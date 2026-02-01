English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Pakistan To Boycott India T20 World Cup 2026 Match: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট পাকিস্তানের! বিরাট সিদ্ধান্ত শত্রুদেশের সরকারের...

Pakistan To Boycott India T20 World Cup 2026 Match: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট পাকিস্তানের! বিরাট সিদ্ধান্ত শত্রুদেশের সরকারের...

Pakistan To Boycott India T20 World Cup 2026 Match: টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। তবে ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্যায়ে ম্যাচ খেলব না। সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিল পাকিস্তানের সরকার...  

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 1, 2026, 09:02 PM IST
Pakistan To Boycott India T20 World Cup 2026 Match: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট পাকিস্তানের! বিরাট সিদ্ধান্ত শত্রুদেশের সরকারের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের প্রেমে কি শেষে অন্ধই হয়ে গেল পাকিস্তান! ভারতে শত্রুদেশের দেশের সরকার আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে, (T20 World Cup 2026) পাকিস্তান দলকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিল ঠিকই, তবে তারা ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা ইন্ডিয়ার সঙ্গে গ্রুপ পর্যায়ে ম্যাচ বয়কট করল! (Pakistan To Boycott India T20 World Cup 2026 Match)। রবিরার, ১ ফ্রেব্রুয়ারি পাক সরকার সমাজ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে বড় ঘোষণা করে দিল। পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভির মধ্যে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকা 'রাজ', ২২ বছরে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাস! লড়েও পারলেন না ভিন্টেজ জোকার!

বাংলাদেশকেই সমর্থন পাকিস্তানের!

বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে এর আগেই বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলে নেওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছিল পাকিস্তান। তবে সেটা একেবারেই ধোপে টেকেনি। আইসিসি সতর্ক করার পরেই নিজেদের অবস্থান পাল্টায় তারা। প্রশ্ন উঠছে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট কি বাংলাদেশকে সমর্থন জানাতে? বিসিসিআইয়ের নির্দেশে আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানকে সই করিয়েও কেকেআর রিলিজ করে দেয় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে। এর পর থেকেই বাংলাদেশের ক্ষোভের পাহাড় জমতে শুরু করে। সেই আইপিল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেই থামেনি ইউনূসের সরকার, নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় বাংলাদেশ, তাদের ম্যাচগুলি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় বারবার আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু আইসিসি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এরপর ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় এবং স্কটল্যান্ডকে তাদের বিকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাকিস্তান আগেই বলেছিল

পাকিস্তান ইঙ্গিতই দিয়েছিল যে, তারা বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে টুর্নামেন্টটি বর্জন করতে পারে। গত সপ্তাহের আইসিসি বোর্ডের ভার্চুয়াল বৈঠকে পাকিস্তান বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এবং বলেছিল যে গতবছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানের ম্যাচগুলি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার একটি নজির ছিল। সেবার ভারত, যারা ২০০৮ সালের পর থেকে পাকিস্তানে সফর করেনি, তাদের সব ম্যাচ দুবাইতে খেলেছিল এবং ট্রফিও জিতেছিল। পাকিস্তানকেও একই বিকল্প দেওয়া হয়েছে, যারা ভারতে সফর করবে না এবং গত বছর স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কায় তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি খেলবে, যেখানে বলা হয়েছিল যে যখনই দুই দেশের মধ্যে কোনও একটি দেশ আইসিসি ইভেন্টের আয়োজক হবে, তখন তারা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলবে।  

আরও পড়ুন: বিশ্বকাপের আগে BIG BREAKING! গ্রেফতার দেশের তারকা ব্যাটার, মদ্যপ হয়ে SUV চালিয়ে ৩...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Pakistan To Boycott India MATCHT20 World Cup 2026IND VS PAK
পরবর্তী
খবর

Australian Open Final: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকা 'রাজ', ২২ বছরে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাস! লড়েও পারলেন না ভিন্টেজ জোকার!

.

পরবর্তী খবর

Income Tax Budget 2026: বাজেটে নেই করছাড়, বাড়ল না স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন! অপরিবর্তিত আয়কর হ...