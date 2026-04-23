  • IPL 2026: রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণীই মিলল অক্ষরে অক্ষরে, দল বদলানো বড় তারকার বক্তব্য ঝড়ের বেগে ভাইরাল

Ravindra Jadeja Tribute To Education Minister Of Gujarat:  দেশের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার দলকে জিতিয়েছেন অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে। আর খেলার শেষে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কথাই বলছেন। 

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 23, 2026, 01:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএলের (IPL 2026) ৩২ নম্বর ম্যাচে ঘরের মাঠ একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস ও রাজস্থান রয়্যালস (Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, LSG vs RR, IPL 2026)। লখনউ টস জিতে রাজস্থানকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে রিয়ান পরাগরা ৬ উইকেটে ১৫৯ রান তুলেছিল। জবাবে লখনউ ১১৯ রানে গুটিয়ে যায়। ২৯ বলে ৪৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পাশাপাশি রবীন্দ্র জাদেজা (Ravindra Jadeja) ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৯ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। দলের প্রয়োজনে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জ্বলে উঠেছেন জাড্ডু। যার সুবাদেই ম্যাচের সেরা হয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন মহারথী। খেলার শেষে তিনি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন তাঁর স্ত্রী রিভাবা জাদেজাকে (Rivaba Jadeja)। জানিয়েছেন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীই মিলেছে অক্ষরে অক্ষরে। 

খেলার পর জাদেজা বলেন, 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে খুবই ভালো লাগছে। আমি এই পুরস্কার গুজরাতের শিক্ষামন্ত্রীকে (যিনি আমার স্ত্রী) উৎসর্গ করতে চাই। তিনি গতকাল বলেছিলেন যে, আমি ভালো করব এবং আমি সেটা করেছি। ব্যাটিংয়ের জন্য উইকেট সহজ ছিল না। কারণ বল সিম ও সুইং করছিল। আমি যতটা সম্ভব লম্বা সময় ধরে খেলতে চেয়েছিলাম। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কখন কী হয় বলা যায় না, শেষ ওভারে সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে এবং আমরা সেটাই করেছি।' রিভাবা জাদেজা গত গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে জামনগর উত্তর আসন থেকে জয়ী হয়ে বিধায়িকা হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুজরাত মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে ধনী মন্ত্রীও হয়েছেন। তিনি এখন  সম্প্রতি গুজরাত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। আইপিএলে পয়েন্ট টেবলের সাপলুডোর খেলায় এখন এক নম্বরে শ্রেয়স আইয়ারের পঞ্জাব। ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট তাদের। আর পঞ্জাবের ঠিক পরেই আছে রাজস্থান। ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট এখন তাদের ঝুলিতে। এক নম্বরের লড়াইয়ে পঞ্জাব আর রাজস্থানই। 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

