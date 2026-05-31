/Champions League Final: ব্যাক-টু-ব্যাক চাম্পিয়ন্স লিগ পিএসজি-র, রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা পেনাল্টিতে

UCL Final: ম্যাচের শুরুটা অবশ্য আর্সেনালের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছিল। খেলার ছয় মিনিটেই কাই হাভার্টজের চমৎকার কোণাকুণি শটে লিড নেয় গানাররা। প্রথমার্ধে পিএসজি ৭৬ শতাংশ বল দখলে রাখলেও আর্সেনালের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। ফলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। আর্সেনালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এই শিরোপার মুকুট ধরে রাখল ফরাসি জায়ান্ট প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময় শেষে ম্যাচের স্কোরলাইন ছিল ১-১ গোল। ফলে খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানে লুইস এনরিকের দল ৪-৩ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে খেতাব নিশ্চিত করে।
গত মৌসুমে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার এই শিরোপা জিতেছিল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। এবার তারা সেই মুকুট নিজেদের কাছেই ধরে রাখল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জমানায় টানা দু’বার ইউরোপ সেরার ট্রফি জেতা দ্বিতীয় ক্লাব এখন পিএসজি। এর আগে এই কীর্তি ছিল শুধু রিয়াল মাদ্রিদের দখলে। লুইস এনরিকের দল গতরাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ছাপিয়ে ইউরোপের নতুন শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে ২০০৬ সালের পর আবার ফাইনালে উঠেও ইউরোপসেরা হওয়ার স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল আর্সেনালের। ১৯৮০ এবং ২০০০ সালের পর ইউরোপিয়ান আসরের ফাইনালে আবারও টাইব্রেকার-ট্র্যাজেডির শিকার হয়েই মাঠ ছাড়তে হল উত্তর লন্ডনের ক্লাবটিকে। ক্লাব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠেও দীর্ঘশ্বাসের গল্প লিখল গানাররা।
কাই হাভার্টজের গোলে আর্সেনালের শুরু
ফাইনালের শুরুটা হয়েছিল সম্পূর্ণ আর্সেনালের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী। ম্যাচের ছয় মিনিটেই এগিয়ে যায় মিকেল আর্তেতার টিম। পিএসজির রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে গানারদের লিড এনে দেন কাই হাভার্টজ। আক্রমণ থেকে বল পেয়ে লিয়ান্দ্রো ত্রসার্ডের গায়ে লেগে ফিরে আসে। সেই বল বক্সের ভেতর থেকে দারুণ এক বাঁ-পায়ের জোরালো কোণাকুণি শটে জালে জড়ান এই জার্মান ফরোয়ার্ড। মাতভেই সাফোনভের এই শট সেভ করার কোনও সুযোগ ছিল না।
১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর পুরো প্রথমার্ধে রীতিমতো রক্ষণাত্মক দুর্গ গড়ে তোলে আর্সেনাল। গোল খাওয়ার পর বলের দখল বাড়ায় পিএসজি। ভিতিনিয়া এবং জোয়াও নেভেস মাঝমাঠে খেলার গতি ও টেম্পো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। বল দখলের লড়াইয়ে পিএসজি ৭৬ শতাংশ এগিয়ে ছিল। কিন্তু উইলিয়াম সালিবা ও গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের নেতৃত্বে আর্সেনালের রক্ষণ প্রথমার্ধে প্রায় নিখুঁত ও অটুট ছিল। গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েসদের অবিশ্বাস্য সব ব্লকের কারণে প্রথমার্ধে একটিও অন-টার্গেট শট নিতে পারেনি ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। উলটে বিরতির আগে হাভার্টজ আরও একটি বড় সুযোগ নষ্ট না করলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত।
