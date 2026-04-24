WATCH: বাবার জন্মদিনে হাতে কেক নিয়েও মুখে তুললেন না অর্জুন, কেন সচিনপুত্রের 'অস্বাভাবিক' আচরণ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ঝড়

Sachin Tendulkar Happy Birthday: সচিনের জন্মদিনে প্লেটে কেক নিয়েও মুখে তুললেন না অর্জুন! সচিনপুত্রের এই 'অস্বাভাবিক' আচরণে ঝড় নেটপাড়ায়!  

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 24, 2026, 01:28 PM IST
সচিন ও অর্জুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সচিন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar), যাঁর বিন্দুমাত্র বিশেষণের প্রয়োজন নেই। কোটি কোটি ভক্তের রক্তমাংসের ভগবান তিনি। ক্রিকেট ধর্ম হলে তিনি প্রধান পুরোহিত। আবেগের মহাসুনামির শব্দকে বাঁধে  'সচিন...সচিন...সচিন...'! ক্যালেন্ডার বলছে আজ ২৪ এপ্রিল। বাকিটা বলার প্রয়োজন নেই। দেশবাসী জানেন যে, 'ক্রিকেট ভগবান' ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই দিনেই। শুক্রবার ৫৩ বছরে পা দিলেন মাস্টারব্লাস্টার (Sachin Tendulkar Happy Birthday)। আর বিশেষ দিনেই তাঁর পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকরের (Arjun Tendulkar) কীর্তি ভাইরাল। 

লখনউ সুপার জায়ান্টস এবার নিয়েছে অর্জুনকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে দুই মরসুমে ৫ ম্যাচ খেলা অর্জুনকে এবার ৩০ লক্ষ টাকায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। যদিও একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর। সচিনের জন্মদিন উপলক্ষে এলএসজি একটি ২২ সেকেন্ডের ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। পিতা-পুত্রের ভালোবাসায় মোড়া সেই ভিডিয়োতে রয়েছে সচিন-অর্জুনের বিভিন্ন বয়সের একাধিক ছবি। আর এর সঙ্গেই রয়েছে একটি ফুটেজ। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, একটি প্লেটের উপর চিজকেকের একটি টুকরো রয়েছে। যা অর্জুন হাতে তুলেও মুখে দিলেন না। আর সচিনপুত্র নিজেই জানালেন কেন, তিনি এই কেক খেলেন না। অর্জুন রয়েছেন সুগার-ফ্রি ডায়েটে। আর কেকে যেহেতু চিনি রয়েছে, সেহেতু তাঁর পক্ষে এই কেক খাওয়া সম্ভবই নয়! বিশেষ দিনেও তার বদল ঘটবে না।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে অর্জুনের রঞ্জি অভিষেকে সেঞ্চুরি ছিল। তাঁর বাবার গড়াই এক বিরল ক্লাবের সদস্য তিনিও। ওদিকে আবার গত মাসের শুরুতে, ২৬ বছর বয়সে অর্জুন বিয়ে করেছেন। ১৯৯৬ সালে সচিন যখন অঞ্জলিকে বিয়ে করেছিলেন, তখন 'ক্রিকেট ঈশ্বর' ছিলেন মাত্র ২২ বছরের। সচিন ১৩১০-১৩১৫ গ্রাম ওজনের ব্যাটে খেলতেন। সেখানে অর্জুন এখন ১২০০ গ্রামের কম ওজনের ব্যাটে খেলেন না। টেস্ট এবং ওডিআই মিলিয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ড সচিনের দখলেই। ৩৪৩৫৭ আন্তর্জাতিক রান তাঁর ঝুলিতে। সচিন আজও ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফল ব্যাটার। তাঁর বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে এমন সব রেকর্ড করেছেন যা আজও অটুট! সচিন ছাড়া আর বিশ্বের কেউ ২০০ টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। টেস্ট সচিনের ১৫,৯২১ রান রয়েছে। সঙ্গে ৫১ শতরান। ওডিআইতে রয়েছে ১৮৪২৬ রান। সঙ্গে ৪৯ সেঞ্চুরি। ভারতের 'ক্রিকেটের ঈশ্বর' হিসেবে আজও তিনি পূজিত।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

