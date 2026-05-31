/RCB WINS IPL 2026: বিরাট ব্যাটে ব্যাক-টু-ব্যাক IPL চ্যাম্পিয়ন RCB, ৩৬২ দিনের ব্যবধানে অমদাবাদ আবার লাল, সবরমতীর তীরে নয়া ইতিহাস

IPL 2026 Final: পারল না গুজরাত, ট্রফি নিজেদের কাছেই রেখে দিল বেঙ্গালুরু। প্রায় এক তরফা ফাইনালে পরপর দু'বার আইপিএল জিতে ইতিহাস লিখল আরসিবি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩ জুন ২০২৫। দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রতীক্ষার পর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কাট টু ৩১ মে ২০২৬। ৩৬২ দিনের ব্যবধানে ব্যাক-টু-ব্যাক আইপিএল জিতল আরসিবি। এক বছর আগেও ছিল সেই সবরমতী নদীর তীর। আর এবারও সেই অমদাবাদ আবারও লাল! প্রায় এক তরফা ফাইনালে গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়ে, তাদের দ্বিতীয় খেতাবের স্বপ্ন ভেঙে ইতিহাস লিখল আরসিবি। চেন্নাই সুপার কিংস (২০১০ ও ২০১১) মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (২০১৯-২০২০) পর তৃতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে পরপর দু'বার আইপিএল জিতে ইতিহাস লিখলেন বিরাট কোহলিরা (Virat Kohli)।
গুজরাত টাইটান্স ইনিংস
টস জিতে রজত পাতীদার এদিন ব্যাট করতে পাঠান শুভমন গিলদের। ভুবনেশ্বর কুমার, জশ হ্যাজেলউড ও রসিক সালামের পেস ট্রায়ো শুরুতেই চাপে ফেলে দেয় গুজরাতকে। ৪ ওভারের ভিতরেই দুই স্টার ওপেনার সাই সুদর্শন (১২ বলে ১২) ও অধিনায়ক গিল (৮ বলে ১০) ফিরে যান ডাগআউটে। স্কোরবোর্ডে তাঁদের অবদান ছিল ২২ রান। সুদর্শনকে ফেরান ভুবি। অজি পেসার হ্যাজেলউডের শিকার হন গিল। ১৩ ওভারে ৭৩ রান তুলে চার উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুঁকতে শুরু করে। তিনে ও চারে নেমে নিশন্ত সিন্ধু (১৮ বলে ২০) ও জস বাটলার (২৩ বলে ১৯) ডাঁহা ফেইল করেন। সিন্ধুকে তুলে নেন রসিক। বাটলারকে ফেরত পাঠান ক্রুনাল পাণ্ডিয়া। পাঁচে নেমে, ওয়াশিংটন সুন্দর যদি এদিন ৩৭ বলে অপরাজিত ৫০ রানের ইনিংস না খেলতেন, তাহলে গুজরাত ১০০ রানও টপকাতে পারত কিনা তা নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ রয়েছে। কারণ ৬ থেকে ১০-এ যাঁরা নেমেছিলেন তাঁরা কেউ দুই অংকের রানই করতে পারেননি! গুজরাত শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে ১৫৫ রানে গুটিয়ে যায়। গুজরাতের হয়ে ৩ উইকেট নেন রসিক। দুই উইকেট হ্যাজেলউড-ভুবির। এক উইকেট হার্দিক পাণ্ডিয়ার দাদার!
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ইনিংস
আগুনে দল আরসিবি-র কাছে ১৫৫ রান যে কোনও টার্গেটই নয়, তা আর বলার বা লেখার অপেক্ষা রাখে না। দু'ওভার হাতে রেখে ৫ উইকেটে হেসে-খেলে ফাইনাল জিতে নেন বিরাটরা। ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও কোহলির মারকাটারি যুগলবন্দিতে ৪.৩ ওভারেই উঠে গিয়েছিল ৬২ রান। ১৬ বলে ঝোড়ো ৩২ রান করে ফেরেন ভেঙ্কটেশ। মহম্মদ সিরাজের বলে কাগিসো রাবাডার হাতে জমা পড়ে যান তিনি। এরপর দেবদত্ত পাড়িক্কল (১), অধিনায়ক পাতীদার (১৫) ও ক্রুনাল পাণ্ডিয়া (১) আসেন আর ফিরে যান। কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসেনি। কারণ ক্রিজ কামড়ে পড়েছিলেন কোহলি। তাঁর হাত শক্ত করতে এসে ছয়ে নেমে টিম ডেভিড (১৭ বলে ২৪) ও জীতেশ শর্মা (অপরাজিত ১৪ বলে ১১) নিজেদের অবদান রাখেন। আর কোহলি ৪২ বলে ৭৫ রানের ( ৯ চার ও ৩ ছয়) ইনিংস খেলে দলের হাতে কাপ তুলে দেন। কোহলি চার-ছক্কা হাঁকিয়ে খেলা শেষ করে বুঝিয়ে দেন যে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যেমন তাঁর আইকন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নামেই থাকবে, তেমনই আইপিএলও থাকবে তাঁর নামেই...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)