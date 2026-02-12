Aamir Kaleem Oldest Player: তরুণদের তাজা রক্তে ফুটন্ত ফরম্যাটেও তিনি ফিট! প্রবীণতম হিসেব টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের আমির, বয়স জানেন?

Aamir Kaleem Oldest Player: তরুণদের তাজা রক্তে ফুটন্ত ফরম্যাটেও তিনি ফিট! প্রবীণতম হিসেব টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের আমির, বয়স জানেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (CC Men's T20 World Cup 2026 ) এক ঐতিহাসিক মাইলস্টোনের সাক্ষী হয়েছে। দ্রুততম সেঞ্চুরি, হ্যাটট্রিকে বা অবিশ্বাস্য ক্যাচ এই প্রতিবেদনের ফোকাস নয়। বরং চর্চায় বয়স, যদিও তা কেবলই এক সংখ্যা মাত্র। তবুও খেলায় বয়স যে বিরাট ফ্যাক্টর। এখন বাইশ গজের চর্চায় ওমানের আমির কালিম (Aamir Kaleem, Oman)
আমিরের ইতিহাস
গত সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারি, সিম্বালেস স্পোর্টস ক্লাবে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওমান মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার আনুষ্ঠানিক ভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইতিহাস লিখে ফেলেন। তিনিই এখন কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ খেলা প্রবীণতম ক্রিকেটার। আমিরের বয়স এখন ৪৪ বছর ৮১ দিন। এর আগে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা প্রবীণতম ক্রিকেটার ছিলেন হংকংয়ের অধিনায়ক রায়ান ক্যাম্পবেল। ২০১৬ সালে ৪৪ বছর ৩৪ দিনে তিনি কাপযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বিশ্বকাপে ওমানের উদ্বোধনী ম্যাচে আমিরের অন্তর্ভুক্তি সহযোগী দেশগুলির ক্রিকেটের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। টি-টোয়েন্টি প্রায়শই 'তরুণদের খেলা' হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে আমিরের উপস্থিতি এই ফর্ম্যাটেও অভিজ্ঞতার মূল্যকে তুলে ধরল।
আমির কালিম কে?
১৯৮১ সালে পাকিস্তানের করাচিতে জন্মানো কালিম তাঁর ক্রিকেটীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ২০১০ সালে ওমানে চলে আসেন। এক দশকেরও বেশি সময় আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর থেকে আমির জাতীয় দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন। একজন বাঁ-হাতি ব্যাটার এবং দক্ষ অর্থোডক্স বোলার হিসেবে আমির বিশ্ব ক্রিকেট লিগের নিম্ন বিভাগ থেকে তিনটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে (২০১৬, ২০২১ এবং ২০২৬) অংশগ্রহণ পর্যন্ত ওমানের যাত্রার অংশ ছিলেন। আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ এর নেট রান-রেট (এনআরআর) সহ পয়েন্ট টেবিল। এই মাসের শুরুতে, তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তার বয়স তাঁর দক্ষতা কমায়নি। শ্রীলঙ্কা এ-এর বিরুদ্ধে এক প্রস্তুতি ম্যাচে ৪৭ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেলেন।
সামনের পথ
রেকর্ড-ব্রেকিং কৃতিত্ব সত্ত্বেও, আমির এবং তাঁর দলের জন্য সামনের পথ বেশ চ্যালেঞ্জিং। সুপার এইট পর্বে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পেতে ওমানকে তাদের বাকি গ্রুপ ম্যাচগুলিতে শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। যা রীতিমতো কঠিন হবে তাদের কাছে। তবে আমিরের এই টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তিগত জয়। সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় ফিটনেস এবং নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।
সবচেয়ে বেশি বয়সে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলেছেন যাঁরা
আমির কালিম (ওমান): ৪৪ বছর ৮১ দিন (২০২৬)
রায়ান ক্যাম্পবেল (হংকং): ৪৪ বছর ৩৪ দিন (২০১৬)
ফ্র্যাঙ্ক সুবুগা (উগান্ডা): ৪৩ বছর ২৮৫ দিন (২০২৪)
ব্র্যাড হগ (অস্ট্রেলিয়া): ৪৩ বছর ৪৫ দিন (২০১)
