাট ঘোষণা! ম্যান ইউ তারকার সিদ্ধান্তে তোলপাড়

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও মরক্কোর স্টার নুসেইর মেজরাউয়ির ভবিষ্যতে মসজিদের ইমাম হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বকাপের মাঝেই তাঁর এই মন্তব্য বিশ্বফুটবল ব্যাপক আলোচনা ও কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 22, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:00 PM IST
'কোরআন মুখস্থ করে মসজিদের ইমাম হতে চাই'... বিশ্বকাপের মাঝেই অবসরের বিরাট ঘোষণা! ম্যান ইউ তারকার সিদ্ধান্তে তোলপাড়
Image Credit: বল ক্লিয়ারের লড়াইয়ে নুসেইর মেজরাউয়ি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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