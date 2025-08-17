English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Pakistan Squad For Asia Cup 2025: বাবর-রিজওয়ানই বাদ! এশিয়া কাপে এ কী দল পাকিস্তানের, মরুদেশে যাচ্ছেন এই ১৭...

Pakistan Squad For Asia Cup 2025: এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করে দিল পাকিস্তান। মরুদেশে যাচ্ছেন এই ১৭। তবে বিমানে ওঠা হচ্ছে না বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানের।

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 17, 2025, 02:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-২০ আই সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করল পাকিস্তান (Pakistan Squad For T20I Tri-Series And Asia Cup 2025) । ১৭ সদস্যের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন দুই সিনিয়র মহারথী বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান ( Babar Azam And Muhammad Rizwan) মাইক হেসনের (Mike Hesson) কোচিংয়ে সলমান আঘা (Salman Agha) দলের নেতৃত্ব দেবেন।

এশিয়া কাপে পাকিস্তান

এশিয়া কাপে গ্রুপ 'এ'-তে পাকিস্তান রয়ছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের সঙ্গে। ওদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকং রয়েছে গ্রুপ 'বি'-তে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের এশিয়া কাপের অভিযান শুরু ওমানের বিরুদ্ধে। আর তারপরেই 'মাদার অফ অল ব্যাটল'। ১৪ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।

পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তিন ম্যাচের টি-২০আই ও ওডিআই সিরিজ খেলতে পাকিস্তান গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে। টি-২০ সিরিজ পাকিস্তান ২-১ জিতলেও ওডিআই সিরিজ উইন্ডিজ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। ওডিআই সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে লজ্জাজনক ভাবে হেরেছে পাকিস্তান। ২৯৫ রান তাড়া করতে নেমে ৯২ রানে অলআউট হয়েছেন বাবর আজমরা। এহেন ভয়াবহ পারফরম্যান্সের পরেই পাকিস্তান সমালোচনার সুনামির মধ্যে দিয়ে দেখেছে।

ত্রিদেশীয় টি-২০ আই সিরিজ

পাকিস্তান এশিয়া কাপের আগে ২৯ অগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ত্রিদেশীয় টি-২০ আই সিরিজ খেলবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। পাকিস্তানের সঙ্গে আয়োজক ইউএই ও আফগানিস্তান খেলবে এই সিরিজে। এশিয়া কাপের আগে হেসনের টিম এই সিরিজের হাত ধরেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে নেবে।

বাবর এবং রিজওয়ানকে উপেক্ষা করা হলেও, যে সিনিয়র খেলোয়াড়রা জায়গা পেয়েছেন তাঁরা হলেন পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং হারিস রউফ। পাশাপাশি ফখর জামান এবং খুশদিল শাহের মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটাররা রয়েছেন। তারকা উইকেটকিপার মহম্মদ হারিসও তাঁর জায়গা ধরে রেখেছেন। নির্বাচকরা হাসান নওয়াজ, সলমান মির্জা এবং সুফিয়ান মোকিমের মতো তরুণ ক্রিকেটারের উপরেই আস্থা রেখেছেন।

ত্রিদেশীয় সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তান দল

সলমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মহম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহেবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, সলমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং সুফিয়ান মোকিম।
 
 

