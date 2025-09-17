English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
শুভপম সাহা | Updated By: Sep 17, 2025, 07:05 PM IST
Pakistan Withdraws From Asia Cup 2025: এশিয়া কাপ থেকে পলাতক পাকিস্তান! আমিরশাহীর বিরুদ্ধে খেলতেই এল না বয়কট করে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান যখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে খেলার আগে প্রাক ম্যাচ সংবাদ বৈঠক বাতিল করেছিল, তখনই মনে করা হয়েছিল যে, সলমান আঘারা টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করতে পারেন (Pakistan Withdraws From Asia Cup 2025)। আর ঠিক সেটাই ঘটল।

এশিয়া কাপ থেকে পালিয়ে গেল পাকিস্তান! এমনটাই এখন একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট। কাপযুদ্ধের সুপার ফোরে যেতে গেলে বুধবার পাকিস্তানকে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে জিততেই হত, কিন্তু পাকিস্তান খেলতেই গেল না। তারা বয়কট করল এশিয়া কাপ (Pakistan Boycotts Asia Cup)!

পাকিস্তান দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যাওয়ার জন্য যখন বাসে ওঠেনি, তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, তারা আমিরশাহীর বিরুদ্ধে নির্ধারিত ম্যাচ বয়কট করতে চলেছে। যদিও তাদের কিট বাসে রাখা হয়ে গিয়েছিল। তবুও তারা হোটেল ছাড়েনি। এরপরেই ছবি জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে, গত রবিবাসরীয় রাতে এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের পর থেকেই করমর্দন কাজিয়া তুঙ্গে! সূর্যকুমার যাদবরা খেলার শেষে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে যান পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে। পিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, 'দলের ম্যানেজার, নাভেদ চিমা ভারতীয় খেলোয়াড়দের করমর্দন না করার আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। টসের সময়ে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট আমাদের অধিনায়ক সলমান আলি আগাকে তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন করতে না বলেছিলেন। অখেলোয়াড়চিত এবং খেলার বিরোধী বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ আমরা আমাদের অধিনায়ককে ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে পাঠাইনি।' 

ভারত-পাক ম্যাচে, ম্যাচ রেফারি ছিলেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। পাকিস্তান আইসিসি-র কাছে দাবি জানিয়েছিল, পাইক্রফটকে এশিয়া কাপে আর যেন অ্যান্ডি পাইক্রফটকে না রাখা হয়। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা শত্রুদেশের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে আইসিসি। একই মর্মে দ্বিতীয় দফায় অনুরোধ করেও একই পরিণতি হয়েছিল। দু'বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পাকিস্তান অবশেষে এশিয়া কাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। জানা যাচ্ছে পিসিবি এই বিষয়ে লাহোরে দ্রুতই এক সাংবাদিক বৈঠক করবে।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
PakistanIndia Vs Pakistanpakistan asia cuppakistan cricketpakistan withdraw from asia cup
