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BIG UPDATE: ৭ তারকাকেই একসঙ্গে ছাঁটাই! প্রধান নির্বাচকের ভয়াল তোপে অধিনায়ক-কোচ! বোর্ডের তুমুল বিবাদ প্রকাশ্যে, চলে এল ভিডিয়ো

কেন ৭ তারকাকে একসঙ্গে ছাঁটাই করা হল? প্রধান নির্বাচকের ভয়াল তোপে খোদ অধিনায়ক-কোচ! বোর্ডের তুমুল বিবাদ প্রকাশ্যে, চলে এল ভিডিয়ো

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 02, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:51 PM IST
BIG UPDATE: ৭ তারকাকেই একসঙ্গে ছাঁটাই! প্রধান নির্বাচকের ভয়াল তোপে অধিনায়ক-কোচ! বোর্ডের তুমুল বিবাদ প্রকাশ্যে, চলে এল ভিডিয়ো
Image Credit: পিসিবি-তে ঝড়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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