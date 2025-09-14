India vs Pakistan Asia Cup 2025: অসহায় আত্মসমর্পণ! ভারতীয় বোলিংয়ের দাপটে ১২৭ রানেই গুটিয়ে গেল পাকিস্তান

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: শুভপম সাহা | Updated By: Sep 14, 2025, 10:15 PM IST
শুভপম সাহা: সলমন আঘার পাকিস্তান টস জিতে সূর্যকুমার যাদবদের বোলিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভারতের শত্রুদেশ শুরু থেকেই ছিল কম্পমান! পাকিস্তানের একজনকে দেখেও মনে হয়নি যে, তাঁদের বিন্দুমাত্র জেতার ইচ্ছা আছে এই ম্যাচ । দু'ওভারের মধ্যে ৬ রান তুলতেই চলে যায় দলের দুই উইকেট। হার্দিক পাণ্ডিয়া বোলিং শুরু করেছিলেন। প্রথম বলটি তিনি ওয়াইড করে ফেলেছিলেন। ওপেনার সাইম আয়ুব পয়েন্টে স্কোয়ার ড্রাইভ মারতে গিয়ে একেবারে জসপ্রীত বুমরার হাতে লোপ্পা ক্য়াচ তুলে দেন। দ্বিতীয় ওভারে মহম্মদ হারিস বুমরার বলে তুলে খেলতে গিয়ে ফাইন লেগে হার্দিকের হাতে উইকেট দিয়ে চলে যান। 

এরপরই শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানের তাসের মতো ভেঙে পড়া। ১৩ ওভারে মাত্র ৬৪ রান তুলতে গিয়েই সবুজ সেনার হাফ ডজন উইকেট চলে যায়। সাইম (০)-হারিসের (৩) পর ফখর জামান (১৫ বলে ১৭), সলমান আঘা (৩), হাসান নওয়াজ (৫) ও মহম্মদ নাওয়াজ (০) করে ফিরে যান। অক্ষর প্যাটেলের শিকার হন ফখর-সলমান। দুই নওয়াজকে ফেরালেন কুলদীপ যাদব। পেস-স্পিন দুই খেলতেই হিমশিম খেল মাইক হেসনের টিম। এরপর একের পর এক ফিরে যান সাহিবজাদা ফারহান, ফারহিন আসরফ, সুফিয়ান মুকিম। ২০ ওভার শেষে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় ১২৭ রান। রানরেট গিয়ে দাঁড়ায় ৬.৩৫।

টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে হার্দিক পান্ডিয়া ১, যশপ্রীত বুমরাহ ২, বরুণ চক্রবর্তী ১, কুলদীপ যাদব ৩, অক্ষর প্য়াটেল ২ উইকেট তুলে নেন। পাকিস্তানের সামনে এখন চার্গেট ১২৮  রান। প্রসঙ্গত,২২ গজে এত খারাপ পারফর্মন্স পাকিস্তান হালআমলে আর কখনও করেনি।

