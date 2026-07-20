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'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন, আগেই লেখা ছিল', 'লা রোজা' নক্ষত্রের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল

Spain World Cup 2026: বিশ্বমঞ্চে ফের সেরার শিরোপা স্পেনের। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতে নিলেন স্প্যানিশরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 20, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:36 PM IST
'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন, আগেই লেখা ছিল', 'লা রোজা' নক্ষত্রের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল
Image Credit: &#039;লা রোজা&#039; নক্ষত্রের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরালSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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