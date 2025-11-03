Pratika Rawal On Wheelchair: 'মাঠে লড়তে পারিনি, তবে...'! হুইলচেয়ারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কন্যা, হরমনপ্রীতরা তুলে ভাংড়া করালেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pratika Rawal On Wheelchair: চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া প্রতীকা ফাইনালে ছিলেন হুইলচেয়ারে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এই মেয়েকে নিয়েই হরমনপ্রীতরা উচ্ছ্বাসে মাতলেন...

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 3, 2025, 03:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল ভারত (India vs South Africa, ICC Women’s World Cup Final 2025)। ২০০৫ এবং ২০১৭ সালে মিতালি রাজের ভারত ফাইনালে উঠেও ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবার সব হিসেব বদলে ইতিহাস লিখলেন হরমনপ্রীতরা। প্রথমবারের ভারতের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতল। নবী মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সুবজ ঘাস সাক্ষী থাকল নীল ইতিহাসের। সব ঠিক থাকলে ফাইনালে হয়তো মাঠে নেমেই লড়তেন প্রতীকা রাওয়াল (Pratika Rawal)। কিন্তু  ভাগ্যের করুণ পরিহাসে আর তা পারেননি। 

আরও পড়ুন: হরমনপ্রীতের হাসি আর রোহিতের কান্না মিলল আরব সাগরের মোহনায়...

হুইলচেয়ারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন

দেশের জার্সি পরে হুইলচেয়ারে ফাইনালে ছিলেন প্রতীকা। মহাযুদ্ধের সাতদিন আগেই হাঁটু এবং গোড়ালির চোটে ছিটকে গিয়েছিলেন। তাঁর বদলে ভারত খেলায় শেফালি ভার্মাকে। ভারত বিশ্বকাপ জেতার পর, প্রতীকার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন হরমনপ্রীতরা। তাঁকে তুলে ধরে ভাংড়াও করান। এমনকী প্রতীকার হুইলচেয়ার ঠেলেও তাঁকে পুরস্কার মঞ্চে ওঠান হরমনপ্রীত। ভারতীয় দলের সঙ্গে হুইলচেয়ারে সেলিব্রেশনের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রতীকা লেখেন, 'আমি মাঠে লড়াই করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমার হৃদয় কখনই খেলা ছেড়ে যায়নি। প্রতিটি উল্লাস এবং প্রতিটি অশ্রুও আমার ছিল।' 

প্রতীকার দাপট

এবার বিশ্বকাপের প্রথম ৬ ইনিংসে প্রতীকার ৩০৮ রান করেছিলেন ৫১.৩৩-এর গড়ে। স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে ভারতকে শুরুতে অসাধারণ মঞ্চ গড়ে দিচ্ছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচেই চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন প্রতীকা। বাংলাদেশের ইনিংসের ২১তম ওভারের শেষ বলে শারমিন আখতারের শট বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল মাঠে বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে, বিশ্রীভাবে পড়ে যান তিনি। ডান পায়ের গোড়ালিও মচকে গিয়েই কাপযুদ্ধ থেকে ছিটকে যেতে হয় প্রতীকাকে। তবে তাঁর পরিবর্তে খেলা শেফালিও দুরন্ত সার্ভিস দিয়েছেন। 

আরও পড়ুন: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

 

