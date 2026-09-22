/এশিয়ান গেমসের ফাইনালে প্রণতি নায়েক, ভারতকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জঙ্গলমহলের বঙ্গকন্যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়াডে জিমন্যাস্টিক্সের ভল্ট ইভেন্টের ফাইনালে চলে গেলেন প্রণতি নায়েক। ঝাড়গ্রামের বঙ্গকন্য়া আইচি-নাগোয়ায় যোগ্যতা অর্জন পর্বে সপ্তম স্থানে শেষ করে ফাইনালে উঠেছেন। চলতি এশিয়াডে ভারতের একমাত্র জিমন্যাস্ট হিসেবে তিনি আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে দেশের আশা জিইয়ে রাখলেন। বলা ভালো ভারতকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জঙ্গলমহলের মেয়ে। এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে তিনবারের ব্রোঞ্জজয়ী প্রণতি। ৩১ বছর বয়সী এই জিমন্যাস্ট দু'টি ভল্ট মিলিয়ে ১২.৯১৬ স্কোর করে ফাইনালে নিজের জায়গা নিশ্চিত করেছেন। ফাইনাল ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বাছাইপর্বের তালিকায় শীর্ষ আটজন জিমন্যাস্ট পদকের লড়াইয়ের জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন।
কেমন ছিল প্রণতির ইভেন্ট
প্রণতি তাঁর প্রথম ভল্টে ১৩.০০০ স্কোর নিয়ে জোরাল সূচনা করেছিলেন। এতে তিনি 'ডিফিকাল্টি' বা কৌশলের জটিলতার জন্য ৪.৪০০ এবং 'এক্সিকিউশন' বা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ৮.৬০০ পয়েন্ট অর্জন করেন। এরপর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি ১২.৪৩৩ স্কোর করেন, যেখানে ডিফিকাল্টি স্কোর ছিল ৪.০০০ এবং এক্সিকিউশন স্কোর ৮.৪৩৩। তাঁর গড় স্কোর ১২.৭১৬-এর সঙ্গে ফলাফলে উল্লিখিত ০.২০০ বোনাস যুক্ত হয়ে চূড়ান্ত কোয়ালিফিকেশন স্কোর দাঁড়ায় ১২.৯১৬-তে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওজং ইয়ো ১৪.৪৬৬ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বের তালিকায় শীর্ষে আছেবন। তিনি তাঁর দু'টি ভল্টে যথাক্রমে ১৪.৩০০ ও ১৪.২৩৩ পয়েন্ট পেয়েছেন। অন্যদিকে এশিয়াডের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়ার আন চ্যাং ওক ১৪.০০০ ও ১৩.৪০০ পয়েন্টের সুবাদে মোট ১৩.৯০৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। দেখা যাক এবার প্রণতি বাজিমাত করে বাংলার তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন কিনা! তাঁর দিকেই এখন সকলের চোখ।
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