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  • /WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬... ২৪ বলে ৫৫, যোগীরাজ্যে বোলারদের উপর বুলডোজার চালালেন ১২ কোটির KKR মহানক্ষত্র

WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬... ২৪ বলে ৫৫, যোগীরাজ্যে বোলারদের উপর বুলডোজার চালালেন ১২ কোটির KKR মহানক্ষত্র

Rinku Singh: ইউপি টিটোয়েন্টি লিগের অষ্টম ম্যাচে লখনউ ফ্যালকনসকে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল মিরাট ম্যাভেরিকস। রিঙ্কু সিংয়ের নেতৃত্বে দল দুর্দান্ত পারফর্মই করল না, ব্য়াট হাতে আগুন জ্বালিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেনও যোগীরাজ্যের ভূমিপুত্র। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:08 PM IST
WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬... ২৪ বলে ৫৫, যোগীরাজ্যে বোলারদের উপর বুলডোজার চালালেন ১২ কোটির KKR মহানক্ষত্র
Image Credit: রিঙ্কুর বিস্ফোরণ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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