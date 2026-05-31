Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /Champions League Final: ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

Champions League Final: ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

UCL Final: ম্যাচের শুরুটা অবশ্য আর্সেনালের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছিল। খেলার ছয় মিনিটেই কাই হাভার্টজের চমৎকার কোণাকুণি শটে লিড নেয় গানাররা। প্রথমার্ধে পিএসজি ৭৬ শতাংশ বল দখলে রাখলেও আর্সেনালের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। ফলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি।

Written BySoumita Khan
Published: May 31, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 31, 2026, 10:51 AM IST
Champions League Final: ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

psg vs arsenal20 min ago
2

অভিষেকের উপর হামলায় অ্যাকশনে পুলিস! ভিডিয়ো দেখে সোনারপুরে গ্রেফতার ৪, কারা এরা?

Abhishek attack news47 min ago
3

বিদায় নিচ্ছে স্বস্তির বৃষ্টি! ফিরছে ভ্যাপসা গরম, দুই বঙ্গের আবহাওয়ায় বিরাট রদবদল

west bengal weather1 hr ago
4

LIVE: বাড়িতেই তৈরি মিনি হাসপাতাল, রাখা হয়েছে ICU নার্স! কেমন আছেন অভিষেক?

bengali news2 hrs ago
5

বেলভিউ থেকে বাড়িতেই ফিরলেন অভিষেক, মমতা বললেন হাসপাতালকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল

Abhishek Banerjee AttackedMay 30