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'ওরা আমার রূপেই...'বিশ্বমঞ্চে রুপোজয়ী কেয়ার বিকৃত ভিডিয়োতে ছয়লাপ নেটদুনিয়া! বিস্ফোরক বঙ্গকন্যা এবার বললেন...

বিশ্বমঞ্চে রুপো জিতেও যৌন হেনস্থার শিকার বঙ্গকন্যা কেয়া কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিকৃতি ভিডিয়োতে ছয়লাপ নেটপাড়া! এবার মুখ খুললেন পাওয়ারলিফটার

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 08, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:49 PM IST
'ওরা আমার রূপেই...'বিশ্বমঞ্চে রুপোজয়ী কেয়ার বিকৃত ভিডিয়োতে ছয়লাপ নেটদুনিয়া! বিস্ফোরক বঙ্গকন্যা এবার বললেন...
Image Credit: যৌন হেনস্থার শিকার কেয়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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