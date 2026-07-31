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৪৩০ দিন পর শুরু ODI বিশ্বকাপ, ১২ ভেন্যু চূড়ান্ত করল ICC! ৩ বার IND vs PAK ব্লকবাস্টারে শুভমন-শাহিনরা?

হাতে গুনে আর ঠিক ৪৩০ দিন পর শুরু ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ। ICC চূড়ান্ত করে ফেলল ১২ ভেন্যু। একবার নয় তিনবার ভারত-পাকিস্তান ব্লকবাস্টার দেখবে বিশ্বকাপ?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 31, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:49 PM IST
৪৩০ দিন পর শুরু ODI বিশ্বকাপ, ১২ ভেন্যু চূড়ান্ত করল ICC! ৩ বার IND vs PAK ব্লকবাস্টারে শুভমন-শাহিনরা?
Image Credit: সাতাশের ওডিআই বিশ্বকাপের শহর চূড়ান্ত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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