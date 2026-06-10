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Rahul Arunoday Banerjee: বিশ্বকাপেই বল পায়ে ইস্টবেঙ্গলে ফিরছেন কট্টর লাল-হলুদ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

Rahul Arunoday Banerjee: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে ঐতিহাসিক উদ্যোগ , ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে বিশেষ ট্রিবিউট ম্যাচ ১৫ জুন...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 10, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:09 PM IST
Rahul Arunoday Banerjee: বিশ্বকাপেই বল পায়ে ইস্টবেঙ্গলে ফিরছেন কট্টর লাল-হলুদ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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