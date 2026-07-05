'ব্রাভো, এগিয়ে চলো...' কেপ ভার্দের নায়ককে মেসেজ মোরিনহোর! রিয়াল মাদ্রিদের রেডারে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোসে মারিও ডস স্যান্টোস মরিনহো ফেলিক্স। ওরফে মোরিনহো। ৬৩ বছরের ট্যাকটিসিয়ান ফের একবার স্যান্টিয়াগো বার্নাব্য়ুতে। কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও জুড বেলিংহ্যামরা বিশ্বকাপের পর ব্রেক নিয়ে যখন রিয়াল মাদ্রিদে ফিরবেন, তখন তাঁরা নতুন হেডমাস্টার হিসেবে পাবেন মোরিনহোকে। ১৩ জুলাই মোরিনহোর প্রথম প্রি সিজন ক্লাস শুরু। ২০১০-২০১৩ সাল পর্যন্ত রিয়ালে কোচিং করিয়েছেন তিনি। সেই সময়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের প্রাক্তন কোচ রিয়ালকে জিতিয়ে ছিলেন লা লিগা ও কোপা দেলরে। ২০২৩-২৪ মরসুমের পর রিয়াল লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতেনি। রিয়াল চাইছে মোরনিহোর নেতৃত্বেই ফের নতুন করে জ্বলুক রিয়ালের মশাল।
নজরে সিডনি লোপেস ক্যাব্রাল?
এবার রিয়ালের রেডারে কেপ ভার্দের সিডনি লোপেস ক্যাব্রাল? চলতি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে নকআউটে যে ফুল-ব্যাকের গোল (কেপ ভার্দের দ্বিতীয় গোল ১০৩ মিনিটে) নিয়ে এখনও বিশ্বকাপে আলোচনা চলছে। কারোর মতে এটিই নাকি বিশ্বকাপের সেরা গোল। ২৩ বছরের ফুটবলারকে মেসেজ করেছেন মোরিনহো। ক্যাব্রাল বলছেন, 'স্পেন এবং উরুগুয়ের ম্যাচের পর মরিনহো আমাকে মেসেজ করে লিখেছিলেন, ব্রাভো, এগিয়ে চলো... নিজের উপর বিশ্বাস রাখো।ম মোরিনহো সেই ব্যক্তি যিনি আপনাকে বলবে যে, আপনি বাজে খেলেছেন। আবার সেই-ই বলবে যে, আপনি দুর্দান্ত খেলেছেন। আমার দেখা সবচেয়ে সৎ মানুষ সম্ভবত তিনিই। আমার বিশ্বাস, তাঁর সঙ্গে আরও দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারলে আমি আমার সেরা পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতাম।'
মোরনিহো মানেই ট্রফি
ক্লাব ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা ম্য়ানেজাররে নাম মোরিনহো। এফসি পোর্তো থেকে শুরু করে চেলসি, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ এবং ম্যানঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো বড় ক্লাবে তিনি ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে প্রতিটি ক্লাবই ঘরোয়া ও ইউরোপীয় শিরোপা জিতেছে। সাধে তিনি 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' তকমা পাননি। বিশ্বকাপ চলাকালীনই ঠোঁট কাটা মোরিনহো অকপটে এমন কথা বলতে পারেন, তা শুনে যে কেউ চমকে যেতে পারে। 'বিস্ট মোড অন' পডকাস্টে এসে ঠোঁটকাটা মোরিনহো বলেছেন, 'সত্যি বলতে, আমি চাই রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা বিশ্বকাপে হেরে যাক, যাতে তারা ছুটিতে যেতে পারে এবং যত দ্রুত সম্ভব প্রাক-মরসুম প্রস্তুতির জন্য ফিরে আসতে পারে।' এটাই মোরনিহো।
ভয়ংকর সুন্দর রিয়াল
২০২৬-২৭ মরসুমে রিয়ালের দল যে ভয়ংকর হতে চলেছে, তা এখনই বুঝে গিয়েছে ফুটবল বিশ্ব। চেলসির মার্ক কুকুরেয়া, লিভারপুলের ইব্রাহিম কোনাতে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বার্নাডো সিলভা, ইন্টার মিলানের ডেনজেল ডামফ্রিসের সঙ্গে রিয়ালের সইসাবুদ হয়ে গিয়েছে। ফুটবলমহল মনে করছে যে, কেপ ভার্দের ফুটবলারকে টেক্সট করার পিছনেও মোরিনহোর কারণ আছে। হয়তো তিনি সিডনিকে রিয়ালে চাইছেন। কেপ ভার্দের এবার বিশ্বকাপ খেলা রূপকথার মতোই। মাত্র ৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস কেপ ভার্দেতে। তারা বিশ্বকাপে অভিষেক করেই নকআউট খেলল। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে ভোজিনহাদের হয়তো মেসিরা ৩-২ হারিয়ে দিয়েছে, তবে ছোট্ট দেশের লড়াই সবার হৃদয় জিতে নিয়েছে।
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