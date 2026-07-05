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'ব্রাভো, এগিয়ে চলো...' কেপ ভার্দের নায়ককে মেসেজ মোরিনহোর! রিয়াল মাদ্রিদের রেডারে কে?

 হােসে মোরিনহোর টেক্সট কেপ ভার্দের তারকাকে? এবার কী সেই ফুটবলারকে দেখা যাবে রিয়াল মাদ্রিদে ? জোর জল্পনা ফুটবলমহলে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:29 PM IST
'ব্রাভো, এগিয়ে চলো...' কেপ ভার্দের নায়ককে মেসেজ মোরিনহোর! রিয়াল মাদ্রিদের রেডারে কে?
Image Credit: মোরিনহোর মেসেজSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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