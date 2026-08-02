'মেয়ে আমাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না'... কন্যার জন্য জুড বেলিংহ্যামের থেকে কী চাইলেন রবি শাস্ত্রী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টের সৌজন্যে এক অপ্রত্যাশিত ক্রসওভার হল! ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদের স্টার ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যামের। দ্য হান্ড্রেডে বার্মিংহ্যামে ফিনিক্স দলের আংশিক মালিকানা রয়েছে বেলিংহ্যামের এজবাস্টনে নিজের টিম ও ওয়েলশ ফায়ারের ম্যাচে দর্শকাসনে ছিলেন বেলিংহ্যাম। বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর তাঁর উপস্থিতি গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।
বেলিংহ্যামকে কী বললেন শাস্ত্রী?
এজবাস্টনে বেলিংহ্যামের অসংখ্য ভক্তের মধ্যে ছিলেন বিশ্বকাপজয়ী ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার শাস্ত্রীও। কয়েন টসের আগে তিনি একেবারে চেনা স্টাইলেই দর্শকদের সামনে বেলিংহ্যামের পরিচয় করিয়ে ছিলেন। শাস্ত্রী বলেন, 'তিনি ঘরের ছেলে, বার্মিংহ্যামের সুপারস্টার, গ্যালাকটিকো। সদ্যই দুর্দান্ত বিশ্বকাপ খেলে এসেছেন। বার্মিংহ্যাম ফিনিক্সের সহ-মালিক। তিনি আর কেউ নন, জুড বেলিংহ্যাম। এখন, জুড টসের জন্য কয়েনটি তুলে দেবেন।' এরপর বেলিংহ্যাম পিঠ চাপড়ে দেন শাস্ত্রীর। আর বিরাট-রোহিতদের প্রাক্তন হেডমাস্টার হ্যান্ডশেক করেন ফুটবলারের সঙ্গে।
মেয়ের জন্য শাস্ত্রী কী চাইলেন?
বেলিংহ্যামের সঙ্গে শাস্ত্রী জোড়া ছবি শেয়ার করেছেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে। ছবির মাথায় শাস্ত্রী ক্যাপশনে জুড়লেন, 'দ্য হান্ড্রেডে টসের সময় বার্মিংহ্যামের নিজস্ব গ্যালাকটিকোকে কাছে পাওয়াটা দারুণ ব্যাপার। কী অসাধারণ একজন খেলোয়াড়! কী দুর্দান্তই না বিশ্বকাপ গেল! ওঁর সর্বাঙ্গে ক্লাস লেখা আছে। আগামী মরসুমের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।' শাস্ত্রী তাঁর কন্যার জন্য টুপিতে বেলিংহ্যামের সই করিয়ে নেন। শাস্ত্রী স্কাই স্পোর্টসে বলেছেন, 'এই অটোগ্রাফ আমার মেয়ের জন্য। আমি বেলিংহ্যামের অটোগ্রাফ না নিয়ে গেলে ও আমাকে বাড়ি ঢুকতে দিত না।' ফিল সল্টের ওয়েলশ ফায়ার এজবাস্টনে সাত উইকেটে হারিয়েছে বেলিংহ্যামের টিমকে। ১০০ বলে বার্মিংহ্যাম ৯ উইকেটে ১৩৭ রান তুলেছিল। জবাবে চার বল হাতে রেখে ফায়ার ৭ উইকেটে জিতে যায়।
মোরিনহোর মিশনে এখন জুড
বিশ্বকাপের থার্ড প্লেস প্লে-অফের ম্য়াচে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন বেলিংহ্যাম। ১০ গোলের ঐতিহাসিক লড়াইয়ে ইংল্যান্ড ৬-৪ গোলে ফ্রান্সকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিল। বিশ্বকাপের এক আসরে ৭ গোল করা ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবলার হয়েছিলেন বেলিংহ্যাম। তবে আপাতত তাঁর সামনে ক্লাব ফুটবল। জোসে মোরিনহোর কোচিংয়ে নতুন রিয়ালের হয়ে ট্রফি জেতার লক্ষ্যই থাকবে ব্রিটিশ তারকার।
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