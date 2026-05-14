BIG BREAKING: '১.৫ বছরেই আমার কোচিং শেষ, জায়গা ছাড়লাম এক বিদেশিকে', আচমকা ছাঁটাই হতেই বিস্ফোরক ইন্ডিয়া টিমের হেড কোচ

P. R. Sreejesh vs Hockey India: কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় পিআর শ্রীজেশের সঙ্গে ধুন্ধুমার বেঁধে গেল হকি ইন্ডিয়ার। শ্রীজেশ সাফ বলছেন যে, দেশের কোচে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের আস্থা নেই, বিদেশি কোচেই ভরসা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় পিআর শ্রীজেশ (P. R. Sreejesh)। সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকিপারও তিনি। ২০২৪ সালের অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি দেশের জুনিয়র পুরুষ হকি দলের হেড কোচ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীজেশ অভিযোগ করেছেন যে, হকি ইন্ডিয়া (Indian Hockey Federation) নাকি দেশের বদলে বিদেশি কোচকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আর সে কারণেই নাকি তাঁকে চাকরি খোয়াতে হল। শ্রীজেশ তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেটপাড়ায়। বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন তিনি। যার জবাবও দিয়েছে ফেডারেশন।
পিআর শ্রীজেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন: 'মনে হচ্ছে ১.৫ বছরেই আমার কোচিং কেরিয়ার শেষ। এই সময়ের মধ্যে আমরা ৫টি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলাম এবং সবকটিতেই পোডিয়াম ফিনিশ (শীর্ষ তিনের মধ্যে স্থান) নিশ্চিত করেছিলাম। যার মধ্যে জুনিয়র বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জও রয়েছে। খারাপ পারফরম্যান্সের পর কোচ ছাঁটাইয়ের কথা আমি আগে শুনেছি। তবে এই প্রথম একজন বিদেশি কোচকে জায়গা করে দিতে গিয়ে আমাকেই সরে যেতে হল! এই অভিজ্ঞতা প্রথম। হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন যে, সিনিয়র পুরুষ দলের প্রধান কোচ জুনিয়র দলের জন্য একজন বিদেশি হেড কোচকেই বেশি পছন্দ করছেন। তাঁর বিশ্বাস এর ফলে জুনিয়র স্তর থেকে শুরু করে সিনিয়র স্তর পর্যন্ত ভারতীয় হকির সামগ্রিক বিকাশ ঘটবে। ঠিক এই কারণেই বিদেশি কোচদের প্রতি তাদের এই অবিরাম পক্ষপাতিত্ব। ভারতীয় কোচরা কি তাহলে ভারতীয় হকির বিকাশ ঘটাতে অক্ষম? ২০২৬ সালের ৭ মার্চ মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে বৈঠকে আমাকে বলা হয়েছিল,'শ্রীজেশ, ২০৩৬ সালের লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন আমাদের দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তোমার মতো কোচদেরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অথচ বাস্তবতা হল যে, চারটি দলের ক্ষেত্রেই হকি ইন্ডিয়া ভারতীয় কোচদের চেয়ে বিদেশি কোচদের উপরই আস্থা অব্যাহত রেখেছে।'
শ্রীজেশের বক্তব্যের ফর ফেডারেশনের বয়ান: 'হকি ইন্ডিয়া স্পষ্ট করে জানাতে চায় যে, পিআর শ্রীজেশের কোচিংয়ের মেয়াদ চুক্তি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে গতবছর ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। এরপর প্রচলিত নিয়ম বা প্রোটোকল মেনে উক্ত পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং মেধার ভিত্তিতে যথাযথ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আবেদনকারীদের তালিকা সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পর অত্যন্ত বিশিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন একজন কোচকে নির্বাচন করা হয়েছে। যাঁর নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আমরা কোনও ভাবেই শ্রীজেশকে 'বরখাস্ত' করিনি। বরং আমরা তাঁকে ডেভেলপমেন্ট টিমের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যে দলটি লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স (২০২৮) এবং পরবর্তী অলিম্পিক্স চক্রের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শ্রীজেশ এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে কোচ হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিচিতির পরিধি আরও প্রসারিত হত। তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি এই পদ গ্রহণ করেননি। হেড কোচের পক্ষ থেকে বিদেশি কোচদের প্রতি যে, কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, এমন কোনও কথাই তাঁকে কখনই জানানো হয়নি। ২০৩৬ সালের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট পথ তৈরির বিষয়ে আমাদের সরকারের যে রূপরেখা রয়েছে, আমরা সম্মিলিত ভাবে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। আর এই প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের নিজস্ব ভারতীয় কোচিং প্রতিভাগুলোকে বিকশিত করা। একটি জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা হিসেবে তৃণমূল পর্যায় এবং দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা কোচদের বিকাশ সাধন সর্বদাই হকি ইন্ডিয়ার স্বার্থের কেন্দ্রে রয়েছে। হকি ইন্ডিয়ার কোচিং পাথওয়ে প্রোগ্রামের আওতায় এ পর্যন্ত ৬০০-রও বেশি দেশি কোচকে সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচি দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে ভারতীয় কোচদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আরও শানিত করার লক্ষ্যে আমরা তাঁদেরকে আমাদের হেড কোচের পাশাপাশি রেখে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছি। হকি ইন্ডিয়া ভারতীয় হকির সামগ্রিক অগ্রগতির প্রতি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমাদের গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্তই সেই লক্ষ্য অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই অংশ। এই খেলার একজন কিংবদন্তি হিসেবে আমরা পিআর শ্রীজেশকে আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি এবং ভবিষ্যতে তাঁর আরও সাফল্য কামনা করি।'
'দ্য গ্রেট ওয়াল অফ ইন্ডিয়া' শ্রীজেশের বিশ্বস্ত দস্তানায় ভারত ২০২০ টোকিও অলিম্পিক্সের (৪১ বছর পর ভারতের প্রথম অলিম্পিক্স হকি পদক এসেছিল) পর ও ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সেও ব্রোঞ্জ জেতে। গত বছর পদ্মভূষণে ভূষিত মহারথী আশা করেননি যে, এমনটা ঘটতে পারে তাঁর সঙ্গে। ভেবেছিলেন হয়তো হকি ইন্ডিয়া তাঁকেই দায়িত্বে রেখে দেবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)