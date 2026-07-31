/৪৩০ দিন পর শুরু ODI বিশ্বকাপ, ১২ ভেন্যু চূড়ান্ত করল ICC! ৩ বার IND vs PAK ব্লকবাস্টারে শুভমন-শাহিনরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই ফের ওডিআই বিশ্বকাপ। আগামী বছর ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া যৌথ ভাবে আইসিসি-র শো-পিস ইভেন্ট আয়োজন করছে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ১২টি ভেন্যু বেছে নিয়ে নাম প্রকাশ করে দিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সর্বাধিক ম্যাচ হতে চলেছে। এই দেশের ৮ শহর বেছে নিয়ে তা বুঝিয়ে দিল আইসিসি। ২০০৩ সালের পর দক্ষিণ আফ্রিকা ফের ওডিআই বিশ্বকাপের আয়োজক। সেবার জিম্বাবোয়ে ও কেনিয়ার সঙ্গে যৌথ ভাবে আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলার রামধনু দেশ। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা এর মাঝে ২০০৭ সালে প্রথমবার হওয়া পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল। এরপর ২০২৩ সালে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ-সহ আইসিসির বেশ কয়েকটি বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে। তবে নামিবিয়ার জন্য মাইলস্টোন। চলতি বছরের শুরুর দিকে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজনের পর এবারই প্রথমবারের মতো দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্র আইসিসির কোনও সিনিয়র টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব পেল।
ফাইনাল পেল কোন শহর?
বিশ্বকাপের ফাইনাল জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স কিংবা কেপ টাউনের নিউল্যান্ডসে হতে পারে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য আয়োজক শহরের মধ্যে রয়েছে সেঞ্চুরিয়ন, ডারবান, গেবেরা (অতীতের পোর্ট এলিজাবেথ), কুগোম্পো সিটি, পার্ল এবং ব্লুমফন্টেইন। জিম্বাবোয়ের হারারে, বুলাওয়োর পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ভিক্টোরিয়া ফলসে ম্যাচ আয়োজন করবে। ভিক্টোরিয়া ফলসে বর্তমানে ১০ হাজার দর্শক আসনবিশিষ্ট একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছে। এই তিন শহরে যৌথ ভাবে ৭ থেকে ১০ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহুক অন্তত তিন ম্যাচের আয়োজন করবে। ওয়ার্ম-আপ ম্যাচগুলির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বেনোনি ও পচেফস্ট্রুমকে ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। নামিবিয়ার পাশাপাশি এই শহরগুলি আগামী বছর বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার্স আয়োজনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে।
আইসিসি-র বেছে নেওয়া ১২ ভেন্যু
দক্ষিণ আফ্রিকা: ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম (জোহানেসবার্গ), সুপারস্পোর্ট পার্ক (সেঞ্চুরিয়ন), নিউল্যান্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড (কেপ টাউন), কিংসমিড ক্রিকেট গ্রাউন্ড (ডারবান) সেন্ট জর্জেস পার্ক (গেবেরা), মানগাউং ওভাল, (ব্লুমফন্টেইন), বোল্যান্ড পার্ক (পার্ল), বাফেলো পার্ক, কুগোম্পো সিটি
জিম্বাবোয়ে: হারারে স্পোর্টস ক্লাব (হারারে), কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব (বুলাওয়াও), ফালে মোসি-ও-তুনিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম (ভিক্টোরিয়া ফলস)
নামিবিয়া: উইন্ডহুক
বিশ্বকাপে তিনবার ভারত-পাকিস্তান!
টুর্নামেন্টটি কীভাবে এগিয়ে যাবে তার উপর ভিত্তি করেই বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানের হাইভোল্টেজ ডুয়েল সর্বাধিক তিনবার অনুষ্ঠিত হতে পারে। যদি ভারত-পাক একই গ্রুপে থাকে তবে তারা গ্রুপ পর্বে তো মুখোমুখিই হবে। এরপর সুপার সেভেনে আবারও শুভমন গিল ও শাহিন শাহ আফ্রিদিদের দেখা হতে পারে এবং এরপর নকআউটে দেখা হতে পারে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের। সম্ভবত সেমিফাইনাল বা ফাইনালে তৃতীয়বারের মতো ব্লকব্লাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আইসিসির পূর্ণ সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে সরাসরি অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলেও, নামিবিয়াকে মূল টুর্নামেন্টে খেলার জন্য বাছাইপর্বের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এছাড়া ২০২৭-৩১ সালের ফিউচার ট্যুরস প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আয়োজিত প্রথম আইসিসি ইভেন্ট হতে যাচ্ছে এই বিশ্বকাপ।
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