Rahul Dravid-Rajasthan Royals: রাজস্থান থেকে 'লাথি মেরে বার করা হল'! 'রাজকীয়' প্রত্যাবর্তনের তিক্ততা নিয়ে বিস্ফোরক কিংবদন্তি...

Rahul Dravid-Rajasthan Royals: রাজস্থান রয়্যালস থেকে 'লাথি মেরে বার করা হল' রাহুল দ্রাবিড়কে। 'রাজকীয়' প্রত্যাবর্তনের তিক্ততা নিয়ে বিস্ফোরক কিংবদন্তি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোহিত শর্মাদের (Rohit Sharma) টি-২০ বিশ্বকাপ ( ICC T20 World Cup 2024) জিতিয়েই জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড় (Rahul Dravid)। এরপর শত অনুরোধেও দ্রাবিড়কে আর রোহিতদের সংসারে রাখা যায়নি। পরিবারকে সময় দেওয়ার কারণেই আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা ছেড়েছিলেন 'দ্য ওয়াল'। যদিও ভারতীয় দলের চাকরি ছেড়ে দ্রাবিড় চলে এসেছিলেন তাঁর পুরনো সংসার রাজস্থান রয়্যালসে (Rajasthan Royals)। রয়্যালসের হেডমাস্টার হয়েছিলেন তিনি। তবে গত ৩০ অগস্ট দ্রাবিড়ের সঙ্গে রয়্যালসের পথচলা শেষ হয়ে গিয়েছে!
আরও বড় ভূমিকায় দ্রাবিড়!
মনোজ বাদালে ও লাচলান মারডকের ফ্র্যাঞ্চাইজি জানায় যে, তারা দ্রাবিড়কে আরও অনেক বড় দায়িত্বের প্রস্তাব দিয়েছিল। রয়্যালস কাঠামোগত পর্যালোচনার পরেই নতুন পদটি তৈরি করেছিল দ্রাবিড়কে মাথায় রেখে। তবে কিংবদন্তি ক্রিকেটার তা ফিরিয়ে দেওয়ায়, দ্রাবিড়ের সঙ্গে প্রাক্তন টিম 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' করে ফেলে! এবার দ্রাবিড়ের 'রাজকীয়'প্রত্যাবর্তনের তিক্ততা নিয়ে বিস্ফোরক বিবৃতি দিয়েছেন আরেক কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্স ওরফে এবিডি। ১০ দলীয় আইপিএলে রাজস্থান ৯ নম্বরে এই মরসুম শেষ করায়, দ্রাবিড়কে লাথি মেরে বার করা হয়েছে রাজস্থান থেকে! এমনটাই মত প্রোটিয়া মহারথীর।
বিস্ফোরক এবিডি
এবিডি তাঁর ইউটিউব শোয়ে দ্রাবিড়কে নিয়ে কথা বলেছেন। দ্রাবিড়ের চাকরি যাওয়ার নেপথ্যে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে কোচ ছাঁটাইয়ের তত্ত্ব জুড়ে দিয়েছেন এবিডি। তিনি বলেন, 'যেমনটা আপনারা ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে দেখেছেন, কোচ এবং ম্যানেজারদের উপর সর্বক্ষণ পারফর্ম করার এবং ট্রফি ঘরে আনার চাপ থাকে। একবার তাঁরা তা না করলে, তাঁদের মালিকদের কাছ থেকে কথা শুনতে হয়, যাঁরা দলের সিদ্ধান্ত নেন। আমরা আসলে ঘটনাটি জানি না। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, দ্রাবিড়ের অন্য ভূমিকা প্রত্যাখ্যানের অর্থই হচ্ছে তাঁকে একরকম বহিষ্কার করা হয়েছে। যা কখনই আদর্শ নয়, তবে আসন্ন মরসুমের জন্য হয়তো রাজস্থানের আলাদা কিছু ভেবেছে। হয়তো তারা কাঠামো বদলে এগিয়ে যেতে চায়। আমি জানি না ঠিক কী হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, দ্রাবিড়ের সরিয়ে দেওয়া মালিকের সিদ্ধান্তেই। তাঁরা তাকে দলে আরও বড় ভূমিকা নেওয়ার বিকল্প দিয়েছিল, যা দ্রাবিড় ফিরিয়ে দেন। হয়তো তিনি বিরক্ত ছিলেন। ডাগআউটেই থাকতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি না, তবে ভবিষ্যতে খুঁজে বের করব। আমার তো মনে হচ্ছে দ্রাবিড়কে লাথি মেরে বার করা হল।'
রয়্যালসের নিলাম কৌশল
প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা রয়্যালসের নিলাম কৌশলের সমালোচনাও করেছেন। গতবছর মেগা নিলামের আগে দল বেশ কয়েকজন বড় ম্যাচ-উইনারদের ছেড়ে দেয়। তালিকায় রয়েছেন-জস বাটলার, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং আর অশ্বিনের মতো নাম। এবিডি বলেন, 'গতবারের তাদের নিলাম মোটেই ভালো হয়নি। বাটলারের মতো কয়েকজন অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়কে তারা ছাড়িয়ে দেয়। যা আমার মনে হয় ভুল ছিল। মাঝে মাঝে পরিবর্তন আনা ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হওয়া কখনই ঠিক নয়। আপনি এক বা দু'জনকে ছাড়তেই পারেন, কিন্তু ওরা দলের একটা বিরাট অংশকে একসঙ্গে ছাড়িয়ে দিল। এটা আরও ধীরে ধীরে হওয়া উচিত ছিল।
দ্রাবিড়ের দায়বদ্ধতা!
দ্রাবিড় রয়্যালসে নতুন ইনিংস শুরু করার আগেই গুরুতর চোট পেয়েছিলেন। স্থানীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ে প্রচণ্ড চোট পেয়েছেন তিনি। প্লাস্টার করা পায়ের ছবি নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। রাজস্থান ভেবেছিল তারা কি আদৌ দ্রাবিড়ের সার্ভিস পাবেন। কিন্তু মানুষটি যে দ্রাবিড়, তাঁকে টলাবে কে! মেডিক্যাল ওয়াকিং বুটে পা রেখে, ক্রাচের ভরে খুঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতেই চলে আসতেন রাজস্থানের অনুশীলনে। যে ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়া থ হয়ে গিয়েছিল। কত'টা দায়বদ্ধতা থাকলে দ্রাবিড় হওয়া যায়! গলফ কার্টে চেপে অনুশীলনে যেতেন তিনি। ক্রিকেটারদের মাঠে বসেই ব্যাটিং কৌশল শেখাতেন।
