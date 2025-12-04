English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ravi Shastri On Virat Kohli, Rohit Sharma: 'বিরাট-রোহিত বাপেরও বাপ, ওদের খুঁচিও না'! ধেয়ে এল শাস্ত্রীর তোপ, নাম না করেই ধুয়ে   

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 4, 2025, 05:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলাদাই মেজাজে থাকেন রবি শাস্ত্রী (Ravi Shastri)। সে কমেন্ট্রি বক্সই হোক বা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। ২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ভারতীয় দলের হেড কোচ ছিলেন শাস্ত্রী। রীতিমতো সফলও হয়েছিলেন ৮৩-র কাপজয়ী। বন্ধুর মতোই মিশতেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ও রোহিত শর্মাদের (Rohit Sharma) সঙ্গে। দলের সঙ্গে ছিল আলাদাই বন্ডিং। তাঁর কোচিংয়ে ভারত টেস্ট ক্রিকেটে দাপট দেখিয়েছিল সেসময়ে। আর আজও 'রো-কো' জুটিকে আগলে রেখেছেন শাস্ত্রী। 

ব্যারিটোন কণ্ঠস্বরেই এবার ঘটালেন বিস্ফোরণ। শাস্ত্রী সাফ জানিয়ে দিলেন বিরাট-রোহিতকে খোঁচালে পরিণাম কিন্তু মোটেই ভালো হবে না। নাম না করেই গৌতম গম্ভীরকে শাসালেন, পাশাপাশি বিসিসিআই-কেও যা বলার বলে দিলেন শাস্ত্রী। তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে, ব্যক্তিগত লক্ষ্যের জন্য বিরাট-রোহিতকে কোণঠাসা করা নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মতোই। 

গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সময় থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটে একটাই শিরোনাম। বিরাট-রোহিত ধারাবাহিক ভাবে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে তাঁদের জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত বিরাট ও রোহিতের শেষ আন্তর্জাতিক আউটিং হতে চলেছে। ডনের দেশে ভারতীয় দলের দুই মহারথী পা রাখার আগে থেকেই এই মর্মে বিস্তর লেখালিখি হয়েছিল। জানা গিয়েছিল যে, জাতীয় দলের নির্বাচকরাও নাকি ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে, 'রো-কো' জুটি অস্ট্রেলিয়ায় ফ্লপ হলে তাঁদের ২০২৭ বিশ্বকাপের দরজা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরি-সহ ২০২ রান করার সুবাদে রোহিত হয়েছিলেন সিরিজের সেরা। আর এদিকে চলতি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওডিআই সিরিজে বিরাট পরপর দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে যা বোঝার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিরাট-রোহিতের রক্ষাকবচ হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন শাস্ত্রী। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার পডকাস্টে তিনি বলছেন, 'শুনুন, বিরাট-রোহিত বাপেরও বাপ। হোয়াইট বলের জায়ান্ট। এরকম প্লেয়ারদের সঙ্গে মজা করবেন না। ভুলেও খোঁচাতে যাবেন না। ওরা যদি মনে করে সঠিক বোতাম টিপে দেবে, তাহলে আশেপাশের সবাইকে ছুটতে হবে।'

পডকাস্টের একটি টিজার এখন নেটে ভাইরাল। সেখানে প্রশ্নকর্তা শাস্ত্রীর থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে, 'কারা বিরাট-রোহিতকে খোঁচাচ্ছেন?' শাস্ত্রীর সাফ উত্তর, 'যারা করতে চাইছে, তারাই করছে।'আগে শাস্ত্রী সবসময় 'সেফ প্লে' করতেন। জোর দিয়ে বলতেন যে, কোহলি এবং রোহিতের যদি শরীর এবং ফর্ম ঠিক থাকে, তবেই ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলবেন। কিন্তু এবার ৬২ বছর বয়সী খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ আলাদা কথা বললেন। শাস্ত্রী এও বলেছিলেন যে, দু'বছর পরে আফ্রিকান সাফারি পর্যন্ত কোহলি এবং রোহিতের পক্ষে টিকে থাকা সহজ হবে না, কারণ নির্বাচকদের দরজায় আরও তরুণরা জোরে জোরে কড়া নাড়ছেন।  

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Ravi ShastriBCCIVirat KohliRohit Sharma
