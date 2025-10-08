Novak Djokovic collapses in Shanghai heat: কোর্টেই লুটিয়ে পড়লেন জোকার! টেনিস বিশ্বের বুক কেঁপে গেল, এল বিরাট আপডেট...

Novak Djokovic collapses in Shanghai heat: কোর্টেই লুটিয়ে পড়লেন জোকার! টেনিস বিশ্বের বুক কেঁপে গেল, এল বিরাট আপডেট...
Djokovic Health Update: খেলতে খেলতে জোকোভিচ হঠাত্ই কোর্টে শুয়ে পড়েন এবং একজন চিকিৎসক ছুটে আসা সত্ত্বেও তিনি সেইভাবেই ছড়িয়ে থাকেন। এরপর তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে তিনটি সেট জিতে নেন। জোকোভিচ রবিবার ইয়ানিক হান্ফম্যান-এর বিরুদ্ধে তাঁর ম্যাচের সময়ও বমি করেছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাংহাই মাস্টার্স খেলতে এখন চিনের সাংহাইয়ে নোভাক জকোভিচ (Novac Djokovic)। সাংহাইয়ের গরম (Sanghai Heat and Moisture) এবং আর্দ্রতায় সমস্যায় পড়ছেন খেলোয়াড়েরা। টেনিস খেলার মতো পরিস্থিতি নেই। অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে খেলতে হচ্ছে জোকোভিচকে। রবিবার প্রচন্ড গরমের মধ্যেই খেলতে হয় সকলকে। কিছু ক্ষণ খেলার পর অস্বস্তি অনুভব করেন জোকার। কোর্টের পাশে বমি করে ফেলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক (Djokovic Vomiting in court)। খেলার মাঝে জোকারকে বমি করতে দেখে টেনিসপ্রেমীদের একাংশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে জোকোভিচ বলেছেন, ‘এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বস্তিকর। প্রায় সকলেরই সমস্যা হচ্ছে। প্রতিদিনই আর্দ্রতার পরিমাণ থাকছে ৮০ শতাংশের বেশি। এই পরিস্থিতিতে দিনে রোদের মধ্যে ম্যাচ খেলতে বেশি সমস্যা হচ্ছে। আমার বোধহয় একটু বেশিই হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে আমার শরীর মানিয়ে নিতে পারছে না। তা ছাড়া হ্যানফম্যান কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল। কোর্টে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।’
নোভাক জোকোভিচ বমি করেছেন, আলেকজান্ডার জিভেরেভ তাঁর জুতো থেকে ঘাম ঝরিয়েছেন এবং এমা রাডুকানু মাথা ঘোরার কারণে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছেন – আর বিশ্বের শীর্ষ টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য খারাপ খবর হল যে এই সপ্তাহে চিনে আরও ভয়াবহ গরম আসছে।
ডেনমার্কের হোলগার রুনে সাংহাই মাস্টার্সে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৮৬ ফারেনহাইট)-এর বেশি এবং আর্দ্রতা ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়াকে 'অমানবিক' বলে অভিহিত করেছেন। রুনেকে এই সপ্তাহে প্রচণ্ড গরমে বলতে শোনা যায়, 'আপনারা কি চান কোনো খেলোয়াড় কোর্টে মারা যাক?'
২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের বিজয়ী জোকোভিচ মঙ্গলবার এই পরিস্থিতিকে 'শারীরিকভাবে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং' বলে আখ্যা দিয়েছেন, কারণ তিনি প্রচণ্ড তাপ এবং গোড়ালির চোটের ভয় নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করছিলেন। অসুস্থ ৩৮ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়টি স্পেনের জাওমে মুনার-এর বিরুদ্ধে র্যালির মধ্যে প্রায়শই ঝুঁকে যাচ্ছিলেন এবং কোর্টেই বমি করেন।
খেলতে খেলতে জোকোভিচ হঠাত্ই কোর্টে শুয়ে পড়েন এবং একজন চিকিৎসক ছুটে আসা সত্ত্বেও তিনি সেইভাবেই ছড়িয়ে থাকেন। এরপর তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে তিনটি সেট জিতে নেন। জোকোভিচ রবিবার ইয়ানিক হান্ফম্যান-এর বিরুদ্ধে তাঁর ম্যাচের সময়ও বমি করেছিলেন।
বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় কার্লোস আলকারাজ টুর্নামেন্টের আগে বিশ্রাম নিতে সরে দাঁড়ানো এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার রবিবার পেশিতে টান লাগার কারণে ম্যাচ থেকে অবসর নেওয়ায় সার্বিয়ার এই খেলোয়াড়ের জন্য পথ কিছুটা সহজ হয়ে গেছে।
