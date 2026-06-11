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INDIAN CRICKET BIG UPDATE: টিম ইন্ডিয়ায় ফের দ্রাবিড়, তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...বিশ্বকাপের আবহে বিসিসিআইয়ের বিরাট ধামাকা

Rahul Dravid's son Anvay included in India U-19 squad: বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া! এই কথা কে না জানে! এবার নীল জার্সিতে রাহুল দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে অন্বয় দ্রাবিড়

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 11, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:20 PM IST
INDIAN CRICKET BIG UPDATE: টিম ইন্ডিয়ায় ফের দ্রাবিড়, তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...বিশ্বকাপের আবহে বিসিসিআইয়ের বিরাট ধামাকা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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