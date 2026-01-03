Shubman Gill: খাদ্যে বিষক্রিয়ায় পরপর অসুস্থ! যশস্বীর পর আক্রান্ত ভারত অধিনায়ক! কোথায়, কী খাচ্ছেন তাঁরা?

Shubman Gill: খাদ্যে বিষক্রিয়ায় পরপর অসুস্থ! যশস্বীর পর আক্রান্ত ভারত অধিনায়ক! কোথায়, কী খাচ্ছেন তাঁরা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ভারতের ওডিআই ও টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমন গিল (Shubman Gill)। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই শনিবার, ৩ জানুয়ারি জয়পুরের জয়পুরিয়া বিদ্যালয় মাঠে বিজয় হাজারে ট্রফিতে সিকিমের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি তিনি। গিলের ৩ ও ৬ জানুয়ারি জয়পুরে সিকিম ও গোয়ার বিরুদ্ধে পঞ্জাবের ম্যাচগুলিতে খেলার কথা ছিল।
কী হয়েছে শুভমন গিলের?
দিনের শুরুতে শুভমন তাঁর অস্বস্তির কথা জানান। পরে মেডিক্যাল টিম গিল পর্যবেক্ষণ করে বিশ্রামের পরামর্শ দেয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্ট দলের তারকা ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্তই নিয়েছে। তবে গিলের অসুস্থতা গুরুতর নয় এবং আসন্ন ম্যাচগুলিতে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে আপাতত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। মেডিক্যাল টিম গিলের উপর নজর রাখছে এবং তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেই দলে ফিরবেন বলে খবর।
অসুস্থ হয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল
খাদ্যে বিষক্রিয়ায় পরপর অসুস্থ হওয়ার খবর এল। গত ডিসেম্বরের কথা। তীব্র গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসে (পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ) ভুগেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁকে ইন্ট্রাভেনাস ওষুধও দেওয়া হয়েছিল এবং হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়। এমনকী হাসপাতালে তাঁর দু'দিনে ২ কেজি বেশি ওজন কমে গিয়েছিল। খাবারের বিষক্রিয়া থেকেই যশস্বী গুরুতর আহত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। তবে যশস্বী বা শুভমন কী খেয়েছিলেন, তা জানা যায়নি।
সামনেই ভারত-নিউ জিল্যান্ডে
ভারতীয় অধিনায়ককে আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলতে দেখা যাবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এদিকে ২০ ডিসেম্বর ঘোষিত ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে গিলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যা অনেককেই অবাক করেছে। দলের তারকা ওপেনারকে এক বছর পর টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছিল এবং এশিয়া কাপের সময় তাঁকে সহ-অধিনায়কও করা হয়েছিল।
গিলকে নিয়ে দলে গোলমাল!
গিলকে ব্যাটিং অর্ডারের শীর্ষে জায়গা করে দিতে ভারত সঞ্জু স্যামসন এবং অভিষেক শর্মার সফল ওপেনিং জুটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তবে এই পদক্ষেপটি ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ গিল খেলার সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটের জন্য প্রয়োজনীয় ছন্দ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। টি-টোয়েন্টিআই দলে ফেরার পর থেকে গিল ১৫ ম্যাচে মাত্র ২৯১ রান করেছেন। গড় ছিল ২৪.২৫ এবং স্ট্রাইক রেট ছিল ১৩৭.২৬। কিন্তু কোনও অর্ধশতক করতে পারেননি। গিল যখন ফর্মে ফেরার লড়াই করছিলেন, তখনও ভারত টি-টোয়েন্টিতে সঠিক কম্বিনেশন খুঁজছিল। স্যামসনকে প্রথমে ব্যাটিং অর্ডারে নীচে নামানো হয় এবং পরে দল থেকে বাদ দেওয়াও হয়।
টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ
গিলকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্টকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। দল নির্বাচনের বৈঠকের পর মিডিয়াকে জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার বলেন, গিলকে তাঁর দক্ষতার অভাবে বাদ দেওয়া হয়নি, বরং দলের সমন্বয়ের প্রয়োজনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর ভারত ঈশান কিষান দলে ফিরিয়ে আনে। সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্যই পুরস্কার পেয়েছেন। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে গিলের স্থলাভিষিক্ত হন।
