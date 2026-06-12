/Raul Jimenez Mexico Vs South Africa FIFA World Cup 2026: ৬ বছর আগে খুলির ফাটলে মারণ জখম! মৃত্যুকে ড্রিবল করে ২৫৮ দিন পর মাঠে, আজ মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৩তম বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2026) উদ্ধোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অন্যতম আয়োজক দেশ মেক্সিকো ও চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা (Raul Jimenez Mexico Vs South Africa FIFA World Cup 2026)। মেক্সিকোর ঐতিহাসিক ভেন্যু মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে ঘরের টিম মেক্সিকো ২-০ গোলে হারিয়েছে রামধনু দেশকে। আর এখন সবার চর্চায় মেক্সিকোর স্ট্রাইকার রাউল জিমেনেজ (Raul Jimenez)। ৬৭ মিনিটে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি তাঁর হেডেই আসে। আর খেলার পর এখন সকলের চর্চায় জিমিনেজ। ৬ বছর আগে খেলতে গিয়েই খুলিতে ফাটল ধরায় মারাত্মক জখম হয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুকে হারিয়ে ২৫৮ দিন পর তিনি মাঠে নেমেছিলেন। আর আজ মেক্সিকোর নায়ক হয়ে গিয়েছেন তিনি।
দেখতে গেলে এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে জিমেনেজের খেলারই কথা ছিল না। ১২৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও ৪৬টি গোল করা জিমেনেজের মেক্সিকোর হয়ে আক্রমণ ভাগের নেতৃত্ব দেওয়াটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক কোনও ঘটনা ছিল না। ৩৫ বছর বয়সে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গোলটি করাও তাঁর ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ছিল। এমনকী তাঁর ফুটবল খেলা চালিয়ে যাওয়ারই কথা ছিল না! আর সম্ভবত তাঁর বেঁচে থাকারই কথা ছিল না। যে ঘটনা প্রায় তাঁর প্রাণই কেড়ে নিচ্ছিল, সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে জিমেনেজ বলেছিলেন, 'আপনাদের মাঝে এখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা এক অলৌকিক ঘটনাই।' আর্সেনালের বিরুদ্ধে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের হয়ে খেলার সময় খুলিতে মারাত্মক আঘাতে ফাটল (স্কাল ফ্র্যাকচার) পাওয়ার পর প্রায় ছয় বছর পেরিয়ে গিয়েছে।
২০২০ সালের ২৯ নভেম্বরে ফিরে যাওয়া যাক ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স এবং আর্সেনালের মধ্যে খেলা চলছিল। এই ম্যাচেই একটি সাধারণ কর্নার কিক মেক্সিকান এই খেলোয়াড়ের জন্য অভিশপ্ত করে দিয়েছিল। আর্সেনালের সেন্টার-ব্যাক ডেভিড লুইজের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি এক ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাঠের নিথর হয়ে পড়ে থাকেন। পুরো স্টেডিয়াম তখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন চিকিৎসকরা দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যান। জিমেনেজের মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। তাঁর জীবন ছিল চরম ঝুঁকিতে। আর ফুটবল খেলা তো দূরের কথা, তিনি আদৌ আর কখনও হাঁটতে পারবেন কি না—তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল।
প্রিমিয়ার লিগের সেরা ডিফেন্ডারদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক ছিলেন জিমিনেজ। তিনি মাঠের বাইরে লড়ছিলেন জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াই। আর যদি আদৌ তাঁর ফিরে আসা সম্ভব হয়, তবে সেই পথটা মোটেও সহজ হবে না। বিষয়টি মোটেও সহজ ছিল না। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলেছে তাঁর ফিজিওথেরাপি। সেই সঙ্গে ছিল আকাশে লাফিয়ে উঠে বল দখলের লড়াইয়ের সেই ভয়াবহ ঘটনার মানসিক আঘাত কাটিয়ে ওঠা এবং পরিস্থিতির কঠোর বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। তবে ২৫৮ দিন পর অবশেষে এই সুন্দর খেলায় ফিরে আসেন জিমেনেজ। ক্লাব ও জাতীয় দল, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে নিয়ে সংশয় ছিল। সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছিলেন, তিনি কি আদৌ আগের মতো নিজের সেরা ছন্দে ফিরতে পারবেন? কিন্তু জিমেনেজ দেখিয়ে দিলেন তিনি কোন ধাতুতে গড়া।
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