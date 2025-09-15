WATCH: আর পারলেন না, দেশ হারতেই পাকিস্তানি রাতারাতি ভারতীয় হলেন! নেটপাড়ায় ভিডিয়োতে ঝড়...

WATCH: আর পারলেন না, দেশ হারতেই পাকিস্তানি রাতারাতি ভারতীয় হলেন! নেটপাড়ায় ভিডিয়োতে ঝড়...
Pakistan Fan Changes Jersey To India Mid Match: খেলা চলাকালীনই দেশবদল পাকিস্তানির! নেটপাড়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে সেই ভিডিয়ো...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলেছিল। সকলের একটাই প্রশ্ন ছিল- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে।
তবে কারোর প্রশ্ন ছিল না ভারতের জয় নিয়ে। রবিবাসরীয় রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফের একবার পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল ভারত। ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে সলমান আঘাদের হারিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা! আর দেশ হারতেই এক পাকিস্তানি ভক্ত রাতারাতি ভারতীয় হলেন! নেটপাড়ায় ভিডিয়ো তুলল ঝড়...
ভিডিয়োতে কী দেখা যাচ্ছে, ম্যাচের মাঝে এক পাকিস্তানি সমর্থককে দেখা যায় যে, তাঁর সবুজ পাকিস্তানি জার্সি বদলে, হাসি মুখে নীল ভারতের জার্সি পরে ফেলেন। জার্সি-অদলবদল বুঝিয়ে দেয় যে, খেলার সময় ভারতীয় দলের ঠিত কতটা প্রভাব ছিল! ভাবা যায় এক পাকিস্তানি সমর্থকও দেশ বদল করে ফেললেন! তবে এবারই প্রথম নয়, অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে।
খেলার শেষে সূর্যকুমার যাদবরা প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে যান। পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে ভারত এমন করেছে দলীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে। করমর্দনের উপেক্ষায় পাকিস্তানের গায়ে বিরাট ফোস্কা পড়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা একদিকে যেমন ফুঁসছেন, তেমনই ফেটে পড়েছে পিসিবি-র প্রশাসকরাও। পাকিস্তানের মতে এই ঘটনা 'আনস্পোর্টিং' বা অখেলোয়াড়সুলভ। তারা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছে। টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তানে আরও দু'বার মুখোমুখি হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে এই ধারাবাহিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।