ডেম্বেলের পেনাল্টিতে পিএসজির প্রত্যাবর্তন
দ্বিতীয়ার্ধে পুরো ছবিটা বদলে যায় এবং অন্য খেলা জমে ওঠে। বিরতির পর পিএসজিকে আরও ধারাল দেখায়। তাদের আক্রমণের ঢেউ লাগাতার আছড়ে পড়তে থাকে। ম্যাচের ৬২ মিনিটে ফরাসিদের সমতা ফেরানোর দারুণ এক সুযোগ আসে। উসমান দেম্বেলে ও খভিচা কাভারাতসখেলিয়ার চমৎকার একটি ওয়ান-টু পাস হয়। এরপর কাভারাতসখেলিয়া বক্সে ঢুকে পড়লে তাঁকে পেছন থেকে ফাউল করে বসেন আর্সেনালের ক্রিস্টিয়ান মসকেরা। রেফারি সরাসরি পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে দ্বিধা করেননি।
৬৫ মিনিটে স্পটকিক নিতে আসেন উসমান দেম্বেলে। তিনি আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়াকে ভুল দিকে ডাইভ করিয়ে ঠান্ডা মাথায় নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান। এতে স্কোরলাইন ১-১ হয় এবং ম্যাচে সমতা ফেরে। এরপর দু’দলই কম-বেশি সুযোগ পায়। ৭৭ মিনিটে কাভারাতসখেলিয়ার শট পোস্টে লাগে। শেষ দিকে ভিতিনিয়ার প্রচেষ্টাও অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু কোনো গোল আসেনি। ফলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।
অতিরিক্ত সময়েও অচলবস্থা
৯০ মিনিটের পরেও বলের দখল ধরে রাখে পিএসজি। অতিরিক্ত সময়ে দুই দলই বদলি খেলোয়াড় নামিয়ে বেশ কিছু কৌশলগত পরিবর্তন আনে। পিএসজির বেঞ্চ থেকে মাঠে নামেন ব্র্যাডলি বারকোলা ও গনসালো রামোস। আর্সেনালের তরফে নামেন মার্টিন জুবিমেন্ডি ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি। এতে খেলার তীব্রতায় বদল আসে।
অতিরিক্ত সময়ে বারকোলা একটি পরিষ্কার সুযোগ নষ্ট করেন। অন্যদিকে কর্নার থেকে চাপ তৈরি করেও শিকে ছেঁড়েনি আর্সেনালের। দুই দল চেষ্টা করলেও গোলমুখ আর খুলতে পারেনি কেউ। ১২০ মিনিটের স্নায়ুক্ষয়ী লড়াই শেষেও বিজয়ী নির্ধারণ না হওয়ায় ম্যাচের ভাগ্য গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে।
পেনাল্টি শুটআউটের রোমাঞ্চ
টাইব্রেকারের শুরুতেই পিএসজির গনসালো রামোস এবং আর্সেনালের ভিক্টর গিয়োকেরেস দুজনেই বল জালে জড়িয়ে দলকে সমতায় রাখেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে পিএসজির তরুণ ফরোয়ার্ড ডেজিরে ডুয়ে লক্ষ্যভেদ করে দলকে এগিয়ে নেন। কিন্তু চরম চাপের মুখে আর্সেনালের বদলি খেলোয়াড় এবেরেচি এজের নেওয়া শটটি বাম পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। এতে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল এবং তাদের ওপর চাপ বাড়ে।
তৃতীয় রাউন্ডে পিএসজির নুনো মেন্দেসের কিক বাম দিকে ঝাঁপিয়ে দুর্দান্তভাবে রুখে দেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। তিনি নিজের দলকে আবার ম্যাচে ফেরান। এরপর ডেক্লান রাইস আর্সেনালের হয়ে গোল করে আবারও ২-২ স্কোরে সমতা নিয়ে আসেন। চতুর্থ শটে পিএসজির আশরাফ হাকিমি এবং আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি দুজনেই সফল হন।
চার রাউন্ড শেষে ম্যাচ সাডেন ডেথে গড়ায়। সেখানে পিএসজির লুকাস বেরালদো ঠান্ডা মাথায় ডান কোণে বল জড়িয়ে স্কোর ৪-৩ করেন। ফলে ম্যাচ বাঁচানোর চূড়ান্ত এবং পাহাড়সম চাপ এসে পড়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের কাঁধে। তিনি প্রথমার্ধে দারুণ ডিফেন্ডিং করেছিলেন। কিন্তু এবার সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে তাঁর নেওয়া শটটি ক্রসবারের অনেক ওপর দিয়ে আকাশে উড়ে যায়। গ্যাব্রিয়েলের এই মিসের সঙ্গেই নিশ্চিত হয়ে যায় আর্সেনালের স্বপ্নভঙ্গ। আর পুসকাস অ্যারেনার রাতটি পরিণত হয় পিএসজির টানা দ্বিতীয়বার ইউরোপ- জয়ের মহোৎসবে।
