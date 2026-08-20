/WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬... ২৪ বলে ৫৫, যোগীরাজ্যে বোলারদের উপর বুলডোজার চালালেন ১২ কোটির KKR মহানক্ষত্র

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিম ইন্ডিয়া ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্টার রিঙ্কু সিংয়ের ধ্বংসলীলার সাক্ষী চলতি ইউপি টিটোয়েন্টি লিগ ২০২৬। গত বুধবার লিগের ৮ নম্বর ম্যাচে রিঙ্কু জ্বলে উঠলেন। যোগীরাজ্যে বোলারদের উপর বুলডোজার চালালেন শাহরুখ খানের ১২ কোটির ব্য়াটার। লখনউ ফ্যালকনসের বিরুদ্ধে মীরাট ম্যাভেরিকসের হয়ে বিধ্বংসী ও ম্যাচ জেতানো ফিফটি করেছেন। লখনউয়ের একানা ক্রিকেট স্টেডিয়াম ফের দেখল রিঙ্কু নিজের দিনে ঠিক কী করতে পারেন! ছ'ছক্কা-সম্বলিত আগুনে ইনিংসে রিঙ্কু মাত্র ৫ বলে ২৬ করেছেন রিঙ্কু। তাঁর মীরাট ম্যাভেরিকসের সামনে ছিল ১৮৪ রানের কঠিন টার্গেট। ১৭ নম্বর ওভারে যখন মাঠে বৃষ্টি নামে, তখন ডিএলএস পার স্কোরের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন ম্যাভেরিকস। এমন সংকটকালে নবনীত কুমারের করা ১৭ নম্বর ওভারে রিঙ্কু মাত্র ৫ বলেই ২৬ রান করেছেন। তাঁর ২৪ বলে অপরাজিত ৫৫ রানের বিস্ফোরণে ভর করেই ম্যাভেরিকসকে ১৬.৫ ওভারে ১৫৪/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা ছিল ডিএলএস নিয়মের প্রয়োজনীয় লক্ষ্যের চেয়ে ৫ রান বেশি! এবং ঠিক তখনই ভারী বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রিঙ্কুর দল এক অভাবনীয় জয় তুলে নেয়।
রিঙ্কুকে নিয়ে কী বলছে ম্যাভেরিকস সতীর্থ
কেকেআরে রিঙ্কুর সতীর্থ পেসার কার্তিক ত্য়াগী রয়েছেন ম্যাভেরিকসেও। খেলার পর তিনি বলেন, 'রিঙ্কু যে পজিশনে ব্যাট করতে নামে এবং ইনিংসের শেষ লগ্নে যেভাবে পারফর্ম করে, তা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বজুড়ে এমন ব্যাটারদের তালিকায় ও শীর্ষ পাঁচজনেরই একজন। যারা এই পজিশনে নেমে খেলাটাকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যতক্ষণ রিঙ্কু ক্রিজে থাকন, আমাদের মনে সবসময়ই সেই আত্মবিশ্বাস থাকে যে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, ও ম্যাচটি আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারবে। ওর নিজের মধ্যেও সেই আত্মবিশ্বাস রয়েছে, আর আমাদেরও। রিঙ্কু যে পরিমাণ কঠোর পরিশ্রম করেছে, তা খুব কম মানুষই করেছে। ও নিজে সেই পরিশ্রমের যেমন সুফল পাচ্ছে তেমনিই আমাদের দলও উপকৃত হচ্ছে।' টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রিঙ্কুর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই তাঁকে ডেথ ওভারের এক দুর্দান্ত ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মূলত ম্যাচের শেষ লগ্নে চাপের মুখে ব্যাট করার দায়িত্ব সামলান তিনি। ৪৮ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রিঙ্কুর গড় ৩৭ ও স্ট্রাইক রেট ১৫৬। দেশের জার্সিতে এই সংস্করণে ৭০২ রান করেছেন তিনি। পাশাপাশি আইপিএলেও খেলেছেন বেশ কিছু বিধ্বংসী ইনিংস। ত্যাগীর সংযোজন, 'রিঙ্কুর নেতৃত্বে খেলার সময় দারুণ আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। ওর মনোভাবের কারণেই আমরা মাঠে নামি প্রতিপক্ষকে কেবল হারানোর জন্য় নয়, বরং তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য। রিঙ্কু নিজেও এমনটাই ভাবে এবং আমাদেরও সেভাবেই অনুপ্রাণিত করে। ফলে বোলিং করার সময়েও আমাদের নিজেদের কাছে প্রত্যাশা থাকে যে, আমাদের মাঠে নেমে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে।'
লখনউয়ের বিরুদ্ধে রোমাঞ্চকর জয়ের পর এই মরসুমে নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই জিতেছে ম্যাভেরিকস। ইউপি টিটোয়েন্টি লিগের চতুর্থ মরসুমে তারাই একমাত্র অপরাজিত দল এবং পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। রিঙ্কুর এই পারফরম্য়ান্স তাঁর আইপিএল ভবিষ্য়তেও প্রভাব ফেলবে। কারণ অজিঙ্কা রাহানে অবসর নেওয়ার পর কেকেআরে এখন কোনও অধিনায়ক নেই। অনেকেই মনে করছেন যে, রিঙ্কু হয়তো দলের দায়িত্ব নিতে পারেন! রিঙ্কু গত মরসুমে কেকেআরের সহ-অধিনায়ক হয়েছিলেন।
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