বিশ্বের তিন নম্বর খেলোয়াড় জিভেরেভ সোমবার পরাজিত হন। পরাজয়ের সময় তাঁকে জুতো পরিবর্তন করার জন্য থামতে হয়েছিল কারণ সেগুলি থেকে ঘাম ঝরছিল। সেন্টার কোর্টের দর্শকরা হাঁসফাঁস করা আর্দ্রতার মোকাবিলা করতে পাখা নেড়েছেন এবং কপালে কুল প্যাক (ঠান্ডা প্যাক) ব্যবহার করেছেন। সাংহাইয়ের প্রধান কোর্টে ছাদ থাকলেও তা খোলা থাকে এবং শুধুমাত্র বৃষ্টি হলে বন্ধ করা হবে। টুর্নামেন্টের বাকি অংশে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। রুনে মঙ্গলবার পুরুষদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এটিপি-কে সাংহাই মাস্টার্সের মতো ইভেন্টগুলিতে একটি হিট রুল (Heat Rule) চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এটিপি একটি বিবৃতিতে বলেছে যে খেলোয়াড়দের সুরক্ষা তাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার এবং তারা এই ধরনের একটি নীতি বিবেচনা করছে। বর্তমানে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি, যার মধ্যে তাপ অন্তর্ভুক্ত, সম্পর্কিত খেলার সিদ্ধান্তগুলি 'কোর্সের এটিপি সুপারভাইজার, কোর্সের চিকিৎসা দল এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে' নেওয়া হয় বলে তারা জানিয়েছে।
বুধবার সাংহাইয়ে পরিস্থিতি সামান্য কম পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু পূর্বাভাসে এখনও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার কথা বলা হয়েছে। আসন্ন দিনগুলিতে তাপমাত্রা আবার বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং ফাইনালের দিন, অর্থাৎ রবিবার, এটি আনুমানিক ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে।
ফ্রান্সের আর্থার রিন্ডারনেচ, যিনি বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন, তিনি বলেন যে কেবল খেলোয়াড়রাই কষ্ট পাচ্ছেন না। বল বয়দের জন্য, আম্পায়ারদের জন্য, দর্শকদের জন্য—সবার জন্যই এটি কঠিন ছিল। প্রত্যেকেই সব সময় এইভাবে মুখে বাতাস দিচ্ছিলেন, কারণ এটি সত্যিই গরম ছিল।'
চিনের মধ্যাঞ্চলে উহান-এও পরিস্থিতি সমানভাবে কষ্টদায়ক ছিল, যেখানে শীর্ষ মহিলা খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতা করছেন। এই দুটি শহরেই বছরের এই সময়ের জন্য তাপমাত্রা গড়-এর চেয়ে বেশি ছিল।
বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত সতর্ক করেছেন যে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী আরও ঘন ঘন এবং তীব্র আবহাওয়ার ঘটনা ঘটছে।
উহান এবং সাংহাইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো ডব্লিউটিএ (WTA)-এর একটি হিট পলিসি (Heat Policy) রয়েছে।
মঙ্গলবার ডব্লিউটিএ উহান ওপেনে, প্রাক্তন গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী এমা রাডুকানু এবং জেলেনা ওস্তাপেঙ্কো দুজনেই তাঁদের ম্যাচ থেকে অবসর নেন। রাডুকানু মাথা ঘোরার কারণে তাঁর প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ থেকে অবসর নেওয়ার আগে তাঁর রক্তচাপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচক পরীক্ষা করানো হয়।
বিশ্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় ইগা সুইয়াটেক আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন বাইরের কোর্টগুলিতে, যেখানে কোনো ছাদ নেই, সেখানে ম্যাচের সময়সূচি ঠিক করার সময় খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।
তিনি বলেন, 'সেন্টার কোর্টে আমার মনে হয় এয়ার কন্ডিশনার এবং সবকিছু থাকার কারণে পরিবেশটি সামান্য শীতল থাকে।'
সোমবার তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ওঠায় আয়োজকরা ডব্লিউটিএ-এর হিট রুল কার্যকর করতে বাধ্য হন, যার ফলে বাইরের কোর্টে খেলা স্থগিত করা হয়েছিল।
মঙ্গলবারও কিছু সময়ের জন্য হিট রুল কার্যকর ছিল।
এই নীতি খেলোয়াড়দের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটের মাঝে ১০ মিনিটের বিরতি নেওয়ার অনুমতি দেয় এবং এর মানে হলো টুর্নামেন্ট খেলোয়াড়দের সুরক্ষার জন্য সেন্টার কোর্টের ছাদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পারে।
এই সপ্তাহে উহানে এই নিয়ম বারবার কার্যকর হতে চলেছে, যেখানে ফাইনাল সহ পুরো সপ্তাহে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
