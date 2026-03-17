Pakistan Strike On Kabul Hospital: কাবুলে ২০০০ বেডের হাসপাতালে ভয়াবহ পাক বিমান হানায় মৃত ৪০০, রক্ত ফুটছে রশিদ-রহমানুল্লাহদের

Pakistan Strike On Kabul Hospital: কাবুলের ২০০০ বেডের হাসপাতালে পাক বিমান হানায় মৃত কমপক্ষে ৪০০! ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বহু প্রাণ আটকে! ঘটনার তীব্র নিন্দায় আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাম্প্রতিক সময়ে, আফগানিস্তানে ঘটে যাওয়া, সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম ঘটনার সাক্ষী থাকল সেই দেশের রাজধানী কাবুল। গত সোমবার ১৬ মার্চ রাত ৯টার দিকে পাক সেনাবাহিনী ভয়ংকর বিমান হামলা চালিয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে (Pakistan Strike On Kabul Hospital)। ২০০০ বেডের মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্র মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।
মারণ বিস্ফোরণের জেরে মুহূর্তে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকা। ইতোমধ্যেই হাসপাতালে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৪০০-তে পৌঁছেছে। আহত অন্তত আরও ২৫০ জন। হামলার পর জোরকদমে উদ্ধারকাজ চলছে। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বহু মানুষ আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। ঘটনায় গোটা দেশজুড়ে আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তালিবান সরকারের দাবি, এই হামলায় সরাসরি পাকিস্তানই দায়ী। আর এই ঘটনায় আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের রক্ত ফুটছে। রশিদ খান, গুলবদিন নঈব, নবীন উল হক ও রহমানুল্লাহ গুরবাজরা এক্স হ্যান্ডেলে সরব হয়েছেন (Afghanistan Cricketers Strongly Condemn Kabul Airstrikes)।
রশিদ লিখলেন: 'কাবুলে পাকিস্তানি বিমান হামলার ফলে অসামরিক নাগরিকদের হতাহতের সর্বশেষ খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। অসামরিক বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা চিকিৎসা পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা—তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত—একটি যুদ্ধাপরাধ। মানবজীবনের প্রতি এমন চরম অবজ্ঞা—বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসে! অত্যন্ত জঘন্য এবং গভীর চিন্তার বিষয়। এটি কেবল বিভেদ ও বিদ্বেষকেই উসকে দেবে। আমি রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন এই সাম্প্রতিক নৃশংসতার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে। এই কঠিন সময়ে আমি আমার আফগান জনগণের পাশে আছি। আমরা অবশ্যই সেরে উঠব এবং একটি জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াব। আমরা সবসময়ই তা করে এসেছি। ইনশাল্লাহ।'
গুলবদিনের প্রতিক্রিয়া: গুলবদিন এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েক মাস আগেই আফগান ক্রিকেটাররা এই সেন্টার পরিদর্শনে এসেছিলেন। সেখানে জীবনে ‘দ্বিতীয় সুযোগ’ প্রত্যাশী রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ পাকিস্তানি বিমান হামলায় যে শয়ে শয়ে মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যাঁরা সেরে উঠছিলেন, তাঁরাই চলে গেলেন এক চরম মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে। গুলবদিন লিখেছেন, 'আফগান জনগণ তাদের অটুট জাতীয় ঐক্য, পারস্পরিক সহায়তা এবং অবিচল সংকল্পের শক্তিতে সব ধরনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।
নবীন উল হক- রহমানুল্লাহ গুরবাজ-ইব্রাহিম জরদান: নবীন উল হক ফেসবুকে লিখেছেন, 'ইসরায়েল ও পাকিস্তানের শাসনামলের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।' ওদিকে রহমানুল্লাহ গুরবাজ লিখেছেন, ' আগানিস্তানে রমজান মাসে পাকিস্তানের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত একটি হাসপাতাল...আন্তর্জাতিক আইন এখন কোথায়? মানবতা এখন কোথায়? বিশ্বের সোচ্চার হয়ে ওঠার আগে আর কতগুলো নিরপরাধ প্রাণ ঝরে যেতে হবে?' ইব্রাহিমও ফোঁস করেছেন, 'আজ রাতে কাবুলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। মুহূর্তেই দেখলাম, একটি হাসপাতাল থেকে আগুনের শিখা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আমাদের যেসব ভাই আগামিকাল রোজা রাখার সংকল্প করেছিলেন—তাঁরা আজ আর নেই, কিংবা আহত। আজ রাতে যেসব পরিবার শোকে মুহ্যমান, আমার সমবেদনা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই রয়েছে। কাবুল আজ ব্যথিত। আমরা ন্যায়বিচারের জন্য প্রার্থনা করি।' বোঝাই যাচ্ছে আফগানিস্তান আর মেনে নিতে পারছে না পাকিস্তানের ভয়াবহতা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)