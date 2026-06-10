/Rahul Arunoday Banerjee: বিশ্বকাপেই বল পায়ে ইস্টবেঙ্গলে ফিরছেন কট্টর লাল-হলুদ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ মার্চ ২০২৬। প্রয়াত হয়েছিলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (Rahul Arunoday Banerjee Death)। তালসারিতে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা' র শুটিং করতে গিয়েই সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল রাহুলের। তাঁর অকাল প্রয়াণের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ইন্ডাস্ট্রি। রাহুল ছিলেন কট্টর ইস্টবেঙ্গল (East Bengal) সমর্থক। তাঁর স্মৃতিতেই এবার অভিনব শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল মাঠে। রাহুলে অন্যতম শেষ অভিনীত সিনেমা ছিল 'ছবিওয়ালা'। পরিচালক বাপ্পার উদ্যোগে আগামী ১৫ জুন ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ ট্রিবিউট এক্সিবিশন ম্যাচ। বাঙালির ফুটবল আবেগে গ্যালারি আর সিনেমার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই বিশেষ ইভেন্টের ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে 'লাল-হলুদ গ্যালারির ছবিওয়ালা'।
গ্যালারিতে রাহুলের লাল-হলুদ জয়ধ্বনি আর ফুটবল নিয়ে উন্মাদনাই ছিল আলাদা। ময়দানের সঙ্গে টলিউডও ভীষণ ভাবে অভাব বোধ করে। আর তাই প্রিয় সমর্থককে মাঠ থেকেই পরম শ্রদ্ধা জানাতে ফের বুট বাঁধছেন একঝাঁক প্রাক্তন লাল-হলুদ তারকা। বিশেষ ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে অ্যালভিটো ডি’কুনহা, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়, সৈয়দ রহিম নবি, অসীম বিশ্বাস, অর্ণব মন্ডল , সৌমিক দে, মহম্মদ রফিক-সহ ইস্টবেঙ্গলের দিগ্বজদের। ১৫ জুন বিকেল ৫:০০ টা থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের টার্ফ গ্রাউন্ডে খেলা। সকলের অবাধ প্রবেশ সেখানে। 'রাহুল টুয়েলভথ ম্যান টিম' হয়েছে: শুভাশিস রায়চৌধুরী, অর্ণব মণ্ডল, মেহতাব হোসেন দীপঙ্কর রায়, ষষ্ঠী দুলে ও অ্যালভিটো ডি’কুনহাকে নিয়ে। 'ছবিওয়ালা টুয়েলভথ ম্যান টিম' হয়েছে সন্দীপ নন্দী, সফর সদর, মহম্মদ রফিক, রহিম নবি, সৌমিক দে ও অসীম বিশ্বাসকে নিয়ে।
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চলচ্চিত্র দুনিয়া বা ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে সাম্প্রতিক কালে কোনও অনুরাগীর স্মরণে এই পর্যায়ের নব ও মহৎ উদ্যোগ দেখা যায়নি। এই ঐতিহাসিক আয়োজন সফল করতে এবং মাঠের অনুমতি দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা নীতু সরকার-কে 'ছবিওয়ালা' টিমের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। পরিচালক বাপ্পা জানিয়েছেন, 'মানুষটা হয়তো সশরীরে আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু ওঁর রেখে যাওয়া অন্যতম শেষ ছবি 'ছবিওয়ালা' আর এই মাঠের আবেগের মধ্যে দিয়েই রাহুল দা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।' 'ছবিওয়ালা'তে দেখা রাহুল ছাড়াও দেখা যাবে দেবলীনা দত্ত, শান্তনু নাথ, রিমি দেব, রানা বসুঠাকুরকে। ছবির মিউজিক সৌম্যঋতের। গান গেয়েছেন রূপম, সোমলাতা ও জোজো। সমগ্র সিনে ইন্ডাস্ট্রি ও ময়দান একজোট হয়ে এই অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্যের অংশ হতে চলেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে। আর সকলের প্রবেশ অবাধ।
চলতি বছর ১৬ এপ্রিল আইএসএলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি। গ্যালারিতে রাহুলের স্মরণে বিশাল এক স্মারক টিফো তুলে ধরেছিলেন একদল সমর্থক। আর সেখানে লেখা ছিল 'গ্যালারির আকাশে এক বিষণ্ণ সূর্যোদয়, লাল-হলুদ হৃদয়ে অমর অরুণোদয়'...গত ২১ মে ২২ বছর পর ফের ভারতসেরা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয় লাল-হলুদ। তবে এই দিনটা রাহুল দেখে যেতে পারলেন না।
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