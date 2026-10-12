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Real Madrid vs Barcelona: কলকাতায় এবার 'এল ক্লাসিকো'! পুজোর পরেই রিয়াল-বার্সা মহারণ, ঐতিহাসিক ম্যাচের দিনক্ষণ সামনে

Real Madrid vs Barcelona: কলকাতা এবার দেখবে 'এল ক্লাসিকো'! পুজোর পরেই শহরে রিয়াল-বার্সা মহারণ! ঐতিহাসিক ম্য়াচের দিনক্ষণ সামনে। কী জানা যাচ্ছে...

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 12, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 08:47 PM IST
Real Madrid vs Barcelona: কলকাতায় এবার 'এল ক্লাসিকো'! পুজোর পরেই রিয়াল-বার্সা মহারণ, ঐতিহাসিক ম্যাচের দিনক্ষণ সামনে
Image Credit: রিয়াল বনাম বার্সা কলকাতায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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কলকাতায় এবার 'এল ক্লাসিকো'! রিয়াল-বার্সা মহারণ! ঐতিহাসিক ম্য়াচের দিনক্ষন সামনে
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