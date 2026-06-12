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  • /Raul Jimenez Mexico Vs South Africa FIFA World Cup 2026: ৬ বছর আগে খুলির ফাটলে মারণ জখম! মৃত্যুকে ড্রিবল করে ২৫৮ দিন পর মাঠে, আজ মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ

Raul Jimenez Mexico Vs South Africa FIFA World Cup 2026: ৬ বছর আগে খুলির ফাটলে মারণ জখম! মৃত্যুকে ড্রিবল করে ২৫৮ দিন পর মাঠে, আজ মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ

FIFA World Cup 2026 Raul Jimenez Mexico Vs South Africa: ৬ বছর আগে খুলিতে ফাটল ধরায় মারণ জখম হয়েছিলেন! মৃত্যুকে প্রায় হারিয়েই ২৫৮ দিন পর মাঠে ফেরেন তিনি। আজ মেক্সিকোর নায়ক রাউল জিমিনেজ...

Published: Jun 12, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:07 PM IST
Raul Jimenez Mexico Vs South Africa FIFA World Cup 2026: ৬ বছর আগে খুলির ফাটলে মারণ জখম! মৃত্যুকে ড্রিবল করে ২৫৮ দিন পর মাঠে, আজ মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ
Image Credit: আজ নায়ক রাউল জিমিনেজ

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৬ বছর আগে খুলিতে ফাটল! মৃত্যুকে হারিয়ে ২৫৮ দিন পর মাঠে, মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ
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