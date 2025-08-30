Rahul Dravid Quits: আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন রাহুল দ্রাবিড়, কারণ...

Rahul Dravid Quits: আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন রাহুল দ্রাবিড়, কারণ...
Rahul Dravid Quits: গত আইপিএল-এ ভরাডুবি হয়েছিল রাজস্থানের। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টিতে জিতেছিল তারা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচের পদ থেকে আচমকাই পদত্যাগ করলেন রাহুল দ্রাবিড়। কেন হঠাত্ এমন পদত্যাগ তা নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধছে। কোনও কোনও মহল থেকে মনে করা হচ্ছে, আসলে সঞ্জু স্য়ামসন চাইছিলেন না যে রাহুল কোচ থাকুন।
রাজ্স্থান রয়্যালসের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাহুল দ্রাবিড়কে আরও বড় পদের অফার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করেননি। সূত্রের খবর রাহুল দ্রাবিড়কে হেড অব ক্রিকেট পদের অফার দেওয়া হয়েছিল। ওই পদ রয়েছেন কুমার সঙ্গকারা। মনে করা হচ্ছে হোড কোচের পদে সঙ্গকারাকে আনার পরিকল্পনা রয়েছে রয়্যালসের।
গত মুরশুমে হেড কোচ হিসাবে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তবে গত আইপিএল-এ ভরাডুবি হয়েছিল রাজস্থানের। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টিতে জিতেছিল তারা। এর পরেই ২০২৬ সালের আইপিএলের আগেই দলের হেড কোচ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি।
উল্লেখ্য, ২০১১ সালে রাজ্স্থান রয়্যালসে যোগ দেন রাহুল দ্রাবিড়। ২০১৩ সালে আইপিএল থেকে অবসর নিয়ে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হিসেবে যোগ দেন দ্রাবিড়।
