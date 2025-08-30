English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rahul Dravid Quits: আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন রাহুল দ্রাবিড়, কারণ...

Rahul Dravid Quits: গত আইপিএল-এ ভরাডুবি হয়েছিল রাজস্থানের। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টিতে জিতেছিল তারা...  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 30, 2025, 04:39 PM IST
Rahul Dravid Quits: আচমকাই রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন রাহুল দ্রাবিড়, কারণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচের পদ থেকে আচমকাই পদত্যাগ করলেন রাহুল দ্রাবিড়। কেন হঠাত্ এমন পদত্যাগ তা নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধছে। কোনও কোনও মহল থেকে মনে করা হচ্ছে, আসলে সঞ্জু স্য়ামসন চাইছিলেন না যে রাহুল কোচ থাকুন। 

Add Zee News as a Preferred Source

রাজ্স্থান রয়্যালসের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাহুল দ্রাবিড়কে আরও বড় পদের অফার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করেননি। সূত্রের খবর রাহুল দ্রাবিড়কে হেড অব ক্রিকেট পদের অফার দেওয়া হয়েছিল। ওই পদ রয়েছেন কুমার সঙ্গকারা। মনে করা হচ্ছে হোড কোচের পদে সঙ্গকারাকে আনার পরিকল্পনা রয়েছে রয়্যালসের।

আরও পড়ুন-বেজে গেল মহাবিপদঘণ্টা, FIFA নির্বাসনের মুখে ভারত! মোহনবাগান AFC খেলতে পারবে তো?

আরও পড়ুন-৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!

গত মুরশুমে হেড কোচ হিসাবে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তবে গত আইপিএল-এ ভরাডুবি হয়েছিল রাজস্থানের। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টিতে জিতেছিল তারা। এর পরেই ২০২৬ সালের আইপিএলের আগেই দলের হেড কোচ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে রাজ্স্থান রয়্যালসে যোগ দেন রাহুল দ্রাবিড়। ২০১৩ সালে আইপিএল থেকে অবসর নিয়ে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হিসেবে যোগ দেন দ্রাবিড়। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Rahul DravidRahul Dravid Quits as coachRajasthan Royals
পরবর্তী
খবর

Mohun Bagan: ৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!

.

পরবর্তী খবর

Congress VS BJP: রাহুল গান্ধীর যদি সামান্য লজ্জাও থাকে, তা হলে অবিলম্বে মোদীজির কাছে ক্ষমা চ...