Ravi Shastri: কোচের হটসিটে আবার রবি শাস্ত্রী! বড়দিনের বিরাট খবরে বাইশ গজ তোলপাড়...

Ravi Shastri: কোচের হটসিটে আবার রবি শাস্ত্রী! বড়দিনের বিরাট খবরে বাইশ গজ তোলপাড়...
Ravi Shastri To Become Next England Coach: কোচের হটসিটে আবার রবি শাস্ত্রী! এমনটাই এখন একাধিক মিডিয়ার খবর। শাস্ত্রীর উপরেই ভরসা রাখছেন মন্টি পানেসার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের (Brendon McCullum) চাকরি এখন রীতিমতো ঝুঁকিতে! কিউয়ি কিংবদন্তির কোচিংয়ে ইংরেজদের লাগাতার হতাশাজনক পারফরম্যান্স চলছেই! বেন স্টোকসের (Ben Stokes) নেতৃত্বে মাত্র ১১ দিনে মধ্যে ঐতিহ্যের অ্যাশেজ হেরেছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের চলতি সিরিজে ইংরেজরা ০-৩ পিছিয়ে। চেয়েও আর সিরিজে ফেরার কোনও রাস্তা নেই।
মুখ থুবড়ে পড়েছে ম্যাকালামের 'বাজবল'
ম্যাকালামের বহু চর্চিত 'বাজবল' (Bazball) ক্রিকেট স্টাইল রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে। সকলেই ইংরেজ কোচকে ধুয়ে দিচ্ছেন। ম্যাককালামের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের ঝড় উঠেছে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন বোলার মন্টি পানেসার (Monty Panesar) সাফ বলে দিচ্ছেন, এই ডুবতে থাকা ইংল্যান্ডের বৈতরণী তীরে নিয়ে আসতে পারবেন একমাত্র রবি শাস্ত্রীই (Ravi Shastri)। পানেসারের মতে ইংল্যান্ড কোচের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী ভারতের প্রাক্তন সফল কোচ।
ম্যাকালাম-স্টোকসের দুরন্ত শুরু
২০২২ সালের কথা। অ্যাশেজে ৪-০ ব্যবধানে হারের পর ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পুরুষ দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কিউ ম্যাকালামকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করে। অধিনায়ক স্টোকসের সঙ্গে তাঁর জুটি ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেটে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল এবং তারা প্রথম ১১ ম্যাচের মধ্যে ১০টিই জিতেছিল। তবে এরপর থেকে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্সে স্থবিরতা এসেছে। তারা অস্ট্রেলিয়া বা ভারতের মতো কোনও দলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ ম্যাচের সিরিজ জিততে ব্যর্থ হয়েছে । পরবর্তী ৩৩ ম্যাচের মধ্যে ১৬টিতেই হেরেছে। এর মধ্যে চলতি অ্যাশেজ সিরিজও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে দুটি ম্যাচ বাকি থাকতেই তারা ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে।
এখন শাস্ত্রীতেই ভরসা পানেসারের
সাংবাদিক রবি বিস্তকে তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পানেসার বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে রবি শাস্ত্রীই ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার সঠিক প্রার্থী হবেন। কারণ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের হারানোর জন্য কী প্রয়োজন, তা শাস্ত্রীই বোঝেন। পানেসার বলেছেন, 'আপনাকে এটাই ভাবতে হবে যে, কে ঠিক জানে কীভাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হয়? মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবে এবং কৌশলগত ভাবে অস্ট্রেলিয়ার দুর্বলতার সুযোগ কীভাবে নেবেন? আমি মনে করি রবি শাস্ত্রীরই ইংল্যান্ডের পরবর্তী হেড কোচ হওয়া উচিত।'
অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের দারুণ দাপট
শাস্ত্রীর কোচিংয়েই বিরাট কোহলি ও অজিঙ্কা রাহানেদের ভারত, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই অস্ট্রেলিয়াকে দু'বার হারিয়েছে। প্রথম জয় এসেছিল ২০১৮-১৯ সালে, যা ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের প্রথম সিরিজ জয়। ২০২০-২১ সালে ফের এই কীর্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে। অ্যাডিলেড পিঙ্ক-বল টেস্টে কুখ্যাত ‘৩৬ রানে অলআউট’ হওয়ার ধাক্কা সামলে এবং চোটগ্রস্ত একটি দল নিয়েও রাহানেরা এই সাফল্য অর্জন করেছিলেন।
ভারতের কোচ হিসেবে শাস্ত্রী
শাস্ত্রী ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় দলের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সময়ে ভারত লাল বলের ক্রিকেটে অত্যন্ত সফল হয়েছিল। বিদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট জয় রয়েছে। তবে আইসিসি শিরোপা শাস্ত্রীর ভারত জেতেনি। শাস্ত্রীর মেয়াদে ভারত শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছিল। বিশেষত টেস্টে এবং ২০১৯ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছয় ভারত। শাস্ত্রীর কোচিংয়ে ভারতের টেস্ট জয়ের শতকরা হার ছিল ৫৮.১ শতাংশ। ওডিআই-তে সেই হার ৬৭.১ শতাংশ। ও টি-২০আই-তে ৬৯.২ শতাংশ।
