Jasprit Bumrah: বুমরাকে ফুটবলার বানিয়ে ভোপালকে করলেন বিহার, 'ব্লান্ডার' করে লিখে ক্ষমা চাইলেন রাম চরণ

Ram Charan Apologises To Jasprit Bumrah: পরের পর ভুল করে নেটপাড়ায় হাসির পাত্র হয়ে উঠলেন রাম চরণ! বুমরাকে ফুটবলার বলেই থামলেন না তিনি। ভোপালের মানুষজনকে বিহারেও বললেন! বাধ্য হয়ে লিখে ক্ষমা চাইলেন রাম চরণ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণের স্টার রাম চরণের হলটা কী! গত শনিবার তাঁর আসন্ন স্পোর্টস ভিত্তিক ছবি 'পেদ্দি'র প্রচারে তিনি গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে। দশেরা ময়দানে সিনেমার জমকালো মিউজিক লঞ্চ ইভেন্টে রাম চরণ একের পর এক 'ব্লান্ডার' করেই গেলেন! যা শুনে ভক্তরা থ হয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টার জসপ্রীত বুমরাকে (Jasprit Bumrah) ‘ফুটবলার’ বলেই থামলেন না তিনি! ভোপালে এসে সেখানকার মানুষকে 'বিহারের'ও বললেন! যা শুনে রাম চরণের ভক্তরা পুরো থ হয়ে গিয়েছেন।
রাম চরণ যখন মঞ্চে অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের সঙ্গে মজার কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই দর্শকের আসনে বসে কিংবদন্তি সুরকার এআর রহমান। অভিনেত্রী জাহ্ণবী কাপুর ও অভিনেতা দিব্যেন্দু। RRR নায়ককে বিখ্যাত ক্রিকেটারদের কয়েক শব্দে বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল। সচিন তেন্ডুলকরের প্রসঙ্গে বললেন, 'দীর্ঘ কিংবদন্তিতুল্য পথচলা'। এমএস ধোনিকে অভিহিত করলেন 'কাম অ্যান্ড কুল' হিসেবে। রোহিত শর্মার কথা বলতে গিয়ে রাম চরণ বললেন, 'সে সবারই প্রিয় মানুষ।' বিরাট কোহলি রাম চরণের চোখে 'আগুন'। বুমরার প্রসঙ্গ উঠতেই ঘেঁটে ঘ হয়ে যান রাম চরণ। তিনি বলেন, 'জসপ্রীত বুমরাজি, আমি আপনার সবচেয়ে বড় ফ্যান। আমি ফুটবল ভালোবাসি, আর আপনি ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। ভালোবাসি, স্যার।'
বুমরাকে ফুটবলার বানিয়ে ভোপালকে বিহার করা স্টার রাতারাতি নেটপাড়ায় মিমের বিষয় হয়ে যান। রামের সেই ভুলের ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ফ্যানরা কমেন্ট বন্যায় ভাসিয়ে দেন এবং অনলাইনে মিম-উৎসব শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রামচরণ বাধ্য হয়ে লিখিত ক্ষমা চাইলেন। দক্ষিণের স্টার লেখেন, ' উফ... মাঝে মাঝে আমি সত্যিই নাম ভুলে যাই। এই বিভ্রান্তির জন্য জসপ্রীত বুমরাজি-র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রবল উত্তেজনা আর জনসমুদ্রের ভিড়ে এটি ছিল নিতান্ত এক মানবিক ত্রুটি (জোড়হাতে নমস্কারের ইমোজি)। আমি আপনাকে মন থেকে শ্রদ্ধা করি এবং আপনার খেলার বিরাট ফ্যান। আপনি যখন ধারাবাহিক ভাবে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে ঠেনে দেন তখন প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেন।' যদিও বহু নেটাগরিকই আবার বলছেন যে, অভিনেতার নাম ভোলার রোগ বহু পুরনো। নতুন কিছু নয়।
