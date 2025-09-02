Asia Cup 2025: এশিয়া কাপ হোক বা বিশ্বকাপ, বারবার হিরো হয়েছেন মিডল অর্ডারের নক্ষত্র, মাত্র ৩৩ বছরেই...

Asia Cup 2025: এশিয়া কাপ হোক বা বিশ্বকাপ, বারবার হিরো হয়েছেন মিডল অর্ডারের নক্ষত্র, মাত্র ৩৩ বছরেই...
Asif Ali Retires From International Cricket: মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই চরম সিদ্ধান্ত! চমকে গেল বাইশ গজ। প্রতিভার দাম না পেয়েই কি এই কাজ করলেন মিডল অর্ডারের নক্ষত্র! থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কী চলছে বাইশ গজে... মঙ্গল সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিদায়ের সুরই বাজছে বাইশ গজে! টেস্ট এবং ওডিআই কেরিয়ারকে এবার প্রাধান্য দেবেন বলে, অজি স্পিডস্টার মিচেল স্টার্ক (Mitchell Starc) টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। আর এবার পাকিস্তান থেকে এল অবসরের চিঠি। সেই দেশের মিডল অর্ডারের নক্ষত্র ব্যাটার আসিফ আলি (Asif Ali) সোশ্যাল মিডিয়া বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন।
অল্প বয়সেই সন্ন্যাস!
মাত্র ৩৩ বছরে পাক ক্রিকেটারের চরম সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক হয়েছেন! পাকিস্তানের আসিফের শেষ বড় টুর্নামেন্ট ছিল ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের বিরুদ্ধে এমসিজিতে ঐতিহাসিক যুদ্ধের অংশ ছিলেন তিনি। এর আগে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় সারির পাকিস্তান দলের হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন।
আসিফ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন
'আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলাম। পাকিস্তানের জার্সি পরা যেমন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মানের ছিল, তেমনই ক্রিকেট মাঠে আমার দেশের সেবা করা ছিল জীবনের সবচেয়ে বেশি গর্বের অধ্যায়। আমি অসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অবসর নিচ্ছি। তবে বিশ্বব্যাপী ঘরোয়া এবং লিগ ক্রিকেট খেলে খেলার প্রতি আমার আবেগ ভাগ করে নেব।'
সংক্ষেপে কেরিয়ার
২০১৮ সালে পাকিস্তানের হয়ে অভিষেকের পর থেকে আসিফ ২১টি ওডিআই ও ৫৮টি টি-টোয়েন্টিআই খেলেছেন। উভয় ফর্ম্যাটেই মোট ৯৫৯ রান করেছেন। প্রাথমিক ভাবে একজন ফিনিশার এবং পাওয়ার হিটার হিসেবে আসিফ পরিচিত। দেশের জার্সিতে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ১২১.৬৫ এবং টি-টোয়েন্টিআই-তে ১৩৩.৮৭ স্ট্রাইক রেট বজায় রেখেছিলেন। ২০১৮ সালের এপ্রিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিআই-তে অভিষেক হয় আসিফের। পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর, ফাইনালের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তিনি টানা তিনটি ছক্কা হাঁকান। এই ইনিংসের মাত্র দু'মাস পরই তাঁর ওডিআই অভিষেক হয়।
কেরিয়ারের হাইলাইটস
আসিফের বেশ কিছু স্মরণীয় ক্যামিও ইনিংস রয়েছে। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টিআই বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর , ব্যাটিংয়ের কথা বলতেই হবে। পাকিস্তানের যখন ১২ বলে ২৪ রানের প্রয়োজন ছিল, তখন আসিফ, করিম জানাতের শেষ ওভারে চার ছক্কা হাঁকিয়ে মাত্র ৭ বলে ২৫ রান করেন। এক ওভার বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করেন। এই ইনিংসটি পাকিস্তানের সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এক বছর পর এশিয়া কাপে তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও খেলেন। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ১৮২ রান তাড়া করতে সাহায্য করার জন্য শেষ ওভারে ৮ বলে ১৬ রান করেছিলেন।
প্রতিভার দাম পেলেন না!
প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও, আসিফকে প্রায়শই অসঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচনের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে একজন ফিনিশার হিসেবে, তাঁকে মাঝে মাঝে ওডিআই-তে উপরের দিকে খেলানো হয়েছে। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টিআই-তে তাঁর ৫৮ ম্যাচের কেরিয়ারে প্রতি ইনিংসে গড়ে সাত বলেরও বেশি বল ছিল। তার টি-টোয়েন্টি আই ইনিংসের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি সময় অপরাজিত থেকে শেষ হয়েছিল, যা প্রতিফলিত করে যে তাকে প্রায়শই ব্যবহার করা হয়নি!
