  • RCB IPL 2026 Ownership EXPLAINED: ক্যাশ ১৬৬০০ কোটি টাকায় বিক্রি হল বেঙ্গালুরু, রঙিন মালিয়া থেকে নিরুচ্চার বিড়লা, যেভাবে লালের হাতবদল

RCB IPL 2026 Ownership EXPLAINED: ক্যাশ ১৬৬০০ কোটি টাকায় বিক্রি হল বেঙ্গালুরু, রঙিন মালিয়া থেকে নিরুচ্চার বিড়লা, যেভাবে লালের হাতবদল

RCB Owners: রাজস্থান রয়্যালসের পর বিক্রি হয়ে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ১৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা নগদ দিয়ে মালিকানা কাদের? রইল গতবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন ও দু'বারের  ডব্লিউপিএলজয়ীদের মালিকানা হস্তান্তরের ইতিহাস।   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 25, 2026, 02:51 PM IST
RCB IPL 2026 Ownership EXPLAINED: ক্যাশ ১৬৬০০ কোটি টাকায় বিক্রি হল বেঙ্গালুরু, রঙিন মালিয়া থেকে নিরুচ্চার বিড়লা, যেভাবে লালের হাতবদল
ছবিতে আর্যমান বিক্রম বিড়লার সঙ্গে আরসিবি-র লোগাে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯তম আইপিএল (IPL 2026) শুরুর আগেই দুই হেভিওয়েট রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals) ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (Royal Challengers Bengaluru) বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আর ঠিক সেটাই হয়ে গেল। এই প্রতিবেদনের ফোকাসে একবারে আইপিএলজয়ী (IPL) ও দু'বারের ডব্লিউপিএলজয়ী (WPL) আরসিবি (RCB) ফ্র্যাঞ্চাইজি। ১.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ( ভারতীয় মুদ্রায় ১৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা) বিক্রি হয়ে গেল আরসিবি। মালিকানা হস্তান্তর 'নগদে লেনদেন' হয়েছে বলেই জানিয়েছে বর্তমান মালিক ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেড (United Spirits Limited)।  

আরও পড়ুন: ১৬২৯০০০০০০০০ টাকায় রাজস্থান রয়্যালস কেনা কাল সোমানি কে? তাঁর মোট সম্পপ্তির পরিমাণ কত জানেন?

২০০৮-২০১৬

২০০৭ সালে ১১১ মিলিয়ন ডলারে আরসিবি-র মালিকানা কিনেছিলেন বিজয় মালিয়া। আরসিবি প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদও। ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধুনা বিলুপ্ত কিংফিশার এয়ারলাইন্সের প্রতিষ্ঠাতাও। আরসিবি-র প্রাক্তন মালিকের ফোর্স ইন্ডিয়া ফর্মুলা ওয়ান দলের মালিকানাও ছিল। সুরা ব্যাবসার অধীশ্বর গতবার আরসিবি শিরোপা জয়ের পর লিখেছিলেন, '১৮ বছর পর অবশেষে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন আরসিবি। ২০২৫ সালের টুর্নামেন্ট জুড়েই তাদের দুর্দান্ত অভিযান। অসাধারণ কোচিং এবং সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গেই রয়েছে সাহসী খেলার মতো দল। অনেক অভিনন্দন! ই সালা কাপ নামদে!' প্রতিষ্ঠাতার সংযোজন ছিল, ''যখন আমি আরসিবি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, তখন আমার স্বপ্ন ছিল আইপিএল ট্রফি বেঙ্গালুরুতে আসুক। তরুণ বয়সের কিংবদন্তি কিং কোহলিকে নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এটা অসাধারণ যে, তিনি ১৮ বছর ধরে আরসিবির সঙ্গে রয়েছেন। ইউনিভার্স বস ক্রিস গেইল এবং মিস্টার ৩৬০ এবি ডিভিলিয়ার্সকেও কোহলির মতো বেছে নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যারা আরসিবির ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অংশ। অবশেষে, আইপিএল ট্রফি বেঙ্গালুরুতে এসেছে। আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সবাইকে আবারও অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। আরসিবি-র ভক্তরা সেরা এবং তাঁরা আইপিএল ট্রফিরই যোগ্য। ই সালা কাপ বেঙ্গালুরু বারুথে!'  বিরাটদের দলের নামই হয়েছিল মালিয়ার কোম্পানির হুইস্কি ব্র্যান্ড—'রয়্যাল চ্যালেঞ্জ'-এর নামে। মালিয়া গতবছর এক পডকাস্টে বলেছিলেন, আরসিবি কেনার পিছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল আমার হুইস্কি ব্র্যান্ড রয়্যাল চ্যালেঞ্জের প্রচার করা। ক্রিকেটের প্রতি কোনও ভালোবাসা থেকে দল কিনিনি।' ২০০৮-২০১৬ পর্যন্ত আরসিবি-র মালিকানা ছিল মালিয়ার। 

২০১৬-২০২৬

২০১৬ সালে ঋণখেলাপি হয়ে মালিয়া ভারতে ছেড়ে চলে যান। ডিয়াজিও ইন্ডিয়া আরসিবি-র সঙ্গেই মালিয়ার ইউনাইটেড স্পিরিটসের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারপর থেকেই আরসিবির সম্পূর্ণ মালিকানা চলে যায় ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের।  

আরও পড়ুন: ৩২৫০০০০০০০০ টাকা! বিক্রি হয়ে গেল সাউথ সিটি মল, আকাশছোঁয়া দামে কিনল কে?

২০২৬ থেকে নতুন পথ চলা

নগদ ১৬৬০০ কোটি টাকা দিয়ে আরসিবি-র নতুন মালিকানা (পুরুষ ও মহিলা দল উভয়ই) সিংহভাগ নিয়েছে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের কনসোর্টিয়াম। অন্যতম প্রধান অংশীদার হয়েছে দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ (বেনেট, কোলম্যান অ্যান্ড কোং লিমিটেড)। অংশিদারিত্ব আছে বোল্ট ভেঞ্চার্সের, আমেরিকান ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিটজারের মালিকানাধীন সংস্থা এটি। যাদের এনবিএ, এনএফএল, এনএইচএল এবং ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের বিভিন্ন দলেও অংশীদারিত্ব রয়েছে। রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকস্টোন। যাঁরা গতবছর ৩২৫০ কোটি টাকায় কলকাতায় সাউথ সিটি মল কিনেছিল। আরসিবি-র বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন আর্যমান বিক্রম বিড়লা। টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের সত্যন গাজওয়ানি হয়েছেন আরসিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান। 

আরও পড়ুন: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টারকে চাকরির নিয়োগপত্র

 

