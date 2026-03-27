CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Preity Zinta-Jitesh Sharma: আইপিএলের আগেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন জিতেশ শর্মা (Jitesh Sharma) মুখ খুলেছেন। সাফ জানিয়ে দিলেন প্রীতি জিন্টার সঙ্গে তাঁর ঠিক কী সম্পর্ক!  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 27, 2026, 12:54 PM IST
Preity Zinta IPL 2026: 'দিদি ভাবতাম প্রীতি ম্যাডামকে', ভাইয়ের বয়সি ক্রিকেটারের সঙ্গে সুন্দরী মালকিনের চমকে দেওয়া আচরণ, বিস্ফোরক চ্যাম্পিয়ন তারকা
প্রীতির চমকে দেওয়া আচরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে আর ঠিক একদিন। ২৮ মার্চ সন্ধ্যায়  ১৯তম আইপিএলের (IPL 2026) পর্দা উঠছে। উদ্বোধনী ম্যাচে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, RCB vs SRH)। আইপিএলের ইতিহাসে পঞ্জাব কিংস (Punjab Kings) সেই হাতেগোনা কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে,যারা লিগের জন্মলগ্ন থেকেই, মানে ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল পথচলা। পঞ্জাবের ম্যাচগুলিতে মাঠে দলের সহ-মালকিন প্রীতি জিন্টার (Preity Zinta) উপস্থিতি যেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গতবার আইপিএলে খেতাব জয়ের তীরে এসেও শ্রেয়স আইয়ারদের (Shreyas Iyer) তরী ডুবে যায়। ফাইনালে আরসিবি-র (RCB) কাছে হেরেই তাদের স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। আর চ্যাম্পিয়নশিপ আরসিবি দলেরই সদস্য ছিলেন জিতেশ শর্মা (Jitesh Sharma)। যিনি এক মরসুম আগেও প্রীতির হয়ে খেলেছিলেন।

২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত পঞ্জাবে খেলা জিতেশ সম্প্রতি এসেছিলেন রণবীর ইলাহবাদিয়ার পডকাস্টে। সেখানেই জিতেশ কথা বলেছেন প্রীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে।  'আমি তাকে দিদির চোখেই দেখি। আমি যখন পঞ্জাবে ছিলাম তখন কোনও ভাবে তিনি জানতে পারেন যে, আমি হিমাচলের ছেলে। তিনিও হিমাচলেরই বাসিন্দা। ফলে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতাম। শুধুমাত্র জীবন নিয়ে, খুব সাধারণ কথাবার্তা। আর পঞ্জাব কিংসে সুযোগ পাওয়াটা আমার জীবনের মোড়-ঘুরিয়ে দেওয়া মুহূর্ত ছিল। আজ আমি যা কিছু হয়েছি তার পুরো কৃতিত্বই পঞ্জাবের। এমনকী ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামেও পঞ্জাব আমাকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা আমার জন্য রাইট-টু-ম্যাচ বিকল্পটিও ব্যবহার করে ৭ কোটি টাকা পর্যন্ত দর হাঁকিয়েছিল। আরসিবি সেই দর বাড়িয়ে ১১ কোটি টাকায় নিয়ে যায়। পঞ্জাব আর সেই দরের সমকক্ষ হতে পারেনি। এরপরই প্রীতি ম্যাডাম আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত যে তোমাকে দলে নিতে পারলাম না। আমাকে দলে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। আমি উত্তরে বলেছিলাম, আমিও আপনার হয়েই খেলতে চেয়েছিলাম। তবে আমি যে ১১ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছি, তাতে ম্যাডাম ভীষণ খুশি হয়েছিলেন।

সম্প্রতি ইনট্রা-স্কোয়াড ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে, উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জিতেশ ৩৭ বলে ৮১ রানের এক দুর্দান্ত ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন। গতবার আইপিএলে জিতেশ ১৫ ম্যাচে ২৬১ রান করেছিলেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে তিনি ১৭৬.৩৫-এর স্ট্রাইক রেটে খেলেছিলেন। আরসিবি-র প্রথম আইপিএল শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন জিতেশ। তাঁর সেরা পারফরম্যান্সের মধ্যে ছিল ৩৩ বলে অপরাজিত ৮৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস। জিতেশ আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ৫৫ ম্যাচে ৯৯১ রান করেছেন। আর আসন্ন আইপিএলে ৯ রান করেই ১০০০ রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করবেন তিনি। মহারাষ্ট্রের ৩২ বছরের ক্রিকেটার ঘরোয়া খেলেন বরোদার হয়ে। দেশের জার্সিতে ১৬টি টি-২০ আই খেলে ১৬২ রান করেছেন। ২০২৩ এশিয়াডে জিতেশের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল।

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

