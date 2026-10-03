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মেসি ম্যাচে প্রতারিত ২২ হাজার দর্শকদের জন্য বড় খবর, উরুগুয়ে-ভারত ম্যাচে তারা পাবেন কমপ্লিমেন্টারি টিকিট

Uruguay Vs India Match: আগামী ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে খালিদ জামিলের দল। ওই ম্যাচ ঘিরেও কলকাতায় আগ্রহ তৈরি হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 04, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 12:14 AM IST
মেসি ম্যাচে প্রতারিত ২২ হাজার দর্শকদের জন্য বড় খবর, উরুগুয়ে-ভারত ম্যাচে তারা পাবেন কমপ্লিমেন্টারি টিকিট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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