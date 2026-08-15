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কমনওয়েলথ থেকে অলিম্পিক্স! মহাযজ্ঞের মেগা ভিশন মোদীর! লালকেল্লা থেকে খেলবিশ্ব শুনল ভারতের রণদুন্দুভি

PM Modi: প্রধানমন্ত্রীর পাখির চোখ অলিম্পিক্স। ২০৩৬ সালে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ দারুণ কিছু করতে মরিয়া ভারত। দেশের পরবর্তী প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের খুঁজে বের করতে ও তাদের গড়ে তুলতে মোদী দেশজুড়ে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি শুরুর কথাও ঘোষণা করেছেন ১৫ অগাস্ট।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 15, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:34 PM IST
কমনওয়েলথ থেকে অলিম্পিক্স! মহাযজ্ঞের মেগা ভিশন মোদীর! লালকেল্লা থেকে খেলবিশ্ব শুনল ভারতের রণদুন্দুভি
Image Credit: মোদীর মেগা ঘোষণা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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