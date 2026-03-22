Indian Cricket News: আইপিএলের আগেই অবসর নক্ষত্রের, বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটে

Retirement Shock Before IPL 2026: বোর্ডের চূড়ান্ত অবিচারের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেন নক্ষত্র ক্রিকেটার, আইপিএলের আগেই নিলেন চরম সিদ্ধান্ত, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএলের (IPL 2026) আগে আচমকাই ভারতীয় ক্রিকেটে ধেয়ে এল মহাপ্রলয়। চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে বোর্ডের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেন প্রাক্তন নক্ষত্র ক্রিকেটার লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণন (Laxman Sivaramakrishnan) ওরফে 'এলআর' বা শিবা। বিসিসিআই ধারাভাষ্যকার হিসেবে অবসরের নিয়েছেন তিনি। সাফ জানিয়ে দিলেন যে, বিগত ২৩ বছর বিসিসিআইয়ের একচোখোমি আর মেনে নিতে না পেরে, বাধ্য হয়েই চরম সিদ্ধান্ত প্রাক্তন স্পিনারের। যিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ৯টি টেস্ট এবং ১৬টি ওডিআই খেলেছেন। শিবা সরাসরি আঙুল তুলেছেন দেশের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ও বিরাট-রোহিতদের কোচ রবি শাস্ত্রীর দিকেও (Ravi Shastri)!
কেন ফুঁসছেন শিবরামকৃষ্ণন?
এক্স হ্যান্ডেলে বিগত কয়েক ঘণ্টায় লাগাতার পোস্টে বোমা ফাটিয়েই চলেছেন শিবা। সবচেয়ে চর্চিত পোস্টগুলি নিয়ে কথা বললেই বোঝা যাবে, ৬০ বছরের চেন্নাইয়ের ক্রিকেটার কেন অগ্নিশর্মা হয়ে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কেরিয়ার শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিবা লিখেছেন, 'আমি বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্যকার হিসেবে অবসর নিচ্ছি। বিগত ২৩ বছর আমাকে টস এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়নি। এমনকি শাস্ত্রী যখন কোচ ছিল, তখনও যদি নবাগতরাই এসে পিচ রিপোর্ট, টস এবং পুরস্কার বিতরণীর কাজগুলি করে থাকে, তাহলে আপনার কী মনে হয়, এর পেছনে কারণ কী হতে পারে?' শিবা সেই ২০০০ সাল থেকে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করে আসছেন। অবহেলিত শিবার নেপথ্যে প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব ও অধুনা আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের কলকাঠি নাড়ার তত্ত্বও দেখছিলেন। যদিও শিবা জানিয়েছেন যে, জয় নির্দোষ। এই প্রসঙ্গে শিবা লিখেছেন, 'বিসিসিআই প্রশাসনকে এর মধ্যে জড়াবেন না। এটা বিসিসিআইয়ের এক কর্মচারীর সঙ্গে ওয়ান-অন-ওয়ান। জয় শাহ অ্যান্ড কোম্পানির এই বিষয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আমার জীবনে, আমারই নিয়ন্ত্রণ। এবং আমি মনে করি এই অধিকার আমার আছে।' শিবা ভারতীয় ক্রিকেটে বর্ণবাদের কথাও বলেছেন। এমনকী কিংবদন্তি আর অশ্বিনও আগুনে ঘি ঢেলেছেন, তিনি শিবাকে লিখেছেন, কেন আইপিএলেই অবসর নিলেন না তিনি?
শিবরামকৃষ্ণনের কেরিয়ারের হাইলাটইস
শিবা কিন্তু আইসিসি ক্রিকেট কমিটিতে খেলোয়াড়দের প্রতিনিধি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও শিবা নিজের প্রথম টেস্ট কোনও উইকেট পাননি, তবে পরে ১৯৮৪ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ১২ উইকেট নিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরের নেতৃত্বে ১৯৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বেনসন অ্যান্ড হেজেস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের শিরোপা জয়ে শিবের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালের কথা বলতেই হবে। ভারতের আট উইকেটের জয়ে অবদান রাখেন তিনি। সেই টুর্নামেন্টে শিবা সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়েছিলেন। যা তৎকালীন সময়ে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনের কথা বিবেচনা করলে একজন স্পিনারের জন্য ছিল যা অসাধারণ কৃতিত্ব।
