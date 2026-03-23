Pep Guardiola Creates History: ফার্গুসনের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস পেপের, বিশ্বের প্রথম ফুটবল ম্যানেজার হিসেবে অবিশ্বাস্য নজির
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্লাব ফুটবলে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম ম্যানেজার হিসেবে পেপ গুয়ার্দিওলার (Pep Guardiola) নাম থাকবেই। আর এবার পেপ অবিশ্বাস্য নজির গড়ে ইতিহাস লিখলেন। কোচিং কেরিয়ারে ৪০ তম ট্রফি জিতলেন পেপ। গত রবিবার (২২ মার্চ) লন্ডনের আইকনিক ওয়েম্বলে স্টেডিয়ামে আর্সেনালকে ২-০ হারিয়ে ইংলিশ লিগ (কারাবাও কাপ) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি (Manchester City)। কারাবাও কাপের ফাইনালের দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ ও ৬৪ মিনিটে জোড়া গোল করে নায়ক হয়েছেন নিকো ও'রেইলি (Nico O'Reilly)। ২০২৩-২৪ মরসুমে প্রিমিয়র লিগ জেতার পর সিটিজেন্স এই প্রথম ট্রফি জিতল। ২০২৪-২৫ মরসুমে ম্যান সিটি আট বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ট্রফিহীন ছিল। পেপের মেয়াদ শুরু হয়েছিল এক দশক আগে।
পেপ গুয়ার্দিওলার ইতিহাস
২০১৬ সালে তিনি প্রিমিয়র লিগের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি এখনও পর্যন্ত মোট ১৯টি ট্রফি জিতেছেন সিটির হয়ে। ২০২৫-২৬ মরসুমে পেপের কোচিং কেরিয়ারে পঞ্চমবারের মতো লিগ কাপ জয়ের নজির গড়ল। বার্সেলোনার প্রাক্তন কোচের দৌলতে সিটি ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ মরসুমে শিরোপা ঘরে তুলেছিল। টানা চার শিরোপা জয়ের এই অসাধারণ কীর্তি লিভারপুলের (১৯৮১-১৯৮৪) রেকর্ডের পাশে যৌথ ভাবে সর্বাধিক টানা শিরোপা জয়ের নজির হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। লিগ কাপের ৬৬ বছরের ইতিহাসে গুয়ার্দিওলাই প্রথম ফুটবল কোচ, যিনি এই প্রতিযোগিতায় পাঁচবার শিরোপা জয়ের রেকর্ড করলেন। অতীতে তিনি তিন কিংবদন্তি কোচের সঙ্গে যৌথ ভাবে শীর্ষে ছিলেন। ওই তিন কোচ তাঁদের কেরিয়ারে চারবার করে এই বহু-কাঙ্ক্ষিত শিরোপা জিতেছিলেন। তবে কেউ ৫ বার জিততে পারেননি।
আরও বর্ণময় হতে পারে পেপের কেরিয়ার
চলতি মরসুমে পেপের সামনে সুযোগ রয়েছে নিজের ট্রফির ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করার। কেরিয়ারে সপ্তমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগ জেতাতে পারেন পেপ। ইংল্যান্ডের শীর্ষ স্তরের লিগে তিনি দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল ম্যানেজা। যিনি কেবল স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের পিছনে ছিলেন। ফার্গুসন তাঁর কেরিয়ারে ম্যান ইউকে ১৩টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতিয়ে ছিলেন। পেপের কোচিংয়ে সিটি ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ মরসুমে ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এই স্প্যানিশ ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানেই ২০২২-২৩ মরসুমে সিটি তাদের প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতেছে। পাশাপাশি ২০১৮-১৯ এবং ২০২২-২৩ মরসুমে তারা এফএ কাপও ঘরে তুলেছে। সব মিলিয়ে গুয়ার্দিওলা বার্সেলোনার হয়ে তিনটি লা লিগা শিরোপার সঙ্গেই ২০০৯ ও ২০১১ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগও জিতেছেন। নিজের ক্যারিয়ারে বায়ার্নের হয়ে তিনি তিনবার বুন্দেসলিগা জিতেছেন। পেপের ঝুলিতে রয়েছে ৪০টি অফিসিয়াল শিরোপা। ফুটবল ম্যানেজারদের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সেরা রেকর্ড—যা কেবল ফার্গুসনের (৪৯) পরেই। এদিকে, লিগ কাপ জয়ের মধ্য দিয়ে সিটি নবমবারের মতো এই শিরোপাটি ঘরে তুলল; এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সেরা রেকর্ড—যা কেবল লিভারপুলের (১০) পরেই অবস্থান করছে।
