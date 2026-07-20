'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন, আগেই লেখা ছিল', 'লা রোজা' নক্ষত্রের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এটা আগেই লেখা ছিল'। স্পেনের বিশ্বজয়ের পর ভাইরাল পেদ্রি গঞ্জালেসের পোস্ট। বস্তুত, তাঁর পোস্টকে কেন্দ্র করেই বিজয়োত্সবে মেতে উঠেছেন সমর্থকরা। বলা হচ্ছে, ২০২৬-এ স্পেন বিশ্বকাপ জিতবে, তা অনেক আগেই বলে দিয়েছিলেন স্পেনের বিশ্বজয়ী এই ফুটবলারটি।
বিশ্বমঞ্চে ফের সেরার শিরোপা স্পেনের। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতে নিলেন স্প্যানিশরা। খেলা শেষ হতেই নিজের এক্স হ্য়ান্ডেলে বিশ্বকাপের চুমু খাওয়ার একটি ছবি পোস্ট করেন স্পেনের মিডফিল্ডার পেদ্রি। সঙ্গে ক্যাপশন, 'এটা আগে লেখাই ছিল। ১৯ ০৭ ২৬। সেই যখন যখন গোটা দেশের স্বপ্ন সত্যি হয়, আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হই'।
আপাতভাবে পোস্টটি খুবই সাধারণ। কিন্তু সেই পোস্টই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। কারণ,'১৯ ০৭ ২৬'-এই সংখ্য়াটি। ২০২৫ সালের ১০ জুন ইনস্টাগ্রামে পোস্টে একই সংখ্যার কথার উল্লেখ করেছিলেন পেদ্রি। তখন অবশ্য় ওই সংখ্য়াটি পোস্ট করার কোনও কারণ বা ব্যাখা দেননি। স্পেন বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হওয়ার এখন ওই সংখ্য়ার ব্যাখ্যা খুঁজে বের করেছেন সমর্থকরাই। তাঁরা বলছেন, '১৯ ০৭ ২৬' সংখ্য়াটি আসলে ২০২৬ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালের তারিখ। আর সেই ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন।
সময় লাগল ১৬ বছর। ২০১০-র পর ২০২৬ আবার বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। অতিরিক্ত সময়ের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।
গোটা ম্যাচে আধিপত্য ছিল স্পেনেরই। কৌশলেই বাজিমাত করল স্প্যানিশরা। কার্যত দাঁড়াতেই পারল না আর্জেন্টিনা। কিন্তু নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোল হয়নি। এরপর অতিরিক্ত সময়ে। অবশেষে ম্যাচের ১০৬ মিনিটে ডেডলক ভাঙে স্পেন। পেদ্রো পররোর ক্রস থেকে নিকো উইলিয়ামস হেডে কাটব্যাক করলে, ছুটে এসে জোরালো শটে বল জালে পাঠান বদলি খেলোয়াড় ফেররান তরেস।
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