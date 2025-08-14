English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'এমন বাজে ভাবে মারবে...' ভারতকে মহারণ না-খেলার কাতর আর্জি পাক তারকার! শত্রুদেশ থরথরিয়ে কাঁপছে...

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সূর্যকুমার যাদবরা যেন মাঠে না নামেন! এমনটাই প্রার্থনা করছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা...  

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 14, 2025, 06:54 PM IST
India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'এমন বাজে ভাবে মারবে...' ভারতকে মহারণ না-খেলার কাতর আর্জি পাক তারকার! শত্রুদেশ থরথরিয়ে কাঁপছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি রুদ্ধশ্বাস ইংল্যান্ড সফর ইতিবাচক ভাবে ২-২ ড্রয়ে শেষ করেছে ভারত। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি (Anderson-Tendulkar Trophy) ভারত হারেনি। এটাই পাওনা। তবে এখন পাঁচ সপ্তাহ ভারতের কোনও খেলা হয়নি। ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। আর সবার চর্চায় এখন ভারত-পাকিস্তান মহারণ ( India Vs Pakistan Asia Cup 2025)!

এশিয়া কাপে ভারত

পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের সঙ্গে এক গ্রুপে ভারত। ওদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকং গ্রুপ বি-তে। মেন ইন ব্লু ৯ সেপ্টেম্বর ইউএই-র বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করবে, তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে খেলা। প্রতি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল সুপার ফোরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সমস্ত দল রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং শীর্ষ দুটি দল ফাইনাল খেলবে।

ভারত-পাকিস্তান

এশিয়া কাপের যে সূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে রাখা হয়েছে ইন্দো-পাক মহারণ। ঘটনাচক্র দুই দেশ যদি সুপার ফোরে কোয়ালিফাই করে, তাহলে ২১ সেপ্টেম্বর ফের দেখা হবে তাদের। আর এখানেই শেষ নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে আরও এক দফায় ভারত-পাক মুখোমুখি হবে। অর্থাত্‍ যার মানে একবার নিশ্চিত লড়াই, তিনবার সম্ভাব্য লড়াই...

আরও পড়ুন:  চুপিচুপি বাগদান অর্জুনের! সচিনের হবু পুত্রবধূ কে জানেন? পরম সুন্দরীর ঠাকুরদা...

নেটপাড়া জ্বলছে

এশিয়া কাপের সূচি দেখার পরেই নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে। ভারতীয়রা নেটাগরিকরা সাফ বলছেন যে, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত-পাকিস্তানের উচিত যাবতীয় ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেখানে খেলার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকী এই নিয়ে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। আর এবার পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ বাসিত আলি বিরাট কথা বলে দিলেন! 

পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তিন ম্যাচের টি-২০আই ও ওডিআই সিরিজ খেলতে পাকিস্তান গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে। টি-২০ সিরিজ পাকিস্তান ২-১ জিতলেও ওডিআই সিরিজ উইন্ডিজ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। ওডিআই সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে লজ্জাজনক ভাবে হেরেছে পাকিস্তান। ২৯৫ রান তাড়া করতে নেমে ৯২ রানে অলআউট হয়েছেন বাবর আজমরা। এহেন ভয়াবহ পারফরম্যান্স দেখার পরেই বসিত মনে করছেন, আসন্ন এশিয়া কাপে ভারতের সঙ্গে খেললে পাকিস্তানের ভয়ংকর পরিণতি হবে!

 বাসিত আলির আর্জি

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেনি ভারতীয় দল। দু'বারই নাম তুলে নিয়েছিল তারা। দ্য গেম প্ল্যান ইউটিউব চ্যানেলে বাসিত  বলেছেন, 'আমি প্রার্থনা করি, ভারত যেন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলে, ঠিক যেমনটা তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডসে করেছে। ওরা আমাদের এত বাজে ভাবে মারবে যে, আপনি কল্পনাও করতে পারবে না।' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও পাকিস্তান পেরে উঠবে না। যা শুনে বাসিতের যোগ, 'শুনুন, আমরা যদি আফগানিস্তানের কাছে হেরে যাই, তাহলে আমাদের দেশে কেউ খুব একটা পাত্তা দেবে না। কিন্তু ভারতের কাছে হেরে গেলে সবাই পাগল হয়ে যাবে।' 

আরও পড়ুন: ১১ সেকেন্ডেই ২০০ কিমি! রোহিতের নতুন গাড়ির আকাশছোঁয়া দাম, কেন নম্বর প্লেটে ৩০১৫?

এখন দেখার মরুদেশে মহারণ হয় কিনা!
 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
India Vs PakistanIndia Vs Pakistan Asia Cup 2025Basit AliAsia Cup 2025
পরবর্তী
খবর

Kolkata Derby Tickets: ডার্বির টিকিট নিমেষে শেষ! ৬২৪৪০ দর্শকাসন; কত বিক্রি হয়েছে? কতই বা কমপ্লিমেন্টারি?
.

পরবর্তী খবর

Jadavpur Student Arrested: 'ব্রাত‍্য বসুর উপর হামলা করবি', JU প্রাক্তনী হিন্দোলের...