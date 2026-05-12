Rahul Dravid: ক্রিকেট বিশ্বায়নে 'দ্য ওয়াল', ইউরোপীয় ক্রিকেটের উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ রাহুল দ্রাবিড়ের

Rahul Dravid Buys Dublin Guardians: মাঠের পর এবার ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের আসনে রাহুল দ্রাবিড়! ইউরোপীয় ক্রিকেটের প্রসারে আয়ারল্যান্ডের 'ডাবলিন গার্ডিয়ানস' দলের মালিক হলেন ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও কোচ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড় এবার এক নতুন ভূমিকায়। খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটে রাজত্ব করার পর এবার তিনি পা রাখছেন ক্রিকেট প্রশাসনের ব্যবসায়িক দুনিয়ায়। ইউরোপীয় টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগের (ETPL) আসন্ন আসরে আয়ারল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ডাবলিন গার্ডিয়ানস' (Dublin Guardians) কিনে নিলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন এই হেড কোচ।
বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই শুরু হতে চলেছে ETPL। আইসিসি-র অনুমোদন প্রাপ্ত এই লিগটি আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট বোর্ডের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত হবে। আগামী আগস্ট মাসে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট ছয়টি দল— ডাবলিন, আমস্টারডাম, রটারডাম, বেলফাস্ট, গ্লাসগো এবং এডিনবার্গ।
ডাবলিন গার্ডিয়ানস-এর মালিকানা নেওয়ার পর দ্রাবিড় জানান, তৃণমূল স্তরে ক্রিকেটের উন্নয়ন এবং ইউরোপীয় প্রতিভাদের জন্য বিশ্বমানের মঞ্চ তৈরি করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, "ইউরোপে ক্রিকেটের প্রসারের এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিই আমাকে আকর্ষণ করেছে। এখানে ক্রিকেটকে একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির রূপ দিতে হবে, যাতে ফুটবল বা অন্যান্য জনপ্রিয় খেলার মতোই সমর্থকরা মাঠে এসে খেলা উপভোগ করেন।"
উল্লেখ্য, এই লিগের সহ-মালিকানায় রয়েছেন বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন, প্রিয়াঙ্কা কল এবং ধীরাজ মালহোত্রার মতো ব্যক্তিত্বরা। শুধু দ্রাবিড় নন, এই লিগের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানায় রয়েছেন স্টিভ ও (আমস্টারডাম ফ্লেমস), ক্রিস গেইল (গ্লাসগো কসমিক), জন্টি রোডস ও ফাফ দু প্লেসি (রটারডাম ডকার্স) এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের (আইরিশ উলভস) মতো ক্রিকেট কিংবদন্তিরা।
আগামী জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া এই লিগে স্টিভ স্মিথ, মিচেল মার্শ, লিয়াম লিভিংস্টোনের মতো তারকাদের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্রাবিড়ের এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতভাবেই ইউরোপীয় ক্রিকেটে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)