WATCH: 'ভারতের জনগণকে জিজ্ঞাসা করুন' ! পিসিবি চেয়ারম্যানের দেওয়া চেক মুখেই ছুড়ে মারলেন 'মদ্যপ' অধিনায়ক!

Pakistan Captain Salman Agha Throws His Cheque In Anger: পিসিবি চেয়ারম্যানের দেওয়া রানার্স চেক হাতে ধরে, সোজা মাঠেই ছুড়ে ফেলে দিলেন 'মদ্যপ' পাক অধিনায়ক! যে ঘটনায় এখন তীব্র তুলকালাম।

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 29, 2025, 01:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা তিন রবিবার, একই ফল। গ্রুপ পর্যায় থেকে সুপার ফোর হয়ে ফাইনাল। প্রতিবারই পাকিস্তানের কান মুলে ক্রিকেট শেখাল ভারত। ২২ গজে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস ভারত-পাকিস্তানের (IND vs PAK)। আটারি-ওয়াগার ক্রিকেটীয় লড়াই 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর তকমা পেয়েছে অনেক আগেই।

এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে, এই প্রথমবার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইন্দো-পাক (Asia Cup 2025 Final)। ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধে শেষ হাসি হেসেছে সূর্যকুমার যাদবের (Surya Kumar) ভারতই! তবে গ্রুপ পর্যায়ের প্রথম সাক্ষাতে যে 'করমর্দন বিতর্ক' তৈরি হয়েছিল, তার রেশ ফাইনালেও দুবাইয়ে থেকে খেল। আর এসবের মাঝেই পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমান আঘা ( Salman Agha) খবরে! মাঠে অভাবনীয় প্রতিবাদ করলেন তিনি।

সলমানের রাগ...

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারের  রানার্স চেক নিতে এসেছিলেন সলমান। তবে খোদ নিজের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যানের থেকে পাওয়া চেকই মাঠে ছুড়ে দিলেন সলমান। রীতিমতো রাগে গজগজ করতে করতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। সেই ভিডিয়ো রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এক ব্লগার দাবি করেছেন যে, পাক অধিনায়ক নাকি 'মদ্যপ' অবস্থায় এই কাজ করেছেন! মাঠের দর্শকও তীব্র টিটকিরি দেন সলমানকে। এর আগে পুরো পাকিস্তান দল এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ড্রেসিংরুমে কাটানোর পর বেরিয়ে আসতে চাইছিল না! 

ভারতের ট্রফি না নিয়েই উদযাপন...

যদিও ভারত উইনার্স ট্রফি নেয়নি। আগেই জানা গিয়েছিল যে, শত্রুদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের হাত থেকে ভারত ট্রফি নেবে না। পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্মানে সূর্যদের অবস্থান এক চুলও সরেনি। ক্রিকেট ইতিহাসে এই প্রথমবার বিজয়ীদের ট্রফি দেওয়া হল না!সূর্যকুমার এবং অন্যান্য ভারতীয় খেলোয়াড়রা ট্রফি ছাড়াই জয় উদযাপন করেছেন। এমনকী পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁরা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছেন মাঠে। বিসিসিআই যদিও পিসিবি প্রধানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রফিটি ভারতে পাঠানোর দাবি জানিয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে আগার ভাষণ...

সলমান চেক ছুড়ে সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন। সেখানে এসে ভারতের তুমুল সমালোচনা করেন। সাফ জানান যে ভারত তাঁদের নয়, ক্রিকেটের অসম্মান করেছে। 'এই টুর্নামেন্টে ভারত যা করেছে তা খুবই হতাশাজনক। ওরা হাত না মিলিয়ে আমাদের অসম্মান করেনি, ক্রিকেটকেই অসম্মান করছে। ভালো দল কখনও এরকম ট্রফি নিতে অস্বীকার করে না। আমরা নিজেরাই ট্রফি নিয়ে পোজ দিতে গিয়েছিলাম। কারণ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলাম। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের পদক নিয়েছিলাম। আমি কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে চাই না কিন্তু ভারত খুবই অসম্মানজনক আচরণ করেছে।'

করমর্দন বিতর্কে সূর্যকে তোপ...

'টুর্নামেন্টের শুরুতে ও আমার সঙ্গে একান্তে করমর্দন করেছিল। প্রাক টুর্নামেন্টের সাংবাদিক সম্মেলনে এবং যখন আমরা রেফারির বৈঠকে দেখা করেছিলাম। কিন্তু যখন ওরা ক্যামেরার সামনে এল, তখন আর আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল না। আমি নিশ্চিত ও কোন নির্দেশনা মেনেই এমন করেছে। কিন্তু যদি বিষয়টি ওর উপর নির্ভর করত, তাহলে ও আমার সঙ্গে করমর্দন করত।'

ট্রফি না নেওয়ার প্রসঙ্গে সলমান...
 
'এই প্রথমবার আমি এমনটা দেখলাম! টুর্নামেন্টে যা ঘটেছে তা খুবই খারাপ ঘটেছে এবং আমি আশা করি এক পর্যায়ে এসব বন্ধ হবে। কারণ এটি ক্রিকেটের জন্য খারাপ। আজ যা ঘটেছে বা অতীতে যা ঘটল, সবই এর ফল। অবশ্যই, এসিসি প্রেসিডেন্ট বিজয়ীদের ট্রফি দেবেন, যদি আপনি তাঁর কাছ থেকে ট্রফি না নেন, তাহলে আপনি কীভাবে তা পাবেন? আমি শুধু পাকিস্তানের অধিনায়ক নই, আমি একজন ক্রিকেট ভক্ত। যদি কোনও বাচ্চা ভারত বা পাকিস্তানের খেলা দেখে, তাহলে তাদের কাছে ভালো বার্তা পাঠাচ্ছি না। লোকেরা আমাদেরকে আদর্শ মনে করে, কিন্তু আমরা যদি এরকম আচরণ করি, তাহলে আমরা তাদের অনুপ্রাণিত করছি না। যা ঘটেছে তা ঘটা উচিত ছিল না, তবে আমার চেয়ে বরং এর জন্য দায়ী ভারতের জনগণকে জিজ্ঞাসা করুন।' বোঝাই যাচ্ছে সলমান 

 
 

