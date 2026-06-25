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মেরে পা ভেঙে দিয়েছেন কাতারি! এবার ভুগতে হবে ভয়ংকর ভুলের চরম ফল, বিশ্বকাপে রেয়াত করল না FIFA

প্রতিপক্ষের ফুটবলাররে পা ভেঙে দিয়েছেন মেরে! আর এই ভুলের শাস্তি ভুগতেই হচ্ছে কাতারের মাদিবোকে। কোনের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েও পার পেলেন না তিনি!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 25, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:20 PM IST
মেরে পা ভেঙে দিয়েছেন কাতারি! এবার ভুগতে হবে ভয়ংকর ভুলের চরম ফল, বিশ্বকাপে রেয়াত করল না FIFA
Image Credit: মাঠে শুয়ে আছেন কোনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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