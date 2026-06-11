/INDIAN CRICKET BIG UPDATE: টিম ইন্ডিয়ায় ফের দ্রাবিড়, তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...বিশ্বকাপের আবহে বিসিসিআইয়ের বিরাট ধামাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলে ফের 'দ্রাবিড়'! তবে তিনি কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড় (Rahul Dravid) নন, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং কোচের ছোট ছেলে অন্বয় দ্রাবিড় (Anvay Dravid)। শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য বিসিসিআইয়ের জুনিয়র জুনিয়র নির্বাচকমণ্ডলী ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ স্কোয়াড বেছে নিয়েছে। সেই দলেই রয়েছে অন্বয়। সেও বাবার মতোই উইকেটকিপার-ব্যাটার। এর আগে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিসিসিআইয়ের অনূর্ধ্ব-১৯ স্কোয়াডে জায়গা পেলেও চূড়ান্ত দলে সুযোগ পায়নি। তবে ২০২৫ সালের নভেম্বরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে তার অভিষেক হয়। সেই ম্যাচে অবশ্য সে প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হয়ে যায়।
অন্বয়ের বয়স এখন ১৭ বছর ৪৫ দিন। ফলে ২০২৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্য বিবেচিত হবে। অন্বয় এখনও সিনিয়র ক্রিকেটে অভিষেক করেনি। সে কর্ণাটকের হয়ে জুনিয়র ক্রিকেটই খেলছে। তার বাবা ১৯৯২ সালে ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দল তিন ম্যাচের মধ্যে দু'টিতে জিতেছিল। তাঁর অধীনে ভারত দু'টি যুব টেস্টের মধ্যে একটি জিতেছিল। দ্রাবিড়ের বড় ছেলে সমিত ২০২৪ সালে ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পেলেও চোটের কারণে অভিষেক করতে পারেনি। সমিত এখনও সিনিয়র ক্রিকেট খেলেনি। যশবর্ধন সিং চৌহানকে অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি উভয় সিরিজেই ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেবেন। তাঁকে সহায়তা করবেন লক্ষ্য রাইচান্দানি। হাম্বানটোটায় তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ ৪, ৬ ও ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। দুটি যুব টেস্ট যথাক্রমে ১৬ ও ২৩ জুলাই শুরু হবে।
ওয়ানডে স্কোয়াড: সাগর বির্ক, লক্ষ্য রাইচান্দানি (সহ-অধিনায়ক), যশবর্ধন সিং চৌহান (অধিনায়ক), বিনীত ভি কে, অর্জুন রাজপুত, কুশাগরা ওঝা, রজত বাঘেল (উইকেটকিপার), অন্বয় দ্রাবিড় (উইকেটকিপার), অনমোলজিৎ সিং, ভুতকুরি যশবীর গৌড়, রোহিত অনিল যাদব, শাহভিন ভি, কাব্য পরেশ প্যাটেল, মোহিত উলভা, ইশান সুদ।
মাল্টি-ডে স্কোয়াড: সাগর বির্ক, লক্ষ্য রাইচান্দানি (ভিসি), যশবর্ধন সিং চৌহান (সি), প্যাটেল কুশ, মানল চৌহান, কুশাগরা ওঝা, মানব কৃষ্ণ (উইকেটকিপার), আরিয়ান সন্দেশ সকপাল (উইকেটকিপার), হেমচুদেশন জে, বিকে কিশোর, রোহিত অনিল যাদব, কাব্য পরেশ প্যাটেল, প্রিয়াংশু সিং, প্রণব রাঘবেন্দ্র ও চিগুরুপতি ভেঙ্কটা।
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