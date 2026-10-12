Real Madrid vs Barcelona: কলকাতায় এবার 'এল ক্লাসিকো'! পুজোর পরেই রিয়াল-বার্সা মহারণ, ঐতিহাসিক ম্যাচের দিনক্ষণ সামনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছুদিন আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলা গিয়েছে ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। জোড়া আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের রেশ কাটতে না কাটতেই চলে এল বিরাট আপডেট। কলকাতায় এবার 'এল ক্লাসিকো'! স্পেনের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা মুখোমুখি হচ্ছে ঐতিহাসিক মহারণে। আগামী ২৫ নভেম্বর মহারণে যুযুধান দুই পক্ষ। এমনটাই সূত্রের খবর। টিকিটের দাম যাতে সাধারণ মানুষের সাধ্য়ের মধ্যেই থাকে সে দিকটাই দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে কিছু আসন ফাঁকা থাকলেও ক্ষতি নেই।
এই শহর দেখেছে বার্সেলোনাকে
ফুটবলের মক্কা কলকাতায় অতীতে নিউ ইয়র্ক কসমস, বায়ার্ন মিউনিখ, পিএসভি আইন্দহোভেন ও ডায়মন্ড ক্লাব খেলে গিয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ অতীতে কখনও কলকাতায় আসেনি। তবে বার্সেলোনা কিন্তু ফুটবলপাগল শহরে খেলে গিয়েছে। ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যুবভারতীতে বার্সেলোনা লেজেন্ডস এবং মোহনবাগানের কিংবদন্তিদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল। হ্যাভিয়ের সাভিওলা, জারি লিটমানেন, এডমিলসন, জুলিয়ানো বেলেত্তি, সিমাও সাব্রোসার মতো তারকারা এসেছিলেন। ওদিকে অলোক দাসের নেতৃত্বে সন্দীপ নন্দী, কল্যাণ চৌবে, হেমন্ত ডোরা, হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, বাসুদেব মণ্ডল, সৈয়দ রহিম নবি, অসীম বিশ্বাস, দীপেন্দু বিশ্বাস ও হাবিবুর রহমানরা খেলেছিলেন। বার্সেলোনা ৬-০ গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগানকে।
কলকাতার ফুটবলপাগল ভক্তরা ভাবতেও পারেননি যে, তারা শহরে বসে 'এল ক্লাসিকো' দেখতে পারবেন! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সমর্থকরা এবার গলা ফাটাবেন প্রিয় বিদেশি ক্লাবের হয়ে। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্য়ামের মতো তারকারাই খেলেন রিয়াল মাদ্রিদে। ওদিকে বার্সা মাতায় লামিন ইয়ামাল, পেদ্রি, রাফিনহা এবং গাভিরা। এখন দেখার রিয়াল-বার্সা কোন দলকে খেলতে পাঠায়। খেলা যে যুবভারতীতেই হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়। আইকনিক এই স্টেডিয়ামে খেলে ভিনিরাও খুশি হয়েছেন। যুবভারতীয় ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছে ব্রাজিল। তবে কবে থেকে 'এল ক্লাসিকোর' টিকিট দেওয়া হবে বা আর কী কী হতে চলেছে, এই ম্য়াচ নিয়ে সেই বিষয়ে এখনও বিশদ তথ্য় পাওয়া যায়নি।
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