/মেরে পা ভেঙে দিয়েছেন কাতারি! এবার ভুগতে হবে ভয়ংকর ভুলের চরম ফল, বিশ্বকাপে রেয়াত করল না FIFA

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভ্যাঙ্কুভারে গত বৃহস্পতিবার কানাডা ৬ গোলের রোডরোলার চালিয়েছিল কাতারের উপর। এশিয়ার দল সেদিন শুধুই গোল খেয়েছিল। তবে স্কোরলাইন ভুলিয়ে দিয়েছিল ম্যাচের ৫১ মিনিটে, কানাডার মিডফিল্ডার ইসমায়েল কোনের মর্মান্তিক পরিণতি। কাতারের ডিফেন্ডার আসিম মাদিবোর ভয়াবহ ট্যাকল পায়ের হাড় ভেঙে দেয় কোনের! অসহ্য যন্ত্রনায় স্ট্রেচারে করেই মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। মাদিবোকে সঙ্গে সঙ্গে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ ছাড়া করিয়ে ছিলেন রেফারি। আর এবার ফিফা জানিয়ে দিল যে, ওই ভুলের চরম ফলই ভোগ করতে হবে মাদিবোকে।
মাদিবোকে পাঁচ ম্যাচ ব্যান
বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার শৃঙ্খলা কমিটি এবার মাদিবোকে পাঁচ ম্যাচ ব্যান করল পিছন থেকে ট্যাকল করার ভুলে। যে নিষেধাজ্ঞায় মাদিবো কাতারের বাকি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে সিয়াটল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কাতারের সাম্প্রতিক ম্যাচটিও। যেখানে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা কাতারকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। কোনের এবারের মতো বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর বাঁ পায়ের টিবিয়া ও ফিবুলা হাড় ভেঙে যাওয়ায় অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি এখন হুইলচেয়ারে। সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে প্রায় ৪ থেকে ৫ মাস সময় লাগবে বলেই জানা যাচ্ছে। তাঁকে আবার সেরি আ-তে তাঁর ক্লাব সাসুওলোর হয়েই খেলতে দেখা যাবে ইতালির সর্বোচ্চ লিগে।
ক্ষমা চান কোন
গুরুতর আঘাত পেয়েও স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়ার সময়ে কোনে সোজা হয়ে বসে ছিলেন এবং হাত নেড়ে দর্শকদের আশ্বস্ত করেছিলেন, এই সময়ে স্টেডিয়াম জুড়ে তাঁর প্রতি সমর্থনের সুনামি বয়ে গিয়েছিল। আহত কোনের বদলি হিসেবে মাঠে নেমে কানাডার হয়ে চতুর্থ গোল করেছিলেন নাথান সালিবা। তিনি গোল উদযাপনের সময়ে সাইডলাইনের দিকে ছুটে যান এবং কোনের কানাডা দলের জার্সি উঁচিয়ে ধরে তাঁর জার্সি নম্বরের (আট) দিকে ইঙ্গিত করেন। মাদিবোকেও বেশ বিচলিত দেখাচ্ছিল। মাঠেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এবং মাথার পিছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সতীর্থরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। কানাডার কোচ জেসি মার্শ পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে ছিলেন যে, ম্যাচের পর মাদিবো সরাসরি কোনের ড্রেসিংরুমে গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এমনকী কাতারের ক্রীড়ামন্ত্রীও দেখা করেছেন কোনের সঙ্গে।
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