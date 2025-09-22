Sahibzada Farhan AK47 Gesture: মাঠে AK47 চালিয়েও অনুতপ্ত নন পাকিস্তানি! নির্লজ্জ সাহিবজাদা বলছেন, ' আরও দেখবেন'...

Sahibzada Farhan AK47 Gesture: মাঠে AK47 চালিয়েও অনুতপ্ত নন পাকিস্তানি! নির্লজ্জ সাহিবজাদা বলছেন, ' আরও দেখবেন'...
Sahibzada Farhan: নির্লজ্জ সাহিবজাদা ফারহান, বিতর্কিত আচরণেও তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বলছেন যা করেছি, বেশ করেছি। এই তো পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের আসল চেহারা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাত দিনের ব্যবধানে একদম একই রেজাল্ট। ফের পাকিস্তানকে এশিয়া কাপে (India vs Pakistan Asia Cup 2025) উড়িয়েছে ভারত। আর এই জয়ের সঙ্গেই সূর্যকুমার যাদবরা (Suryakumar Yadav) ফাইনালের দিকে আরও এক পা বাড়িয়ে রাখলেন। এক রবিবার এশিয়া কাপের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে হেলায় হারিয়েছিল ভারত। ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে ম্যাচ বার করে নিয়েছিলেন সূর্যরা। তার সাত দিন পর দ্বিতীয় রবিবারে সুপার ফোরে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশ (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match)। এবারও সলমান আঘাদের সঙ্গে একই আচরণ করলেন সূর্যরা। ভারত এবার জিতল ৬ উইকেটে। টি-২০ সংস্করণে এটাই ভারতের রান তাড়া করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জয়। আর এই ম্যাচে বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গি করে তীব্র নিন্দিত হয়েছেন সাহিবজাদা ফারহান (Sahibzada Farhan)
সাহিবজাদায় আলোকিত পাকিস্তান...
পাকিস্তান টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৭১ রান তুলেছিল! ঘটনাচক্রে পাকিস্তানকে তা করতে দিয়েছিল খোদ ভারতই! ১৭১ রানের মধ্যে ওপেনার সাহিবজাদাই সিংহভাগ রান করেছেন। ৪৫ বলে ৫৮ রানের ইনিংস ৫ চার ও ৩ ছয়ে সাজিয়ে ছিলেন। অথচ পাক ইনিংসের তৃতীয় বলেই হার্দিকের ওভারে তিনি ড্রেসিংরুমে ফিরে যেতে পারতেন, ডিপ থার্ডে অভিষেক ক্যাচ মিস না করলে শাহিবজাদার ইনিংস ওখানেই শেষ হয়ে যেত। এমনকী অষ্টম ওভারেও তিনি ফিরে যেতে পারতেন। লং অফের উপর দিয়ে তাঁর ওড়ানো ছক্কা অভিষেক যদি তালুবন্দি করে নিতে পারতেন, তাহলে গল্প আলাদা হতে পারত। সাহিবজাদা ৫০ করার পরেই ব্যাটটিকে বন্দুকের মতো উঁচিয়ে সেলিব্রেট করেছেন। যা AK47 সেলিব্রেশন নামেও পরিচিত।
নির্লজ্জ সাহিবজাদা
সাহিবজাদার এই আচরণে বিতর্কের ঝড় উঠে গিয়েছে। তুমুল সমালোচিত হয়েছেন ২৯ বছরের পাক ব্যাটার। এসবেরও পরেও নির্লজ্জ পাকিস্তানির বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয়নি। ভ্রূক্ষেপও নেই তাঁর। খেলার পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে বলেছেন, 'যদি ছক্কার কথা বলেন, তাহলে বলব ভবিষ্যতে অনেক দেখতে পারবেন। আর ওই উদযাপন কেবল একটা মুহূর্তের। ৫০ রান করার পর আমি খুব বেশি উদযাপন করি না। কিন্তু, হঠাৎ আমার মনে হল আজ উদযাপন করা যাক। আমি সেটাই করেছি। আমি জানি না মানুষ এটা কীভাবে নেবে। আমাক তাতে কিসসু যায় আসে না। আর বাকিটা, আপনি জানেনই। যেখানেই খেলি না কেন, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলাই উচিত। এটা জরুরি নয় যে প্রতিপক্ষ ভারত হবে। প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলাই উচিত। যেমনটা আমরা আজ খেলেছি'... শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কৌশল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সাহিবজাদা বলেন, দল অতীতে পাওয়ারপ্লেতে বেশ কয়েকটি উইকেট হারিয়েছে। এটি সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, পাশাপাশি প্রথম ছ'ওভারে রানের পরিমাণ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।
