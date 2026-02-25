Ranji Trophy Controversy: হেলমেটে-হেলমেটে 'হেডবাট'! রঞ্জি ফাইনালে ফিরল জিদানের স্মৃতি, তুমুল শোরগোল ময়দানে...

Ranji Trophy Controversy: হেলমেটে-হেলমেটে 'হেডবাট'! রঞ্জি ফাইনালে ফিরল জিদানের স্মৃতি, তুমুল শোরগোল ময়দানে...
Ranji Trophy Controversy: হেলমেটে-হেলমেটে নাকি 'হেডবাট'! এবার রঞ্জি ফাইনালে ফিরল জিনেদিন জিদানের স্মৃতি, যে ঘটনায় তুমুল শোরগোল পড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রঞ্জি ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর ও কর্ণাটক (J + K vs Karnataka, Ranji Trophy Final 2026)। ২৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার দ্বিতীয় দিনের স্টাম্প হয়ে গিয়েছে। বাংলাকে হারিয়ে ৬৭ বছরে প্রথমবার রঞ্জি ফাইনালে ওঠা জম্মু-কাশ্মীর ৬ উইকেটে ৫২৭ রান করেছে। খেতাবের স্বপ্নে বিভোর পারস ডোগরার (Paras Dogra) ভূ-স্বর্গের দল। তবে প্রথম দিনের খেলা নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটলেও, দ্বিতীয় দিন কিন্তু একেবারে তার উল্টোটাই হল। কর্ণাটকের ঘরের মাঠে ঢুকে রীতিমতো দাদাগিরি করল জম্মু-কাশ্মীর। চরম অশান্তিতে তুমুল শোরগোল পড়ে গেল হুবলিতে। জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক পারস এদিন পরের পর ঘটনা ঘটিয়ে বিতর্কে জড়ালেন। শুধু কর্ণাটকের ক্রিকেটারকে ঢুঁসো মারাই নয়, ময়াঙ্ক আগরওয়াল এবং লোকেশ রাহুলদের সঙ্গে রীতিমতো বাকবিতণ্ডাতেও জড়িয়ে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে আম্পায়াররা রীতমতো গলদঘর্ম হয়েছেন।
ঠিক কী হয়েছিল?
ম্যাচের ১০১তম ওভারের চতুর্থ বলের পরেই ঠিক ঘটনাটি ঘটে। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বাউন্ডারি মারার কিছুক্ষণ পর, ডোগরা কর্ণাটকের বিকল্প ফিল্ডার কেভি অনিশের সঙ্গে বচসা শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিপ্লেতে দেখা যায় যে জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক তাঁকে আক্রমণ করেন এবং হেডবাটও করেন। ডোগরা কানহাইয়া ওয়াধাওয়ানের সঙ্গে ক্রিজে ছিলেন। জম্মু-কাশ্মীরের মাত্র চার উইকেটই পড়েছিল এবং তাদের স্কোর ৩০০-রও বেশি ছিল। প্রথমে অনিশের সঙ্গে ডোগরাকে অ্যানিমেটেড চ্যাট করতে দেখা যায়, যিনি সিলি পয়েন্টে ফিল্ডিং করছিলেন। তব হেডবাটের পরে, কর্ণাটকের অভিজ্ঞ ময়াঙ্ক হস্তক্ষেপ করেন এবং ডোগরার সঙ্গে উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। কর্ণাটকের অধিনায়ক দেবদত্ত পাড়িক্কালকেও আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। ৪১ বছর বয়সী ডোগরা তাঁর রাজ্যের হয়ে ইতিহাস লিখেছেন। প্রথমবারের মতো জম্মু-কাশ্মীরকে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি যা করলেন, তা এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেলার মতোই।
জিদানের হেডবাট
'হেডবাট' শব্দটি উচ্চারিত হলেই সবার আগে মাথায় আসে জিনেদিন জিদানের নাম। ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলির একটি এসেছিল ২০০৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে। জার্মানির বার্লিনে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স-ইতালি। খেলার ৭ মিনিটেই জিদান পেনাল্টি থেকে গোল করে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন। পরে ইতালির হয়ে মার্কো মাতেরাজ্জি হেড করে সমতা ফেরান। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে স্কোর ছিল ১–১। অতিরিক্ত সময়ের ১১০তম মিনিটে আচমকা দেখা যায় জিদান হেঁটে গিয়ে ইতালির ডিফেন্ডার মাতেরাজ্জিকে ঢুঁসো মারেন। মাতেরাজ্জি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রেফারি প্রথমে ঘটনাটি খেয়াল করেননি। পরে সহকারি রেফারির সঙ্গে কথা বলে জিদানকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান। জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে জিদান মার্চিং অর্ডার পেয়েই বেরিয়ে যান ।জিদান মাঠ ছাড়ার পর টাইব্রেকারে ফাইনালের ফয়সলা হয়েছিল। টাইব্রেকারে ইতালি ৫–৩ ব্যবধানে জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। ঘটনার পর বিশ্বজুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, কেন এমন করলেন জিদান? পরে জিদান জানান, মাতেরাজ্জি তাঁর মা-বোনকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন। মাতেরাজ্জিও স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি জিদানের পরিবারের বিষয়ে কটূক্তি করেছিলেন
