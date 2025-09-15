English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WATCH: আর পারলেন না, দেশ হারতেই পাকিস্তানি রাতারাতি ভারতীয় হলেন! নেটপাড়ায় ভিডিয়োতে ঝড়...

Pakistan Fan Changes Jersey To India Mid Match: খেলা চলাকালীনই দেশবদল পাকিস্তানির! নেটপাড়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে সেই ভিডিয়ো...

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 15, 2025, 07:05 PM IST
WATCH: আর পারলেন না, দেশ হারতেই পাকিস্তানি রাতারাতি ভারতীয় হলেন! নেটপাড়ায় ভিডিয়োতে ঝড়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলেছিল। সকলের একটাই প্রশ্ন ছিল- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে। 

Add Zee News as a Preferred Source

তবে কারোর প্রশ্ন ছিল না ভারতের জয় নিয়ে। রবিবাসরীয় রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফের একবার পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল ভারত। ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে সলমান আঘাদের হারিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা! আর দেশ হারতেই এক পাকিস্তানি ভক্ত রাতারাতি ভারতীয় হলেন! নেটপাড়ায় ভিডিয়ো তুলল ঝড়...

আরও পড়ুন: গজব বেইজ্জতি! এশিয়া কাপে জাতীয় সংগীতের বদলে বাজল 'জালেবি বেবি', চমক লেগে থমকে গেলেন পাক-ক্রিকেটাররা...

ভিডিয়োতে কী দেখা যাচ্ছে, ম্যাচের মাঝে এক পাকিস্তানি সমর্থককে দেখা যায় যে, তাঁর সবুজ পাকিস্তানি জার্সি বদলে, হাসি মুখে নীল ভারতের জার্সি পরে ফেলেন। জার্সি-অদলবদল বুঝিয়ে দেয় যে, খেলার সময় ভারতীয় দলের ঠিত কতটা প্রভাব ছিল! ভাবা যায় এক পাকিস্তানি সমর্থকও দেশ বদল করে ফেললেন! তবে এবারই প্রথম নয়, অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

আরও পড়ুন: সূর্যকুমারদের করমর্দনের উপেক্ষা, সলমানদের গায়ে বিরাট ফোসকা, প্রত্যুত্তর পাকিস্তানের...

খেলার শেষে সূর্যকুমার যাদবরা প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে যান। পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে ভারত এমন করেছে দলীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে। করমর্দনের উপেক্ষায় পাকিস্তানের গায়ে বিরাট ফোস্কা পড়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা একদিকে যেমন ফুঁসছেন, তেমনই ফেটে পড়েছে পিসিবি-র প্রশাসকরাও। পাকিস্তানের মতে এই ঘটনা 'আনস্পোর্টিং' বা অখেলোয়াড়সুলভ। তারা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছে। টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তানে আরও দু'বার মুখোমুখি হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে এই ধারাবাহিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
india pakistan match troll videoboycott ind vs pak india pakistan matchIndia Vs Pakistanpakistan vs indiaIndia-Pakistan match
পরবর্তী
খবর

Watch | গজব বেইজ্জতি! এশিয়া কাপে জাতীয় সংগীতের বদলে বাজল 'জালেবি বেবি', চমক লেগে থমকে গেলেন পাক-ক্রিকেটাররা...

.

পরবর্তী খবর

PM Modi in Kolkata: শহরে প্রধানমন্ত্রী! নিরাপত্তার কড়া ঘেরাটোপে মহানগরী! একাধিক পথে নজরদারি...