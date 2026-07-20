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মেসিদের কাঁদিয়ে স্পেনের উল্লাস! 'লা রোজা'র প্রাইজ মানি শুনলে আঁতকে উঠবেন, টাকার গদিতে নীল সাদাও

Fifa World Cup 2026 Prize Money: চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্পেন রেকর্ড ৫০ মিলিয়ন ডলার প্রাইজমানি পাচ্ছে। রানার্স-আপ হিসেবে আর্জেন্টিনা পাচ্ছে ৩৩ মিলিয়ন ডলার। টুর্নামেন্টের গোল্ডেন বল ও গোল্ডেন গ্লাভস-সহ প্রধান ব্যক্তিগত পুরস্কারগুলো স্পেনের খেলোয়াড়রাই জিতেছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:12 AM IST
মেসিদের কাঁদিয়ে স্পেনের উল্লাস! 'লা রোজা'র প্রাইজ মানি শুনলে আঁতকে উঠবেন, টাকার গদিতে নীল সাদাও
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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মেসিদের কাঁদিয়ে স্পেনের উল্লাস! 'লা রোজা'র প্রাইজ মানি শুনলে আঁতকে উঠবেন
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